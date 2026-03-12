Stämm redéfinit la biofabrication avec un bioprocesseur à haut débit sans bulles conçu pour une production décentralisée

Au cœur du HTB se trouve le bioréacteur sans bulles (BFB), un consommable personnalisable imprimé en 3D qui élimine le besoin de turbine conventionnelle. Sans barbotage, ni bulles, ni agents antimousse, le système assure le transport des nutriments et l'échange de gaz par le biais d'un flux laminaire, un mécanisme modelé sur les réseaux capillaires que l'on trouve dans les tissus vivants. Cette architecture élimine les turbulences et les contraintes de cisaillement hydrodynamiques, qui endommagent les populations cellulaires sensibles dans les systèmes à cuve agitée. Le HTB permet une perfusion continue, une formulation intégrée pour des applications telles que la différenciation des cellules adhérentes et une contre-sédimentation automatisée pour les cultures en suspension.

« La bioproduction a été limitée par des équipements conçus pour un monde centralisé et à haut volume qui ne correspond plus à l'évolution de la médecine », a déclaré Yuyo Llamazares, PDG de Stämm. « Notre vision en créant le HTB est qu'aucun patient en Alaska, à São Paulo ou à Nairobi ne devrait avoir à attendre un traitement en raison des limites de l'infrastructure centralisée. Nous avons développé cette technologie pour combler le fossé logistique entre la découverte scientifique et la disponibilité future de traitements plus accessibles. »

Le marché mondial de la fabrication de thérapies cellulaires et géniques est confronté à un goulet d'étranglement bien documenté : l'infrastructure de production reste centralisée et à forte intensité de capital. Elle n'est pas adaptée à la nature personnalisée et à petite échelle des thérapies avancées. L'architecture modulaire et prête à l'emploi du HTB répond directement à ce problème. En remplaçant les cuves en acier inoxydable par des cartouches encliquetables, Stämm positionne la plateforme de manière à réduire les délais de développement, les frais généraux des installations et à étendre la portée de la fabrication à des zones géographiques mal desservies. Cela permet de réduire les coûts de développement par patient pour les maladies rares et les thérapies cellulaires.

Le HTB est disponible dès à présent pour le développement de processus dans le cadre d'applications à usage exclusif de la recherche (RUO). Les équipes pharmaceutiques et biotechnologiques qui évaluent les technologies de Stämm pour la production préclinique, les CAR-T, l'expansion des cellules souches ou les flux de travail des anticorps monoclonaux doivent contacter Stämm directement à l'adresse www.stamm.bio. Un examen complet des données techniques est à venir ; les partenariats d'accès anticipé sont limités.

