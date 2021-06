Absen gewinnt den U.S.-Prozess um das geistige Eigentum von Ultravision

SHENZHEN, China, 25. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Am 12. Juni 2021 hat eine Bundesjury vor dem US-amerikanischen Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Texas einen vollständigen Sieg für Absen in einem Patentverletzungsverfahren erzielt. In dem Fall behauptete Ultravision, dass die in die USA exportierten LED-Display-Produkte von Absen bestimmte Patente verletzten. Das einstimmige Juryurteil stellte fest, dass keine der neun von Absen angeklagten Produktlinien einen der geltend gemachten Patentansprüche verletzte. Die Jury entschied außerdem, dass alle geltend gemachten Patentansprüche ungültig sind. Das Urteil folgte nach vier Tagen Zeugenaussagen und rund drei Stunden Juryberatung.