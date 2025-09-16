Stamus und SentinelOne erweitern ihre Partnerschaft, um vollständig KI-gestützte Sicherheitsoperationen bereitzustellen

Erweiterte Zusammenarbeit positioniert Clear NDR® als unverzichtbare Netzwerkintelligenzgrundlage für KI-Sicherheitsinvestitionen

PARIS, 16. September 2025 /PRNewswire/ -- Stamus ®, ein globaler Innovator von netzwerkbasierten Systemen zur Erkennung von und Reaktion auf Bedrohungen (NDR), und SentinelOne ®, der führende Anbieter von KI-basierter Sicherheit, gaben heute die nächste Phase ihrer Partnerschaft bekannt, die sich auf die Bereitstellung umfassender Markteinführungsinitiativen konzentriert, die durch KI-gestützte Erkennung und Reaktion die Probleme der Netzwerksicherheit besser lösen.

Sicherheitsteams kämpfen mit Alarmmüdigkeit, Fehlalarmen und einer immer größer werdenden Angriffsfläche. Da Unternehmen stark in KI-gestützte SIEMs investieren und benutzerdefinierte LLM-Anwendungen für Sicherheitsoperationen entwickeln, ist ein kritischer blinder Fleck entstanden: KI-Systeme sind nur so effektiv wie die Daten, die sie verwenden. Durch die Kombination der hochzuverlässigen Netzwerk-Bedrohungsintelligenz von Stamus mit der KI-nativen Plattform von SentinelOne geht diese Integration auf diese Herausforderungen ein und verschafft Verteidigern volle Angriffstransparenz über das Netzwerk, die Protokolle und die Endpunkte. Clear NDR liefert evidenzbasierte Netzwerk-Bedrohungserkennung und Telemetrie, die KI-Systemen den vollständigen Kontext des Netzwerkverhaltens liefert, der für das Verständnis der gesamten Angriffsgeschichte erforderlich ist. Letztendlich können Sicherheitsteams so die mittlere Reaktionszeit (MTTR) drastisch senken.

„Unternehmen stellen fest, dass ihre umfangreichen KI-Sicherheitsinvestitionen mit unvollständiger Transparenz arbeiten", sagte Eric Leblond, Mitbegründer und CTO von Stamus Networks. „Clear NDR füllt diese kritische Lücke, indem es eine umfassende, sicherheitsorientierte Netzwerkintelligenz bereitstellt, die die KI-Sicherheit mit einem umfassenden netzwerkbasierten Situationsbewusstsein unterstützt. Diese erweiterte Partnerschaft mit SentinelOne verstärkt die bestehenden Investitionen der Kunden in Purple AI und Singularity, indem sie ihre KI mit unserer sicherheitsorientierten Netzwerkintelligenz – nicht nur mit Daten – versorgt, vorverarbeitet, kontextualisiert und für KI optimiert."

Diese Integration ergänzt die breitere Ökosystem-Strategie von SentinelOne und erweitert die Singularity™- Plattform mit angereicherten Netzwerkbedrohungsdaten von Clear NDR. Diese gemeinsam genutzte Intelligenz verbessert die Signaltreue und das kontextbezogene Bewusstsein innerhalb der Singularity-Plattform und stärkt SentinelOne als leistungsstarke, KI-gestützte Plattform, auf der Telemetriedaten aus dem gesamten Sicherheitsbereich zusammengeführt werden, um eine umfassende KI-Bedrohungserkennung und -Reaktion in Echtzeit zu ermöglichen.

„Das Verständnis und die Bewältigung von Bedrohungen auf Netzwerkebene sind entscheidend für die Cyber-Resilienz", sagte Melissa K. Smith, Senior Vice President, Global Strategic Partnerships & Initiatives bei SentinelOne. Unsere erweiterte Partnerschaft mit Stamus Networks unterstützt Sicherheitsteams bei der proaktiven Identifizierung anspruchsvoller Bedrohungen durch die Kombination von erstklassiger Netzwerkintelligenz mit KI-gestützter Erkennung und Reaktion von SentinelOne. Unsere Technologiepartnerschaft mit Stamus verdeutlicht unser gemeinsames Engagement für die Bereitstellung vernetzter, intelligenter Sicherheitsökosysteme, die es den Kunden ermöglichen, den aktuellen Bedrohungen einen Schritt voraus zu sein."

