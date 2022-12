Stable Tech N.V. Lança CoinSlotty, o Cassino Online para Entusiastas de Criptomoedas

WILLEMSTAD, Curaçao, 20 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Stable Tech N.V. anunciou hoje o lançamento completo do CoinSlotty.com, seu principal cassino online para entusiastas de criptomoedas, com mais de 45 provedores de jogos diferentes e milhares de jogos disponíveis.

Originalmente estabelecido em 2021, o cassino de criptomoeda passou por várias melhorias e agora oferece uma experiência de jogo mais segura, robusta e licenciada.

Seus Jogos de Cassino Favoritos, Agora Personalizados para Criptomoedas

Evolution Gaming, Pragmatic Play, Yggdrasil, Play'n Go, BGaming, Swintt, Ezugi e KA Gaming são apenas alguns dos provedores disponíveis no CoinSlotty.com, com uma infinidade de títulos disponíveis para você escolher.

No Slot Machine Lobby, os jogadores encontrarão todos os seus jogos de cassino favoritos, desde slots regulares como Gonzo, Lucky Lady e Wolf Gold até vários títulos Megaways - todos adaptados para criptomoedas.

O Table Games Lobby também tem uma rica seleção, apresentando mais de 60 variações diferentes dos mais populares jogos de cartas, dados e roleta, sendo o bingo uma novidade no programa. Complementando a seção de jogos de mesa está o Live Casino Lobby, onde você pode experimentar as emoções e calafrios de um ambiente ao vivo no conforto do seu quarto.

Depósitos Fáceis e Saques Rápidos

Para complementar a experiência de criptomoeda, o CoinSlotty.com fez parceria com a CoinsPaid e a MoonPay para oferecer a seus jogadores uma carteira de diversas criptomoedas com opções de depósito fiduciário. Por meio dessas plataformas, os jogadores poderão financiar sua conta no CoinSlotty.com com opções de criptomoedas e moedas fiduciárias.

A CoinSlotty.com é construída em uma plataforma responsiva que oferece a mesma experiência de alta qualidade tanto no computador quanto no celular, trabalhando diretamente no navegador, sem a necessidade de instalar softwares ou aplicativos adicionais.

A Equipe por trás da CoinSlotty.com se Diverte Muito, mas de Forma Responsável

A privacidade, segurança e proteção dos jogadores são levadas a sério e, para complementar esse objetivo, a empresa integrou várias opções, incluindo configurações de limite pessoal, autoexclusão, um SSL de última geração e autenticação de 2 fatores.

O suporte multilíngue ao cliente está aqui para responder a todas as perguntas e pode ser acessado por e-mail e bate-papo ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Um Casino Licenciado para Criptomoedas com Pagamentos Padrão do Setor

A StableTech N.V. está operando oCoinSlotty.com sob a licença E-gaming Nº 8048/JAZ, emitida pela Antillephone N.V, e autorizada pelo governo de Curaçao. Todos os jogos apresentados no CoinSlotty.com são compatíveis com ISO/IEC 17025, certificados como "comprovadamente justos" e oferecem pagamentos padrão do setor que variam entre 95% e 98%.

