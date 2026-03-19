- Stamus Networks anuncia Suricata Language Server 2.0 - capacidades de agente de IA y soporte para integración continua

Una importante actualización arquitectónica introduce inteligencia en todo el espacio de trabajo, desarrollo de firmas asistido por IA y validación automatizada para implementaciones de Suricata a gran escala

PARÍS e INDIANÁPOLIS, 19 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Stamus Networks, líder mundial en seguridad de redes basada en Suricata y creador del innovador sistema Clear NDR® , anunció hoy el lanzamiento de Suricata Language Server (SLS) 2.0. Esta nueva versión de la herramienta de código abierto gratuita ofrece una actualización sustancial que introduce inteligencia en todo el espacio de trabajo, detección automatizada de conflictos SID, desarrollo de firmas asistido por IA y modernización de la arquitectura.

Diseñado para dar soporte a los flujos de trabajo modernos de ingeniería de detección, SLS 2.0 introduce nuevas y potentes funcionalidades que optimizan el desarrollo de reglas, reducen errores y aceleran la validación en implementaciones de reglas complejas.

Creación de reglas asistida por IA

Si bien muchos sistemas de gestión del lenguaje (LLM) convencionales pueden generar firmas de Suricata, los resultados suelen ser aproximados, a menudo dependen de funciones obsoletas y carecen de una validación fiable.

Stamus Networks ha introducido capacidades de agente de IA que se integran con Suricata Language Server para ayudar a los ingenieros a escribir y explicar firmas de Suricata. Las firmas generadas se validan automáticamente mediante SLS, lo que ayuda a garantizar la precisión sintáctica, el rendimiento y el cumplimiento de las mejores prácticas.

Acción de GitHub

Los flujos de trabajo de ingeniería modernos requieren sistemas de validación robustos; sin embargo, hasta ahora no existía una solución integral para la producción de reglas de Suricata.

SLS 2.0 aborda esta necesidad con una Acción de GitHub que verifica las firmas dentro de los repositorios, lo que permite realizar comprobaciones de calidad automatizadas en los flujos de CI/CD y permite que las compilaciones fallen ante errores de sintaxis o advertencias.

Detección de SID en todo el espacio de trabajo

SLS 2.0 ahora realiza un seguimiento de los identificadores de firma (SID) en todo el espacio de trabajo y detecta automáticamente conflictos entre archivos de reglas. Los ingenieros reciben advertencias inmediatas cuando se introducen SID duplicados, lo que reduce los errores de implementación y mejora la integridad del conjunto de reglas.

La actualización también ofrece análisis del espacio de trabajo multihilo, lo que acelera significativamente la validación de grandes colecciones de reglas.

Diagnóstico en tiempo real y gestión de obsolescencia

Con la validación en tiempo real, SLS 2.0 analiza las reglas directamente desde el búfer del editor, proporcionando información instantánea sin necesidad de guardar archivos.

SLS 2.0 también resalta las palabras clave obsoletas de Suricata directamente en el editor, lo que ayuda a los equipos a modernizar la sintaxis de las reglas y a abandonar las construcciones obsoletas.

Modernización arquitectónica

SLS 2.0 incluye una migración completa a pygls 2.0+, eliminando el manejo personalizado del protocolo del servidor de lenguaje y simplificando el código. La arquitectura refactorizada mejora la fiabilidad, el rendimiento y la mantenibilidad, a la vez que prepara el proyecto para futuras mejoras.

"La ingeniería de detección se ha vuelto más compleja a medida que los entornos de reglas crecen en escala y aumenta la colaboración", afirmó Eric Leblond, cofundador y responsable tecnológico de Stamus Networks. "Con SLS 2.0, nos centramos en incorporar flujos de trabajo de CI y capacidades asistidas por IA al desarrollo de reglas de Suricata, lo que ayuda a los ingenieros de detección a validar firmas antes de la producción y aprovechar la asistencia de IA al escribir reglas, a medida que la sintaxis de Suricata continúa evolucionando".

Esta versión 2.0 refleja tanto el avance técnico como el compromiso de apoyar las necesidades cambiantes de los ingenieros de detección que gestionan implementaciones de Suricata cada vez más complejas.

Instalación

Suricata Language Server 2.0 ya está disponible. Encuentre la documentación completa, los detalles de la versión y las instrucciones de instalación en el sitio web de Stamus Networks: https://www.stamus-networks.com/suricata-language-server

Lea más sobre SLS 2.0 aquí: https://www.stamus-networks.com/blog/suricata-language-server-2.0

Acerca de Stamus Networks

Stamus Networks es el líder mundial en seguridad de redes basada en Suricata y creador del innovador sistema Clear NDR®. Diseñado para subsanar las deficiencias de visibilidad y reducir la saturación de alertas, Clear NDR transforma el tráfico de red en información de seguridad útil con una transparencia, personalización y eficacia sin precedentes. Con la confianza de las principales instituciones financieras y agencias gubernamentales, y probado durante más de 9 años en los mayores ejercicios de ciberseguridad de la OTAN, Stamus Networks ofrece soluciones de detección y respuesta de red de alto rendimiento y eficacia demostrada. Stamus empodera a los equipos de seguridad, proporcionando claridad en medio de la complejidad, con mayor control, menos falsos positivos, tiempos de respuesta más rápidos y un enfoque más abierto y receptivo que los proveedores tradicionales.