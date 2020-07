Stamus Networks annonce la disponibilité générale de Scirius Threat Radar - un nouveau module pour sa solution de détection et de réponse réseau

Scirius Threat Radar ajoute trois concepts importants à la solution Scirius Security Platform existante :

Détection avancée des menaces - inspecte la totalité des activités réseau et des alertes de menaces afin de réduire le bruit et d'identifier automatiquement les menaces actives critiques ciblant vos actifs. Cela réduit considérablement le nombre d'incidents potentiels sur lesquels votre équipe doit enquêter.

- inspecte la totalité des activités réseau et des alertes de menaces afin de réduire le bruit et d'identifier automatiquement les menaces actives critiques ciblant vos actifs. Cela réduit considérablement le nombre d'incidents potentiels sur lesquels votre équipe doit enquêter. Informations sur les attaques axées sur les actifs - passe de millions d'indicateurs de compromis à une poignée d'actifs compromis et regroupe ces actifs faisant l'objet d'attaques par phases dans la chaîne de cyber-destruction. Cela aide les analystes à hiérarchiser leurs enquêtes.

- passe de millions d'indicateurs de compromis à une poignée d'actifs compromis et regroupe ces actifs faisant l'objet d'attaques par phases dans la chaîne de cyber-destruction. Cela aide les analystes à hiérarchiser leurs enquêtes. Définitions de menaces personnalisées - permet aux analystes experts de créer des définitions de menaces spécifiques à l'organisation et de les appliquer au trafic réseau historique et futur. Cela améliore la détection, accélère la réponse et renforce la contribution des analystes moins expérimentés.

« Nous sommes fiers de présenter officiellement Scirius Threat Radar à nos clients », a déclaré Ken Gramley, président-directeur général de Stamus Networks. « Grâce à ces ajouts à la solution Scirius Security Platform, les organisations peuvent réduire davantage la complexité et les coûts de mise en œuvre de la détection et de la réponse réseau. Scirius Threat Radar aide les équipes de sécurité à en savoir davantage, à répondre plus tôt et à réduire plus efficacement les risques pour leur organisation. »

En plus de l'introduction de Scirius Threat Radar, la société annonce la dernière version de son logiciel (U.35) pour la suite complète de Scirius Security Platform, ajoutant des améliorations de performances, des filtres avancés de chasse aux menaces, ainsi que des améliorations pour le trafic crypté, les tunnels GRE, l'intégration Splunk et bien d'autres.

Pour en savoir plus sur Scirius Threat Radar et la nouvelle version logicielle, veuillez consulter la page Web du produit pour visionner une démonstration vidéo et télécharger la fiche technique.

À propos de Stamus Networks

Stamus Networks considère que les professionnels de la cybersécurité devraient passer moins de temps à déverser des alertes tapageuses et plus de temps à atténuer les risques en répondant aux véritables menaces qui ciblent les actifs essentiels de leur organisation. Fondée par les créateurs de SELKS, la plateforme open source largement déployée, Stamus Networks propose la solution Scirius Security Platform qui recueille des données d'événements issues du système de détection amélioré Suricata (IDS), d'analyses de trafic réseau (NTA) en temps réel et du contexte organisationnel au sein d'un moteur d'analyse avancé pour créer un puissant système de détection et de réponse réseau enrichie de chasse aux menaces. Avec Scirius, vous bénéficiez d'une visibilité sans précédent et d'éléments de connaissance significatifs, vous donnant les outils nécessaires pour répondre aux incidents et atténuer votre risque. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : stamus-networks.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1215677/Scirius_Threat_Radar.jpg

SOURCE Stamus Networks