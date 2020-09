Standigm faz parceria com Excelra para uso da plataforma GOSTAR para aprimorar seu processo de descoberta de medicamentos impulsionada por IA

HYDERABAD, Índia e SEUL, Coreia do Sul, 15 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Excelra, empresa líder global em solução de análise e ciência de dados, anunciou hoje sua colaboração com a Standigm Inc., empresa que utiliza tecnologia de inteligência artificial (IA) para descoberta e desenvolvimento de medicamentos.

De acordo com o contrato, a Excelra disponibilizará sua plataforma de inteligência de química medicinal de pequenas moléculas, GOSTAR, para a Standigm Inc. A plataforma GOSTAR fornece informações abrangentes que englobam mais de 8 milhões de compostos, com curadoria manual de 3 milhões de patentes e 200 mil publicações científicas. A base de dados contém mais de 28 milhões de pontos de dados associados à SAR. A base de dados relacional bem estruturada pode ser utilizada para diversas aplicações em diferentes estágios do ciclo de vida de descoberta e desenvolvimento de medicamentos, bem como auxilia na validação do alvo, identificação dos hits, identificação antecipada de leads e otimização.

Hanjo Kim, líder de equipe da plataforma, Standigm Inc., afirmou: "Para uma empresa de descoberta de medicamentos baseada em IA, os dados de alta qualidade da SAR são de grande importância. Nossas tecnologias de plataforma, Standigm BEST™, Standigm ASK™, e Standigm Insight™ integram centenas de dados para gerar ideias inovadoras, inclusive encontrar novos alvos, desenvolver modelos preditivos e projetar novos compostos da série de leads. Espero que a GOSTAR possa auxiliar neste processo."

Raveendra Dayam, diretor de serviços químicos da Excelra, afirmou: "A GOSTAR é a maior fonte de interações experimentalmente determinadas de milhões de pequenas moléculas com a maioria dos potenciais alvos de medicamentos. A plataforma oferece uma visão abrangente de milhões de compostos, conectando a estrutura química a atividades biológicas, farmacológicas e terapêuticas. Esses conjuntos de dados são essenciais para os programas de descoberta de medicamentos impulsionada por IA/AM que auxiliam na descoberta rápida de novos candidatos a medicamentos."

Standigm Inc. é uma empresa de descoberta de medicamentos impulsionada por Inteligência Artificial (IA). Através da aplicação da sua própria IA inovadora ao mundo real, a Standigm Inc. elimina as incertezas no processo de descoberta de medicamentos e desenvolve candidatos terapêuticos preparados para o sucesso. Buscando uma descoberta completa de medicamentos industrializados, impulsionada por IA, a Standigm Inc. alcançou a automação do fluxo de trabalho de design molecular (Dark MolFactory™) e o esforço de automação tem se expandido para todo o processo de descoberta de medicamentos baseado nas plataformas de IA da Standigm, incluindo Standigm ASK™ (Descoberta de alvo), Standigm BEST™ (Seleção de lead), e Standigm Insight™ (Redirecionamento de medicamentos).

As soluções de análise e ciência de dados da Excelra capacitam a inovação nas ciências da vida. O Excelra Edge é originário de uma combinação perfeita de ativos de dados de curadoria própria, profundo conhecimento temático e ciência de dados a fim de acelerar a descoberta e o desenvolvimento de medicamentos.

