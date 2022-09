STARKIST CO. HONRA A LOS VETERANOS DE GUERRA COREANOS

Casi 80 veteranos de la guerra de Corea asistirán a la recepción que homenajea a los veteranos de la batalla del embalse Chosin y son conocidos como "los pocos de Chosin"

ARLINGTON, Virginia, 12 septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- StarKist Co., con sede en Reston, Virginia, y su empresa matriz Dongwon con sede en Seúl, Corea del Sur, se enorgullecieron de patrocinar hoy un almuerzo para más de 80 veteranos de la guerra de Corea. El almuerzo se llevó a cabo como parte de la Reunión nacional de los Pocos de Chosin, que se celebra en Hilton Crystal City en el Aeropuerto Nacional Reagan de Washington del 7 al 11 de septiembre de 2022.

"Los veteranos de la guerra de Corea son héroes estadounidenses, y para StarKist es un honor formar parte de la Reunión de los Pocos de Chosin", expresó Andrew Choe, presidente y director ejecutivo de StarKist. "Los veteranos de la guerra de Corea que lucharon en la batalla del embalse de Chosin en noviembre y diciembre de 1950, lucharon con valentía para proteger y preservar la libertad de los Estados Unidos y Corea del Sur. Es un honor demostrar nuestro agradecimiento por su servicio y sacrificio".

El apoyo de StarKist a los veteranos de la guerra de Corea comenzó hace más de 10 años, cuando la compañía comenzó a celebrar un almuerzo anual para los veteranos de esta guerra que residían en el suroeste de Pensilvania. En abril de 2022, la compañía se trasladó a Reston, Virginia, y continúa su trabajo para reconocer y agradecer a los veteranos de la guerra de Corea.

"Es maravilloso que después de todos estos años la comunidad coreana, tanto a nivel local como internacional, se haya reunido con los pocos de Chosin para ayudarnos a conmemorar la batalla del embalse de Chosin", señaló el coronel (retirado) Warren H. Wiedhahn, del Cuerpo de Marines de EE. UU. (USMC) y el presidente y director ejecutivo de los Pocos de Chosin. "Significa mucho para nosotros que se valoren nuestros sacrificios y servicios durante la guerra de Corea. Estamos agradecidos de StarKist y Dongwon por su apoyo y participación".

Acerca de StarKist Co.

StarKist Co. es una empresa socialmente responsable que empodera a las personas para que vivan un estilo de vida saludable al ofrecer proteínas convenientes. StarKist, un innovador de la industria, fue la primera marca en introducir productos en bolsas de porción individual, entre los que se encuentran Tuna Creations®, Salmon Creations® y Chicken Creations® de StarKist. Siendo el atún favorito de los Estados Unidos, StarKist representa una tradición de calidad, confianza del consumidor y compromiso con la sostenibilidad. El carismático ícono de la marca StarKist, Charlie® the Tuna, se sumergió en los corazones de los fanáticos del atún en 1961 y aún hoy es un favorito de todos. StarKist Co. es una subsidiaria directa de propiedad absoluta de Dongwon Industries Co., Ltd.

