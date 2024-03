'Stabio Garden Living by Keturah' ouvre la voie et lance les ventes

Plan de paiement de 10 ans du promoteur sans taux d'intérêt.

50 unités vendues, et l'ensemble du projet devrait être vendu en moins de six mois.

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 26 mars 2024 /PRNewswire/ -- ARCH Group SA et Keturah Swiss SA annoncent l'inauguration de Stabio Garden Living by Keturah après le lancement réussi de la vente du projet, avec 50 unités déjà vendues en raison de la forte demande. Un plan de paiement attrayant directement du promoteur, considéré comme le premier sur le marché européen, sera proposé aux acheteurs, impliquant 40% pendant la construction, 10% à la remise et 50% après la remise, avec des taux d'intérêt nuls.

'Stabio Garden Living by Keturah' Breaks Ground, Launches Sales

Le Stabio Garden Living by Keturah dispose d'environ 180 unités réparties dans 10 bâtiments, d'équipements ultramodernes, tels qu'une salle de sport, un espace bien-être, une aire de jeux intérieure et extérieure pour enfants, un espace de coworking et un local à vélos. Il devrait être achevé d'ici le T2 2027 et incarnera le concept Bio Living, intégrant la nature dans l'environnement bâti pour améliorer la santé physique, mentale et émotionnelle de ses occupants.

Les appartements du projet sont conçus en tenant compte de l'espace et des besoins individuels, favorisant la qualité et le bien-être dans un contexte urbain rénové et à la pointe de la technologie. La certification Minergie, une norme suisse en matière de confort et d'efficacité, témoigne de l'engagement en faveur d'une construction durable.

Paolo Colombo, CEO d'ARCH Group SA et Omar Al Gaddah, Managing Partner de Keturah Swiss SA, ont déclaré : « Nous sommes heureux du début de la construction de Stabio Garden Living par Keturah, qui représente une étape importante pour nous suite à l'intérêt important des acheteurs qui a été illustré par le lancement des ventes. En raison des aspects uniques du projet et du plan de paiement attrayant, nous prévoyons que l'ensemble du développement sera vendu en trois à six mois. Notre mandat est de développer un projet qui incarne les plus hautes normes de qualité et de durabilité. »

L'emplacement de Stabio allie parfaitement histoire, territoire et modernité. Stratégiquement situé entre Lugano, Côme, Varese et Milan, il se trouve à seulement 300 mètres de la gare, à 1 kilomètre de l'axe routier et à seulement quelques centaines de mètres de la frontière italienne. Niché dans un cadre riche en histoire et en culture, il offre un espace naturel à explorer, entouré de paysages de montagne pittoresques et à proximité des lacs pittoresques de Côme, Varese et Lugano. Le Stabio Garden Living de Keturah est le refuge idéal pour les amoureux de la nature, offrant tranquillité et beauté à explorer.