Die gemeinsame Partnerschaft bietet mehrere wichtige Vorteile:

Einheitliche Sichtbarkeit von Bedrohungen : Korrelation von Netzwerkverhaltensdaten direkt mit Endpunkt-, Cloud-, Identitäts- und GenAI-Telemetrie- und Protokolldaten ermöglichen eine umfassende Überwachung der Angriffsoberfläche

: Korrelation von Netzwerkverhaltensdaten direkt mit Endpunkt-, Cloud-, Identitäts- und GenAI-Telemetrie- und Protokolldaten ermöglichen eine umfassende Überwachung der Angriffsoberfläche Erhöhte Signaltreue : Drastische Reduzierung von Fehlalarmen durch hochgradig vertrauenswürdige Netzwerkintelligenz in Kombination mit KI-gestützter Analyse und Schlussfolgerungen auf menschlicher Ebene

: Drastische Reduzierung von Fehlalarmen durch hochgradig vertrauenswürdige Netzwerkintelligenz in Kombination mit KI-gestützter Analyse und Schlussfolgerungen auf menschlicher Ebene Beschleunigte Erkennung von Bedrohungen : Schnellere Identifizierung von Seitwärtsbewegungen, Missbrauch von Anmeldeinformationen und ausgeklügelten mehrstufigen Angriffen

: Schnellere Identifizierung von Seitwärtsbewegungen, Missbrauch von Anmeldeinformationen und ausgeklügelten mehrstufigen Angriffen Vernetzte Sicherheitsökosysteme: Nahtlose Integration stärkt SentinelOne als primäre KI-gestützte Plattform, auf der Telemetriedaten aus der gesamten Umgebung für eine präzise Echtzeit-Bedrohungserkennung und -Reaktion zusammengeführt werden

Die Partnerschaft baut auf der erfolgreichen technischen Integration auf, die im März 2025 angekündigt wurde und bei der Clear NDR in die Singularity™-Plattform von SentinelOne integriert wurde, um automatisierte Reaktionsmöglichkeiten und zentralisierte Bedrohungsanalysen zu bieten.

Informationen zu Stamus Networks

Stamus Networks ist der weltweit führende Anbieter von Suricata-basierter Netzwerksicherheit und Entwickler des innovativen Clear NDR-Systems. Clear NDR bietet überlegene Netzwerkintelligenz, die KI-Plattformen im Sicherheitsbereich unterstützt. Clear NDR schließt Sichtbarkeitslücken und reduziert Alarmmüdigkeit, indem es rohen Netzwerkverkehr in verwertbare Sicherheitserkenntnisse mit unübertroffener Transparenz, Anpassbarkeit und Effektivität verwandelt. Stamus Networks, dem führende Finanzinstitute, Regierungsbehörden und Teilnehmer an den größten Cybersicherheitsübungen der NATO vertrauen, bietet bewährte, leistungsstarke Netzwerkerkennungs- und Reaktionslösungen. Weitere Informationen erhalten Sie auf: stamus-networks.com .

Informationen zu SentinelOne

SentinelOne ist eine führende KI-native Cybersicherheitsplattform. SentinelOne basiert auf dem ersten vereinheitlichten Data Lake und ermöglicht es der Welt, sicher zu arbeiten, indem es intelligente, datengesteuerte Systeme schafft, die selbständig denken, der Komplexität und dem Risiko voraus sind und sich selbst weiterentwickeln. Führende Unternehmen – darunter Fortune 10-, Fortune 500- und Global 2000-Unternehmen sowie namhafte Regierungen – vertrauen SentinelOne to Secure Tomorrow™. Weitere Informationen finden Sie unter sentinelone.com .

