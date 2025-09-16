Stamus et SentinelOne étendent leur partenariat pour offrir des opérations complètes de sécurité activées par l'IA.

Le renforcement de la collaboration positionne Clear NDR® comme le socle essentiel de l'intelligence réseau en matière d'investissements dans la sécurité de l'IA.

PARIS, 16 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Stamus ®, innovateur mondial de systèmes de détection et de réponse aux menaces affectant les réseaux (NDR - Network Detection and response) et SentinelOne ®, leader de la sécurité native de l'IA, ont annoncé aujourd'hui la phase suivante de leur partenariat visant à fournir des initiatives complètes de commercialisation afin de mieux répondre aux problèmes de sécurité des réseaux grâce à la détection et à la réponse activées par l'IA.

Les équipes de sécurité sont confrontées à la fatigue des alertes, aux faux positifs et à une surface d'attaque qui ne cesse de s'étendre. Alors que les organisations investissent massivement dans des systèmes de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) activés par l'IA et développent des applications de grand modèle de langage personnalisées pour les opérations de sécurité, une lacune critique est apparue : l'efficacité des systèmes d'IA dépend des données utilisées. En associant les renseignements sur les menaces réseau à fiabilité élevée de Stamus à la plateforme native d'IA de SentinelOne, cette intégration permet de relever ces défis et de donner aux défenseurs une visibilité complète des attaques à travers le réseau, les journaux et les points de terminaison. Clear NDR fournit une détection et une télémétrie des menaces réseau basées sur des preuves qui donnent aux systèmes d'intelligence artificielle le contexte comportemental complet du réseau, nécessaire pour comprendre le scénario complet de l'attaque. Ainsi, les équipes de sécurité sont en mesure de réduire considérablement le temps de réponse moyen (MTTR).

« Les organisations découvrent que leurs investissements considérables en matière de sécurité de l'IA fonctionnent sans visibilité complète », a déclaré Eric Leblond, cofondateur et directeur technique de Stamus Networks. « La solution Clear NDR comble cette lacune critique en fournissant une quantité importante de renseignements sur le réseau qui privilégient la sécurité et renforcent la sûreté de l'IA grâce à une connaissance globale de la situation du réseau. Ce partenariat élargi avec SentinelOne dynamise les investissements existants des clients dans Purple AI et Singularity, en procurant à leur IA notre intelligence réseau axée sur la sécurité, prétraitée, contextualisée et optimisée pour l'IA, sans se limiter aux données. »

Cette intégration s'inscrit dans la stratégie d'écosystème plus large de SentinelOne et améliore la plateforme Singularity™ avec des données enrichies sur les menaces du réseau provenant de Clear NDR. Cette intelligence partagée améliore la fidélité du signal et la connaissance du contexte au sein de la plateforme Singularity, renforçant SentinelOne en tant que plateforme puissante activée par l'IA native, dans laquelle la télémétrie de l'ensemble de la pile de sécurité est sollicitée pour une détection et une réponse complètes et en temps réel aux menaces contre l'IA.

« La compréhension et la gestion des menaces au niveau du réseau sont des aspects critiques de la cyber-résilience », a déclaré Melissa K. Smith, premier vice-président, Global Strategic Partnerships & Initiatives chez SentinelOne. « L'élargissement de notre partenariat avec Stamus Networks aidera les équipes de sécurité à identifier de manière proactive les menaces sophistiquées en combinant la meilleure intelligence réseau de sa catégorie avec la détection et la réponse activées par l'IA de SentinelOne. Notre partenariat technologique avec Stamus illustre notre engagement commun à fournir des écosystèmes de sécurité intelligents et connectés, permettant aux clients de continuer à maîtriser les menaces pressantes actuelles. »

Ce partenariat conjoint offre plusieurs avantages clés :

Visibilité unifiée des menaces : corréler les données comportementales du réseau directement avec les données de télémétrie et de journalisation des points de terminaison, du cloud, de l'identité et de l'IA générative pour une surveillance complète de la surface d'attaque.

: corréler les données comportementales du réseau directement avec les données de télémétrie et de journalisation des points de terminaison, du cloud, de l'identité et de l'IA générative pour une surveillance complète de la surface d'attaque. Amélioration de la fidélité du signal : réduction considérable des faux positifs grâce à une intelligence réseau très fiable combinée à une analyse alimentée par l'IA et à un raisonnement de niveau humain.

: réduction considérable des faux positifs grâce à une intelligence réseau très fiable combinée à une analyse alimentée par l'IA et à un raisonnement de niveau humain. Détection accélérée des menaces : identification plus rapide des mouvements latéraux, des abus d'identification et des attaques sophistiquées en plusieurs étapes.

: identification plus rapide des mouvements latéraux, des abus d'identification et des attaques sophistiquées en plusieurs étapes. Écosystèmes de sécurité connectés : intégration transparente renforçant SentinelOne en tant que principale plateforme activée par l'IA dans laquelle les données télémétriques provenant de l'ensemble de l'environnement sont regroupées pour une détection des menaces et une réponse précises et en temps réel.

Le partenariat s'appuie sur l'intégration technique réussie annoncée en mars 2025, lorsque Clear NDR a été intégré à la plateforme Singularity™ de SentinelOne pour fournir des capacités de réponse automatisées et une analyse centralisée des menaces.

À propos de Stamus Networks

Stamus Networks est le leader mondial de la sécurité des réseaux basée sur le logiciel Suricata et le créateur du système innovant Clear NDR. En fournissant une intelligence réseau supérieure qui renforce les plateformes de sécurité IA, Clear NDR comble les lacunes de visibilité et réduit la fatigue des alertes, en transformant le trafic réseau brut en informations de sécurité exploitables avec une transparence, une personnalisation et une efficacité inégalées. Bénéficiant de la confiance d'institutions financières de premier plan, des pouvoirs publics et de participants aux plus grands exercices de cybersécurité de l'OTAN, Stamus Networks propose des solutions éprouvées et performantes de détection et de réponse en réseau. Pour en savoir plus, veuillez cliquer sur les liens suivants : stamus-networks.com .

À propos de SentinelOne

SentinelOne est une plateforme de cybersécurité native IA de premier plan. Basé sur le premier lac de données unifié, SentinelOne permet au monde de fonctionner en toute sécurité en créant des systèmes intelligents, pilotés par les données, qui pensent par eux-mêmes, maîtrisent la complexité et les risques et évoluent de façon autonome. Des organisations de premier plan - y compris des entreprises Fortune 10, Fortune 500 et Global 2000, ainsi que des administrations de premier plan - font confiance à SentinelOne pour sécuriser l'avenir™. Pour en savoir plus : sentinelone.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1781381/5512236/stamus_Logo.jpg