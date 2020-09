Standigm se asocia con Excelra por GOSTAR para mejorar su proceso de descubrimiento de medicamentos a través de IA

HYDERABAD, India y SEÚL, Corea del Sur, 15 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Excelra, una empresa global de ciencia de datos y análisis de datos, anunció el día de hoy su colaboración con Standigm Inc., una compañía que utiliza tecnología de inteligencia artificial (IA) para el descubrimiento y desarrollo de medicamentos.

Conforme al acuerdo, Excelra proveerá su plataforma de inteligencia química medicinal de moléculas pequeñas GOSTAR a Standigm Inc. GOSTAR proporciona información detallada que abarca más de 8 millones de compuestos, manualmente seleccionados de entre 3 millones de patentes y 200.000 artículos de revistas. La base de datos contiene más de 28 millones de datos asociados al SAR. La base de datos relacional correctamente estructurada puede utilizarse para diversas aplicaciones en diferentes etapas del descubrimiento y ciclo de vida del desarrollo de medicamentos y contribuye a la validación de dianas, la identificación de aciertos, la identificación temprana de compuestos líderes y la optimización.

Hanjo Kim, líder de equipo de la plataforma de Standigm Inc., comentó: "Para una empresa dedicada al descubrimiento de medicamentos mediante IA, los datos SAR de gran calidad son de gran importancia. Nuestras tecnologías de plataforma, Standigm BEST™, Standigm ASK™ y Standigm Insight™, integran una gran cantidad de datos para generar ideas innovadoras incluyendo la búsqueda de nuevas dianas, el desarrollo de modelos predictivos y el diseño de nuevos componentes de series de compuestos líderes. Espero que GOSTAR pueda ayudar en este proceso".

Raveendra Dayam, director de servicios químicos de Excelra, expresó: "GOSTAR es la fuente más grande de interacciones determinadas de forma experimental de millones de pequeñas moléculas con la mayoría de las dianas farmacológicas potenciales. La plataforma ofrece un panorama general de millones de compuestos, vinculando estructuras químicas con actividades biológicas, farmacológicas y terapéuticas. Estas series de datos son la base de los programas de descubrimiento de medicamentos mediante IA/AA que respaldan el rápido descubrimiento de nuevos candidatos a medicamentos".

Sobre Standigm:

Standigm Inc. es una empresa enfocada en el descubrimiento de medicamentos a través de la inteligencia artificial (IA). Al aplicar su propia IA innovadora al mundo real, Standigm Inc., elimina la incertidumbre en el proceso de descubrimiento de medicamentos y desarrolla candidatos terapeúticos que están listos para tener éxito. Buscando un proceso de descubrimiento de medicamentos industrializado, de desarrollo completo y mediante IA, Standigm Inc. ha logrado la automatización del flujo de trabajo del diseño molecular (Dark MolFactory™) y la labor de automatización se ha ampliado a todo el proceso de descubrimiento de medicamentos que se basa en las plataformas de IA de Standigm, incluyendo Standigm ASK™ (Descubrimiento de dianas), Standigm BEST™ (Selección de compuesto líder) y Standigm Insight™ (Reconversión de medicamentos). Visite www.standigm.com

Contacto : [email protected]

Sobre Excelra:

Las soluciones de ciencia de datos y análisis de datos de Excelra hacen posible la innovación en las ciencias biológicas. La ventaja de Excelra proviene de una amalgama perfecta de activos de datos confidenciales, conocimientos especializados y ciencia de datos, para acelerar el descubrimiento y desarrollo de medicamentos.www.excelra.com

Contacto de prensa:

Dorothy Paul – Directora de marketing

Correo electrónico: [email protected]

FUENTE Excelra Knowledge Solutions Pvt Ltd

