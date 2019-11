St. Jude Children's Research Hospital da inicio a su campaña navideña anual Thanks and Giving de St. Jude, con el respaldo de marcas de clase mundial y consumidores del país

MEMPHIS, Tenn., 1 de noviembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- St. Jude Children's Research Hospital® ha anunciado el regreso de su campaña anual Thanks and Giving® de St. Jude, que se lleva a cabo durante la temporada festiva, para pedirles a los consumidores de todo el país que donen a través de sus comercios favoritos, ya sea en una tienda o en línea, y aporten su granito de arena para ayudar a terminar con el cáncer infantil. El esfuerzo conjunto de los socios corporativos, sumado al apoyo y las donaciones de cualquier cantidad de los consumidores alrededor del país, ayuda a asegurar que las familias nunca reciban una factura de St. Jude por su tratamiento, transporte, hospedaje o alimentación.

La campaña Thanks and Giving de St. Jude, que ya cumple su 16º año, ha recaudado más de $1,000 millones de fondos para St. Jude Children's Research Hospital y sus esfuerzos de investigación, mayormente gracias a las donaciones hechas por los consumidores del país al momento de pagar por sus compras en tiendas participantes. Los tratamientos desarrollados en St. Jude han ayudado a incrementar la tasa de supervivencia del cáncer infantil de un 20% a más de un 80% desde su fundación hace más de 50 años. St. Jude no descansará hasta que ningún niño muera de cáncer.

Durante los meses de noviembre y diciembre, se les pide a los consumidores que apoyen la campaña comprando en más de 60 marcas nacionales líderes incluyendo comercios minoristas, restaurantes, empresas de turismo y hotelería, medios de difusión, y muchos más. Adicionalmente, las personas pueden unirse a las celebridades para demostrar su apoyo a St. Jude y la campaña Thanks and Giving de St. Jude en las redes sociales, compartiendo el motivo por el cual dan gracias con el hashtag #GiveThanks –ya sea por estar con la familia o celebrar un logro, o simplemente por poder disfrutar de una taza de café caliente cuando hace frío– y etiquetando a @StJude.

Por primera vez, la campaña hará uso de la Realidad Virtual (VR) y Realidad Aumentada (AR) para que los colaboradores de todo el país puedan sentir una conexión más personal con la misión de St. Jude. Las tecnologías se utilizarán junto con varios eventos experienciales que se llevarán a cabo durante la temporada festiva y a través de canales en línea y tiendas asociadas.

"La campaña Thanks and Giving de St. Jude es una tradición navideña que reúne a nuestras solidarias celebridades amigas, socios corporativos dedicados y personas bondadosas para apoyar a los niños de St. Jude que buscan una esperanza", señaló Marlo Thomas, Directora de Alcance Nacional de St. Jude Children's Research Hospital. "Seguimos conmovidos y profundamente agradecidos por la respuesta de todas las personas a esta campaña, que ayuda a asegurar que las familias nunca reciban una factura de St. Jude por nada– ni por su tratamiento, transporte, hospedaje ni alimentación – porque creemos que la única preocupación de las familias debe ser ayudar a sus hijos a vivir".

Los socios corporativos participantes representan una diversidad de marcas de diferentes sectores, incluyendo a Best Buy; Domino's; HomeGoods; Ann Taylor; LOFT; Chili's Grill & Bar; KAY® Jewelers; AutoZone; New York & Company; Kmart; Dollar General; Williams Sonoma; Carnival Cruise Line; Pier 1; Brooks Brothers; Marshalls; Christopher & Banks; Stage Stores; TUMI; The Melting Pot Restaurants; Lancôme; Claire's; y HSN, entre muchos otros.

Durante la campaña del año pasado, Best Buy volvió a ser el socio corporativo que más recaudó, sumando una cifra récord de $20.8 millones.

"St. Jude Children's Research Hospital es tan importante y un lugar que cambia la vida de tantas familias que es un honor para nosotros continuar apoyando su labor a través de la campaña Thanks and Giving", afirmó Ray Sliva, Vicepresidente Senior de Operaciones Minoristas de Best Buy. "Nuestros clientes y empleados han sido increíblemente generosos durante los últimos siete años, donando más de $80 millones en nuestras tiendas y en línea, y esperamos acompañar sus esfuerzos nuevamente este año".

Los socios corporativos continúan encontrando maneras únicas de conseguir el apoyo de sus empleados y clientes para ayudarlos a colaborar con St. Jude – desde la recaudación de fondos en las tiendas hasta promociones cruzadas, eventos y funciones en aplicaciones móviles/en línea.

