St. Pölten UAS : Semaine internationale de l'enseignement supérieur européen

La St. Pölten University of Applied Sciences organise la Semaine internationale 2023

ST. PÖLTEN, Autriche, 21 décembre 2023 /PRNewswire/ -- La Semaine internationale qui se déroule cette année à la St. Pölten University of Applied Sciences était consacrée à l'avenir de l'enseignement supérieur en Europe. Des représentants d'établissements d'enseignement supérieur, de la Commission européenne et de l'Alliance universitaire européenne E³UDRES² ont échangé leurs points de vue et leurs expériences sur ce sujet. Les étudiants de la St. Pölten UAS et de toute l'Europe ont participé à divers formats interdisciplinaires et internationaux, tandis que les conférences invitées et le programme d'accompagnement ont inspiré le personnel et les étudiants de l'UAS.

Sous la devise « À la rencontre des universités européennes. Melting-pots de l'innovation dans l'enseignement supérieur », des experts nationaux et internationaux et plus de 90 participants de 15 pays ont exploré les pierres angulaires du développement de l'enseignement supérieur en Europe. Les principaux sujets étaient l'avenir de l'éducation et le rôle des établissements d'enseignement supérieur en tant qu'écosystèmes d'innovation.

« Nous avons organisé une semaine internationale intensive et stimulante dans le but de développer des idées ensemble et d'échanger de bonnes pratiques et des expériences dans le cadre de l'Initiative des universités européennes. L'un des sujets abordés était le scepticisme de la société à l'égard des sciences. En tant qu'université européenne, nous voulons contribuer à réduire ce phénomène par le biais de diverses activités en collaboration avec la société », a expliqué Hannes Raffaseder, directeur général de la St. Pölten UAS et président de l'Association européenne des établissements d'enseignement supérieur (EURASHE).

Formats européens et formation continue

Les participants à la Semaine internationale ont présenté des projets modèles relatifs, par exemple, aux formats d'enseignement et d'apprentissage européens et futurs, aux « micro-crédits » — des offres d'apprentissage flexibles pour la formation continue — aux questions d'inclusion et à l'avenir des établissements d'enseignement supérieur en général.

Parmi les intervenants figuraient Klara Engels Perenyi (en ligne) de la Commission européenne, Anthony Camilleri du Knowledge Innovation Centre (KIC) de Malte, l'ancien directeur du Registre européen d'assurance qualité pour l'enseignement supérieur (EQAR) Colin Tück et Aleksandar Šušnjar de l'alliance YUFE — Young Universities for the Future of Europe.

« Avec la Semaine internationale, nous avons une fois de plus offert à nos étudiants et membres du personnel un programme riche et instructif pour les échanges internationaux entre universités ainsi que pour les stages à l'étranger », a expliqué Daniela Lohner, responsable de l'unité de service Relations internationales de l'UAS.

Initiative des universités européennes

À travers l'Initiative des universités européennes, l'Union européenne promeut des alliances d'excellence dans le domaine de l'enseignement supérieur qui collaborent étroitement sur le plan stratégique, développent durablement l'espace européen de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation grâce à des concepts tournés vers l'avenir et sont en passe de devenir à moyen terme des universités européennes à part entière. La St. Pölten UAS est la seule université autrichienne de sciences appliquées à coordonner l'une des 50 universités européennes actuelles : E³UDRES² : Engaged – European – Entrepreneurial University as Driver for European Smart and Sustainable Regions (Université entrepreneuriale engagée — européenne — comme moteur de régions européennes intelligentes et durables). Les étudiants et le personnel des universités partenaires ont présenté leurs projets lors de la Semaine internationale.

Semaine internationale

