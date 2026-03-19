Stamus Networks introduit Suricata Language Server 2.0 avec des compétences d'agent d'intelligence artificielle et la prise en charge de l'intégration continue

Une mise à jour architecturale majeure introduit l'intelligence à l'échelle de l'espace de travail, le développement de signatures assisté par l'IA et la validation automatisée pour les déploiements de Suricata à grande échelle.

PARIS et INDIANAPOLIS, 19 mars 2026 /PRNewswire/ -- Stamus Networks, le leader mondial de la sécurité réseau basée sur Suricata et le créateur du système innovant Clear NDR®, a annoncé aujourd'hui la sortie de Suricata Language Server (SLS) 2.0. Cette nouvelle version de l'outil open source gratuit propose une mise à jour majeure qui introduit l'intelligence à l'échelle de l'espace de travail, la détection automatisée des conflits SID, le développement de signatures assisté par l'IA et la modernisation de l'architecture.

Conçu pour prendre en charge les flux de travail modernes d'ingénierie de détection, SLS 2.0 introduit de nouvelles fonctionnalités puissantes conçues pour rationaliser le développement des règles, réduire les erreurs et accélérer la validation dans le cadre de déploiements de règles complexes.

Rédaction de règles assistée par l'IA

Bien que de nombreux grands modèles de langage courants soient capables de générer des signatures Suricata, les résultats sont souvent approximatifs, s'appuient fréquemment sur des caractéristiques obsolètes et manquent d'une validation fiable.

Stamus Networks a introduit des compétences d'agent d'intelligence artificielle qui s'intègrent au serveur de langage Suricata pour aider les ingénieurs à rédiger et à expliquer les signatures Suricata. Les signatures générées sont automatiquement validées à l'aide de SLS, ce qui permet de garantir l'exactitude de la syntaxe, la prise en compte des performances et le respect des meilleures pratiques.

Action GitHub

Les flux de travail d'ingénierie modernes nécessitent des pipelines de validation robustes, cependant, jusqu'à présent, il n'existait pas de solution complète pour la production de règles Suricata.

SLS 2.0 comble cette lacune avec une action GitHub qui vérifie les signatures dans les dépôts, permettant des contrôles de qualité automatisés dans les pipelines d'intégration continue/de déploiement continu et permettant aux constructions d'échouer en cas d'erreurs de syntaxe ou d'avertissements.

Sensibilisation aux ID de signature sur l'ensemble de l'espace de travail

SLS 2.0 suit désormais les ID de signature (SID) dans l'ensemble de l'espace de travail et détecte automatiquement les conflits entre les fichiers de règles. Les ingénieurs sont immédiatement avertis de l'introduction de SID en double, ce qui réduit les erreurs de déploiement et améliore l'intégrité des jeux de règles.

La mise à jour propose également une analyse multifile de l'espace de travail, ce qui accélère considérablement la validation des grandes collections de règles.

Diagnostic en temps réel et traitement des dérogations

Avec la validation immédiate, SLS 2.0 analyse les règles directement à partir de la mémoire tampon de l'éditeur, ce qui permet d'obtenir un retour d'information instantané sans avoir à enregistrer le fichier.

SLS 2.0 met également en évidence les mots-clés Suricata obsolètes directement dans l'éditeur, ce qui aide les équipes à moderniser la syntaxe des règles et à abandonner les constructions obsolètes.

Modernisation de l'architecture

SLS 2.0 inclut une migration complète vers pygls 2.0+, supprimant la gestion personnalisée du protocole du serveur de langue et simplifiant la base de code. L'architecture remaniée améliore la fiabilité, les performances et la facilité de maintenance tout en positionnant le projet pour de futures améliorations.

« L'ingénierie de détection est devenue plus complexe à mesure que les environnements de règles s'étendent et que la collaboration s'accroît », explique Eric Leblond, cofondateur et directeur technique de Stamus Networks. « Avec SLS 2.0, nous nous sommes concentrés sur l'apport de flux de travail d'intégration continue et de capacités assistées par l'IA au développement de règles Suricata, aidant les ingénieurs de détection à valider les signatures avant la production et à tirer parti de l'assistance de l'IA lors de la rédaction de règles, alors que la syntaxe de Suricata continue d'évoluer. »

Cette version 2.0 reflète à la fois le progrès technique et l'engagement à soutenir les besoins évolutifs des ingénieurs de détection qui gèrent des déploiements de Suricata de plus en plus complexes.

Installation

Suricata Language Server 2.0 est disponible dès maintenant. La documentation complète, les détails de la version et les instructions d'installation sont disponibles sur le site web de Stamus Networks : https://www.stamus-networks.com/suricata-language-server

Pour en savoir plus sur SLS 2.0, cliquez ici : https://www.stamus-networks.com/blog/suricata-language-server-2.0

À propos de Stamus Networks

Stamus Networks est le leader mondial de la sécurité des réseaux basée sur le Suricata et le créateur du système innovant Clear NDR®. Conçu pour combler les lacunes en matière de visibilité et réduire la fatigue des alertes, Clear NDR transforme le trafic réseau brut en informations de sécurité exploitables avec une transparence, une personnalisation et une efficacité inégalées. Bénéficiant de la confiance d'institutions financières de premier plan, des pouvoirs publics et mis à l'épreuve pendant 9 ans pendant les plus grands exercices de cybersécurité de l'OTAN, Stamus Networks propose des solutions éprouvées et performantes de détection et de réponse en réseau. Stamus permet aux équipes de sécurité de clarifier la complexité, avec un meilleur contrôle, moins de faux positifs, des temps de réponse plus rapides et une approche plus réactive et plus ouverte que celle des fournisseurs traditionnels.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1781381/Stamus_Networks_Logo.jpg