Absen ganha o processo de propriedade intelectual da Ultravision nos EUA

SHENZHEN, China, 24 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- Em 12 de junho de 2021, um júri federal no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Leste do Texas declarou a vitória total da Absen em um processo de infração de patente. No caso, a Ultravision afirmara que os produtos de tela de LED da Absen exportados para os Estados Unidos infringiram determinadas patentes. O veredito unânime do júri constatou que nenhuma das nove linhas de produtos da Absen que haviam sido acusados havia infringido nenhuma das reivindicações de patente garantidas. Além disso, o júri determinou que todas as reivindicações de patentes declaradas eram inválidas. A decisão foi prolatada após quatro dias de depoimentos e cerca de três horas de deliberações do júri.