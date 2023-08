StarCharge évolue et renforce sa présence mondiale grâce à sa participation aux salons RE+ et N+

LAS VEGAS, 14 août 2023 /PRNewswire/ -- StarCharge, l'un des principaux fournisseurs de solutions de recharge innovantes pour les véhicules électriques, est heureux d'annoncer sa participation prochaine à deux événements internationaux majeurs, marquant ainsi une étape importante dans l'expansion de sa portée mondiale. En septembre 2023, StarCharge présentera ses solutions de charge innovantes pour les véhicules électriques aux salons RE+ aux États-Unis et N+ au Japon, consolidant ainsi sa position de leader sur le marché en pleine évolution des véhicules électriques et sur le secteur du stockage de l'énergie en plein essor.

RE+ aux États-Unis

Du 11 au 14 septembre 2023, StarCharge sera présent au salon RE+, au stand 17036, un événement prestigieux consacré aux énergies renouvelables et aux technologies durables. LCe salon exceptionnel se tiendra au Venetian Convention and Expo Center de Las Vegas, dans le Nevada. StarCharge présentera avec fierté ses dernières solutions de recharge, ses technologies de stockage d'énergie et ses avancées en matière de capacités de gestion des données et du cloud.

N+ au Japon

Simultanément, du 13 au 15 septembre 2023, StarCharge participera au salon N+, l'un des salons internationaux les plus influents au Japon. Cet événement se tiendra au Tokyo Big Sight - International Exhibition Center. Rendez-vous au stand N-08 pour découvrir les produits de recharge de pointe et en savoir plus sur l'engagement de StarCharge dans la construction d'une société durable.

Herman, PDG de StarCharge, a souligné l'importance de ces événements internationaux en déclarant : « Ces deux événements constituent pour nous des plateformes inestimables qui nous permettent d'entrer en contact avec les leaders de l'industrie, les parties prenantes et les clients du monde entier. StarCharge est ravi de présenter ses dernières solutions de recharge et ses systèmes de stockage d'énergie et de renforcer son engagement à progresser vers un avenir plus durable. En participant aux salons RE+ et N+, StarCharge vise à renforcer ses partenariats, à obtenir des informations précieuses et à collaborer avec des acteurs clés du secteur afin d'accélérer la transition vers un monde durable. »

Au cours de ces deux salons, StarCharge présentera sa gamme la plus complète de solutions, des systèmes de gestion de nuages de données aux solutions matérielles, destinées à la fois aux entreprises traditionnelles d'EVSE et aux marchés ESS émergents. Les technologies de pointe, les interfaces conviviales et l'engagement inébranlable de la société en faveur de la fiabilité et de la sécurité ont gagné la confiance des clients dans les deux secteurs.

Sur le stand de StarCharge, une équipe compétente sera à la disposition des visiteurs pour discuter de solutions personnalisées, de partenariats et pour répondre à toutes les questions relatives à l'infrastructure de recharge des véhicules électriques et aux systèmes de stockage d'énergie.

À propos de StarCharge

StarCharge est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de recharge de véhicules électriques et de systèmes de stockage d'énergie. Avec un engagement fort en faveur du développement durable, StarCharge vise à révolutionner la façon dont nous chargeons et alimentons les véhicules électriques, pour un avenir plus propre et plus vert.

