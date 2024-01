St Dalfour et Chef Pierre Gagnaire s'associent pour créer des délices culinaires avec les tartinades de fruits St Dalfour

MARMANDE, France, 8 janvier 2024 /PRNewswire/ -- St Dalfour, entreprise Marmandaise reconnue pour ses tartinades de fruits distinguées, est ravie d'annoncer un partenariat prometteur et délicieux avec le chef mondialement connu, Pierre Gagnaire. En mettant l'accent sur ses recettes exquises utilisant les tartinades de fruits St Dalfour, cette collaboration promet d'apporter une nouvelle dimension à l'expérience gastronomique pour les passionnés de cuisine du monde entier.

St Dalfour est depuis longtemps synonyme de produits de qualité et d'engagement en faveur d'ingrédients sains et naturels. Ses tartinades de fruits phares sont composées d'ingrédients 100% issus de fruits et ne contiennent ni sucres de canne, ni conservateurs ou arômes artificiels. Ces tartinades de fruits sont appréciées au niveau mondial dans plus de 80 pays, et avec l'expertise culinaire de M. Gagnaire, St Dalfour espère atteindre encore plus de gourmets et séduire les palais les plus exigeants à travers le monde.

Pierre Gagnaire, chef étoilé et visionnaire de la gastronomie, s'est illustré à l'échelle mondiale dans son approche innovante de la cuisine. Il a mondialement créé une gamme de recettes exceptionnelles, les enrichissant avec de nouvelles saveurs et textures à travers le spectre culinaire. Avec St Dalfour, le chef Pierre Gagnaire souhaite concevoir de nouvelles recettes qui éveilleront les sens et inspireront à élever les expériences culinaires à la maison.

« Je suis heureux de m'associer à St Dalfour pour poursuivre ce voyage culinaire. Leur engagement à n'utiliser que des ingrédients de la plus haute qualité s'aligne parfaitement avec ma vision de la gastronomie. Ensemble nous allons explorer de nouveaux horizons gustatifs avec des recettes que nous vous présenterons bientôt sur les réseaux sociaux. »

Outre ces recettes délicieuses, le partenariat entre St Dalfour et le chef Gagnaire offrira aussi une gamme de contenu passionnante et accessible à tous les gourmands du monde. Cela inclut des tutoriels de cuisine, des masterclass virtuelles ainsi que des aperçus exclusifs des coulisses de la création des recettes. Les amateurs de cuisine pourront apprendre des meilleurs et rejoindre une communauté culinaire mondiale.

John Cooper, Président et Propriétaire de St Dalfour, exprime son enthousiasme pour le partenariat : « Nous sommes honorés de collaborer avec le chef Pierre Gagnaire, dont l'esprit innovateur et la maîtrise culinaire s'alignent parfaitement avec la philosophie de St Dalfour. »

Le partenariat entre St Dalfour et Chef Pierre Gagnaire s'apprête à redéfinir la scène culinaire en inspirant des cuisiniers novices et expérimentés à explorer les nombreuses possibilités et bénéfices que les tartinades de fruits St Dalfour peuvent offrir. C'est une célébration d'ingrédients les plus fins, d'une expertise culinaire pointue, et d'un engagement commun à améliorer l'art de la cuisine.

Pour plus d'informations sur St Dalfour, veuillez visiter www.stdalfour.com

À propos de St Dalfour:

St Dalfour produit des tartinades de fruits de qualité depuis plus de 30 ans. Leur engagement à n'utiliser que des ingrédients de qualité et 100% issus de fruits fait d'eux les favoris des gourmands du monde entier. St Dalfour est réputé mondialement pour ses produits au goût inégalable, leur qualité et leur recette naturelle. St Dalfour apporte un goût de France sur les tables de plus de 100 pays.

À propos Chef Pierre Gagnaire :

Chef Pierre Gagnaire est un chef triplement étoilé et visionnaire du monde de la gastronomie. Avec une carrière de plusieurs décennies, il est reconnu pour son approche innovante et artistique de la cuisine. Ses restaurants, situés dans le monde entier, promettent une expérience gastronomique exceptionnelle depuis la France jusqu'au Vietnam.