Otros puntos para destacar incluyen:

Domino's ofrecerá un St. Jude Meal Deal especial, que incluye algunos de los productos más populares del menú de Domino's y una donación a St. Jude.

HomeGoods ofrecerá su colección de bolas de nieve coleccionables de edición limitada.

KAY Jewelers y Jared the Galleria of Jewelry ofrecerán su colección anual de animales de peluche, inspirados en la paciente de St. Jude Jordyn, y su padre Joel.

Williams Sonoma ofrecerá su línea de espátulas, inspirada en los dibujos de los pacientes de St. Jude, entre otros productos que son a beneficio de St. Jude.

ofrecerá su línea de espátulas, inspirada en los dibujos de los pacientes de St. Jude, entre otros productos que son a beneficio de St. Jude. Pottery Barn Teen ofrecerá una línea especial de botellas de agua de acero inoxidable diseñadas por los colaboradores de St. Jude Laurie Hernandez, Genevieve Hannelius , Austin Mahone , Gus Kenworthy y Cody Simpson .

, , y . Pottery Barn Kids ofrecerá una línea de varios productos a beneficio de St. Jude, incluyendo su popular sofá Anywhere Chair y su colección de adornos de fieltro.

Kmart ofrecerá una línea especial de papeles de regalo inspirados en los dibujos de los pacientes, así como un adorno y un brazalete.

JOANN ofrecerá tela estampada con dibujos de los pacientes de St. Jude. Además, llevarán a cabo eventos Make to Give en las tiendas e invitarán a los clientes a crear lanzadores de confeti para celebrar las fiestas de 'No Más Quimo'.

La campaña recibe apoyo adicional de compañías y salas de cine nacionales incluyendo a Regal, Cinemark, AMC, Marcus Theatres, Malco y muchas otras que muestran en sus pantallas un corto de la campaña Thanks and Giving de St. Jude protagonizado por infinidad de celebridades. American Airlines y Delta Air Lines brindan apoyo a través de un video promocional durante el vuelo, la inclusión de información sobre la campaña en sus revistas de vuelo y en medios sociales.

"Nuestro fundador Danny Thomas dijo una vez: 'Los que colaboran con los que hacen el bien, son tan nobles como ellos', y esta frase refleja verdaderamente a los más de 60 socios, sus empleados y clientes que generosamente abren sus corazones para apoyar a St. Jude durante la campaña Thanks and Giving de St. Jude", comentó Richard Shadyac Jr., Presidente y Director Ejecutivo de ALSAC, la organización de recaudación de fondos y concientización de St. Jude Children's Research Hospital. "Durante la temporada de fiestas, nuestros socios corporativos integran perfectamente a St. Jude en sus planes de fin de año, y brindan a millones de personas la oportunidad de donar para continuar con la misión de St. Jude Children's Research Hospital mientras trabajamos para ayudar a niños en todas partes".

Para sumarte a la lucha contra el cáncer infantil en esta temporada festiva:

Dona en hospitalsanjudas.org y visita el sitio para conocer más detalles.

Compra en los negocios participantes y haz tu donación en la caja registradora al momento de pagar por tus compras. Visita hospitalsanjudas.org para ver la lista completa de los socios participantes.

Sigue a @StJude en las redes sociales y encuentra una foto (o toma una nueva) para mostrar por qué das las gracias usando el hashtag #GiveThanks. Luego publica esa foto en Instagram, Twitter o Facebook etiquetando a @StJude.

Acerca de St. Jude Children's Research Hospital®

St. Jude lidera los esfuerzos a nivel mundial para entender, tratar y vencer el cáncer infantil y otras enfermedades pediátricas que amenazan la vida. Nuestro propósito es claro: descubrir las curas que salvan a los niños. Es el único Centro Oncológico Integral dedicado exclusivamente a los niños, designado por el Instituto Nacional de Cáncer. Los tratamientos desarrollados en St. Jude han ayudado a incrementar la tasa de supervivencia del cáncer infantil de un 20% a más de un 80% desde su fundación hace más de 50 años. St. Jude no descansará hasta que ningún niño muera de cáncer. Los descubrimientos desarrollados en St. Jude son compartidos libremente, y de esta forma cada niño salvado en St. Jude significa que médicos y científicos alrededor del mundo pueden utilizar ese conocimiento para salvar a miles de niños más. Las familias nunca reciben una factura de St. Jude por tratamiento, transporte, hospedaje ni alimentación – porque la única preocupación de las familias debe ser ayudar a sus hijos a vivir. Únete a la misión de St. Jude visitando stjude.org, compartiendo historias y videos de St. Jude Inspire, dándole 'me gusta' a St. Jude en Facebook, siguiendo a St. Jude en Twitter e Instagram y suscribiéndote a su canal de YouTube.

