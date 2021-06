Absen wygrywa w USA proces z Ultravision dotyczący własności intelektualnej

Założona w 2001 roku firma Absen jest wiodącą na świecie marką działającą w branży wyświetlaczy LED, znaną z wysokiej jakości produktów, obecności na całym świecie i możliwości świadczenia kompleksowych usług. Wyświetlacze Absen obejmują szeroki zakres zastosowań, w tym wyświetlacze komercyjne, wizualizację danych, wynajem i obsługę imprez, DOOH (ang. Digital Out Of Home – zewnętrzna reklama cyfrowa) i zastosowania dla firm. Dzięki ciągłym innowacjom i rozwojowi, od 12 lat z rzędu Absen zajmuje pierwsze miejsce wśród chińskich producentów pod względem eksportu wyświetlaczy LED, co czyni go preferowanym producentem wśród najbardziej znanych marek, partnerów integracyjnych i firm wynajmujących na całym świecie.

W przyszłości firma Absen będzie, jak zawsze, szanować prawa własności intelektualnej, dbać o rynek międzynarodowy i ciężko pracować na rzecz poszanowania rynku międzynarodowego w branży wyświetlaczy LED.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1536501/Victory_Absen_won_U_S_Ultravision_Intellectual_Property_Case.jpg

