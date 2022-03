STAGWELL (STGW) S'ÉTEND EN AFRIQUE AVEC SES PARTENAIRES AFFILIÉS INCUBETA, SBI MEDIA, ET ORIENT PLANET GROUP

Les nouveaux partenariats étendent la transformation numérique et les capacités médiatiques au service de l'une des populations de consommateurs à la croissance la plus rapide et mettent à l'échelle le réseau mondial de marketing challenger sur six continents.

NEW YORK, 2 mars 2022 /PRNewswire/ -- Stagwell (NASDAQ: STGW), le réseau challenger construit pour transformer le marketing, a annoncé aujourd'hui une expansion de ses services de marketing mondial en Afrique via de nouveaux partenariats affiliés avec trois entreprises : Incubeta en Afrique du Sud, SBI Media au Nigéria et Orient Planet Group, dont l'empreinte couvre l'Afrique du Nord, notamment la Libye, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte et le Maroc. Dans le cadre du programme mondial d'affiliation de Stagwell, ces entreprises collaboreront avec des agences du réseau Stagwell pour développer des capacités de médias, de contenu et de production omnicanales pour les grandes marques internationales.

« Avec le renforcement de nos partenariats avec Incubeta, SBI et Orient Planet Group, notre programme d'affiliation mondial permet désormais à Stagwell d'étendre son expertise en marketing moderne sur les six continents et de créer davantage de valeur pour nos clients », a déclaré Mark Penn, président-directeur général de Stagwell. « D'ici 2025, deux tiers des ménages africains devraient avoir un pouvoir de consommation accru dans l'économie mondiale. En tant que leader mondial de la créativité qui fait bouger les cultures et des services de marketing moderne, la croissance de Stagwell dans la région guidera les marques mondiales à s'engager de manière authentique avec les consommateurs à travers l'Afrique. »

La nouvelle cohorte d'affiliés représente les meilleurs services de médias numériques et de communication globale :

Incubeta est un réseau d'experts en marketing et en technologie, axé sur la transformation numérique, qui s'engage à favoriser la croissance des marques modernes à l'échelle de l'entreprise. Incubeta a piloté la croissance numérique de clients dans de nombreux secteurs, notamment la vente au détail, les voyages, les produits de grande consommation, les jeux électroniques, le divertissement, l'automobile, le développement d'applications, etc.

Basée à Lagos , au Nigeria , SBI Media est une agence innovante à service complet, spécialisée dans la planification et l'achat de médias. Les compétences de SBI Media couvrent la stratégie de marque, la stratégie et la planification, la formulation de stratégies de relations publiques, la gestion des médias et le marketing numérique. Grâce à l'expertise de SBI Media, Stagwell pourra profiter d'un environnement médiatique numérique et traditionnel en pleine croissance, avec une approche hyperlocalisée.

« Incubeta est un spécialiste leader sur le marché qui utilise la puissance du numérique pour libérer et amplifier le potentiel de croissance des entreprises. Nous y parvenons grâce à des solutions numériques sur mesure et localisées, alimentées par une expertise mondiale », a déclaré Roan Mackintosh. « L'accent mis par Stagwell sur les solutions de marketing axées sur le numérique est un solide complément à notre expertise, et nous sommes ravis de collaborer avec son réseau pour offrir et permettre la croissance de nos clients. »

« Nous sommes heureux de rejoindre Stagwell, le réseau mondial de marketing challenger. La vision de Stagwell visant à transformer les communications marketing n'est pas seulement en phase avec notre ADN, elle est au cœur de ce que nous défendons chez SBI Media Group », a déclaré Rotimi Bankole, fondateur et PDG de SBI Media Group. « En 2013, nous avons introduit en bourse SBI Media Group, et le paysage médiatique et marketing nigérian a ressenti notre impact. Notre histoire, notre culture et notre impact ont transformé la façon dont les agences existent dans une économie plus large. »

« Les économies croissantes de l'Afrique et l'essor des technologies numériques offrent de forts potentiels pour que les communications innovantes prospèrent dans la région », a ajouté Nidal Abou Zaki, fondateur et directeur général d'Orient Planet Group. « Le Orient Planet Group est bien implanté au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et possède une connaissance approfondie du paysage local. En tant que filiale régionale de Stagwell and Allison + Partners et ayant maintenu un réseau solide et des partenariats de longue date au fil des ans, nous sommes confiants de voir plus d'organisations s'engager et se connecter avec leurs marchés à travers une population diversifiée. »

Stagwell se concentrera initialement sur les marchés d'Afrique du Nord et du Sud, avec un engagement et une collaboration continus en Afrique centrale, soutenant les besoins localisés des consommateurs.

Le programme mondial d'affiliation de Stagwell est une solution souple à l'expansion mondiale, permettant à Stagwell de s'associer à des experts régionaux afin d'apporter une valeur ajoutée aux clients et d'étendre les capacités de marketing à de nouvelles régions. À ce jour, Stagwell a ajouté plus de 50 affiliés à sa liste, représentant des pays d'Amérique latine, de la région MENA, d'Asie-Pacifique et d'Europe de l'Est.

