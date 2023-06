StarCompliance élargit sa célèbre plateforme de conformité des employés avec l'acquisition d'ETHIX360

La combinaison d'une solution de gestion des incidents et des politiques pour les employés de premier ordre, avec les offres robustes de Star réunit la conduite et l'éthique en une seule plateforme complète de conformité pour les employés.

ROCKVILLE, Md., 6 juin 2023 /PRNewswire/-- StarCompliance (« Star »), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels en tant que service (SaaS) de solutions technologiques de conformité des employés, annonce l'acquisition d' ETHIX360 , un fournisseur américain de solutions intégrées de gestion des risques et de la conformité de nouvelle génération. Les solutions SaaS d'ETHIX360, basées sur le cloud, offrent des fonctionnalités de gestion des cas, de gestion des politiques, de formation à la conformité et de dénonciation à plus de quatre millions de travailleurs dans 80 pays, dans de nombreux secteurs tels que l'industrie, la santé, les services financiers, l'énergie, la vente au détail et l'hôtellerie, le secteur public et l'éducation. Cette acquisition permet à StarCompliance d'élargir sa gamme de produits afin de proposer des solutions de conformité pour les conflits d'intérêts des employés et la conduite des employés.

« Nous avons constaté une plus grande confusion entre les départements de conformité et de ressources humaines en ce qui concerne la conformité des employés », a déclaré Jennifer Sun, PDG de StarCompliance. « En réunissant les solutions de Star pour les conflits d'intérêts des employés et les produits d'ETHIX360 pour la conduite des employés, nous créons une plateforme supérieure et complète qui donne aux entreprises une vue globale de l'activité de conformité des employés et offre aux travailleurs un portail unique pour accéder au programme de conformité de leur entreprise », a déclaré Mme Sun.

La nouvelle solution de gestion des incidents et des politiques des employés de Star élargit les offres robustes de sa plateforme de conformité des employés prête pour l'avenir en y ajoutant des capacités améliorées, notamment

Plateforme de gestion de cas avec des méthodes d'admission pour signaler les préoccupations des employés, et collecter, gérer, enquêter et résoudre les incidents.

Solution de gestion des politiques qui simplifie la création, la maintenance et la gestion des politiques.

Portefeuille de contenus de formation à l'éthique et à la conformité, exclusifs ou provenant de tiers.

Centres d'appels en ligne et en direct entièrement conformes, permettant la prise en charge des incidents par téléphone et par Internet dans plusieurs pays et plusieurs langues.

« La combinaison de notre base de clients multiverticaux avec la large empreinte de Star dans les services financiers crée une opportunité de croissance unique pour les deux entreprises », a déclaré J Rollins, PDG d'ETHIX360. « Nous sommes ravis d'être une partie importante du voyage de Star pour changer le paysage de l'industrie de la conformité avec une véritable plate-forme de conformité des employés de bout en bout. »

Cette transaction, qui représente un investissement important en produits de la part de Star, améliore la solution de Star pour les clients nouveaux et existants, et mettra les produits de chaque société à la disposition de la clientèle et des prospects de l'autre, sans interruption de service pour les clients existants. Cette acquisition innovante réunit le code de conduite et le code d'éthique au sein d'une seule et même plateforme complète qui offre aux employés un espace sûr pour exprimer leurs préoccupations, un système sécurisé pour enquêter sur ces préoccupations et les résoudre, davantage de ressources, ainsi que des capacités d'analyse et de reporting avancées pour évaluer les risques et contrôler les performances.

À propos du ETHIX360

ETHIX360 apporte une réponse efficace et complète à la communication avec les employés, à la gestion des politiques, à la formation d'entreprise et à la gestion des cas sur les questions liées à l'éthique d'entreprise, au code de conduite, à la fraude, à la corruption et à la violence sur le lieu de travail. La solution Compliance-as-a-Service (CaaS) de nouvelle génération d'ETHIX360 est facilement configurable et peut être déployée auprès d'une main-d'œuvre internationale en seulement 24 heures. ETHIX360 offre une expérience utilisateur intuitive qui favorise une adoption rapide, assure la sécurité des employés et aide les entreprises à instaurer une culture de la conformité. www.ethix360.com

À propos de StarCompliance

StarCompliance est le premier fournisseur mondial de solutions technologiques de conformité. Reconnue mondialement par des entreprises avant-gardistes dans 114 pays, la plateforme de conformité prête pour l'avenir de Star offre une configurabilité à la demande, une intégrité multi-juridictionnelle et les informations exploitables dont vous avez besoin pour surveiller les conflits, respecter les obligations réglementaires et réduire les risques. La conformité n'a plus besoin d'être complexe. Découvrez l'interface utilisateur intuitive et directe de Star et offrez à vos employés la protection multicouche dont ils ont besoin pour se conformer en toute confiance. www.starcompliance.com

