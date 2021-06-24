США: Absen выигрывает у Ultravision дело о нарушении прав интеллектуальной собственности

Компания Absen, являющаяся ведущим производителем светодиодных экранов и работающая на международном рынке со дня своего основания 20 лет назад, привержена внедрению инноваций и всегда соблюдала права интеллектуальной собственности. При получении судебного иска в 2018 году последовала незамедлительная реакция. Компания Absen собрала специальную команду, состоящую из экспертов-сотрудников компании, а также приглашенных американских юристов во главе с Goodwin Procter LLP. Absen поддерживает партнерские отношения с другими китайскими производителями светодиодных экранов, включая такие бренды, как Glux, Leyard, Liantronics и Unilumin. В рамках такого партнерства компании выработали стратегию совместного реагирования, опираясь на предложения юристов Goodwin Procter. Благодаря усилиям всех сторон в суде США был получен успешный результат, и компания Absen выражает благодарность всем участникам процесса.

Компания Absen была основана в 2001 году. Сегодня Absen является ведущим международным брендом светодиодных дисплеев, известным качеством своей продукции. Бренд представлен по всему миру, и компания оказывает полный спектр услуг. У дисплеев Absen есть множество сфер применения: коммерческое применение, визуализация данных, дисплеи в аренду, медианосители в общественных местах, а также использование в корпоративном секторе. Постоянное внедрение инноваций компанией Absen обеспечивает ей первое место среди китайских производителей по объемам экспорта светодиодных дисплеев на протяжении уже 12 лет. Бренд Absen является предпочтительным для множества партнеров по интеграции и компаний по аренде дисплеев во всем мире.

В будущем компания Absen обязуется, как всегда, уважать права интеллектуальной собственности, активно развивать бизнес на международном рынке и упорно трудиться для создания лучших светодиодных дисплеев на международном рынке.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1536501/Victory_Absen_won_U_S_Ultravision_Intellectual_Property_Case.jpg

SOURCE Absen.com