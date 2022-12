Stable Tech N.V. lance CoinSlotty, le casino en ligne pour les amateurs de crypto-monnaies

WILLEMSTAD, Curaçao, 20 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Stable Tech N. V. a annoncé aujourd'hui le lancement complet de CoinSlotty.com , leur casino en ligne phare pour les amateurs de crypto-monnaie, avec plus de 45 fournisseurs de jeux différents et des milliers de jeux disponibles.

Créé à l'origine en 2021, le crypto-casino a fait l'objet de plusieurs améliorations, et offre désormais une expérience de jeu plus sécurisée, plus robuste et sous licence.

Vos jeux de casino préférés, désormais adaptés aux crypto-monnaies

Evolution Gaming, Pragmatic Play, Yggdrasil, Play'n Go, BGaming, Swintt, Ezugi et KA Gaming ne sont que quelques-uns des fournisseurs disponibles sur CoinSlotty.com, avec une multitude de titres à choisir.

Dans le lobby des machines à sous, les joueurs trouveront tous leurs jeux de casino préférés, des machines à sous ordinaires comme Gonzo, Lucky Lady et Wolf Gold, jusqu'aux divers titres Megaways — tous adaptés aux crypto-monnaies.

Le lobby des jeux de table propose également une riche sélection, avec plus de 60 variantes différentes des jeux de cartes, de dés et de roulette les plus populaires, le bingo étant une nouveauté. La section des jeux de table est complétée par le lobby du casino en direct, où l'on peut vivre les frissons d'un environnement en direct dans le confort de sa chambre.

Dépôts faciles et retraits rapides

Pour compléter l'expérience cryptographique, CoinSlotty.com s'est associé à CoinsPaid et MoonPay pour offrir à ses joueurs un portefeuille multi-crypto avec des options de dépôt en fiat. Grâce à ces plateformes, les joueurs pourront approvisionner leur compte CoinSlotty.com avec des options en crypto et en fiat.

CoinSlotty.com est construit sur une plateforme réactive qui offre la même expérience de haute qualité sur les ordinateurs de bureau et les téléphones portables, en travaillant directement à partir de votre navigateur, sans avoir besoin d'installer des logiciels ou des applications supplémentaires.

L'équipe derrière CoinSlotty.com est à fond, mais est responsable

La confidentialité, la sécurité et la sûreté des joueurs sont prises au sérieux et, pour compléter cet objectif, la société a intégré plusieurs options, notamment des paramètres de limites personnelles, l'auto-exclusion, un SSL de pointe et une authentification à deux facteurs.

Le service clientèle multilingue est là pour répondre à toutes les questions et peut être joint par e-mail et par chat en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Un Crypto Casino sous licence avec des paiements aux normes de l'industrie

StableTech N.V. exploite CoinSlotty.com sous la licence E-gaming n° 8048/JAZ, délivrée par Antillephone N.V., et autorisée par le gouvernement de Curaçao. Tous les jeux proposés sur CoinSlotty.com sont conformes à la norme ISO/IEC 17025, certifiés comme étant « provably fair » et offrent des paiements standard compris entre 95 % et 98 %.

