StarKist Co. rinde homenaje a veteranos de la guerra de Corea de la región oeste de Pensilvania

PITTSBURGH, 13 de agosto de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- StarKist Co., con sede corporativa en la ribera norte de Pittsburgh, y su empresa matriz, Dongwon, con sede en Seúl, Corea del Sur, se enorgullecen en proclamar su duradero compromiso con los veteranos de la guerra de Corea de la región oeste de Pensilvania. El martes 13 de agosto de 2019, a la 1 p. m. en Sheraton Station Square, la empresa celebrará su almuerzo anual que honra a los veteranos de guerra de la zona que lucharon con tanta valentía en la guerra de Corea, la que ha sido llamada "la guerra olvidada".

Casi 80 veteranos y sus familiares, junto con dignatarios locales y líderes cívicos, asistirán al homenaje que se ofrecerá a la sección General Matthew B. Ridgway de la Asociación de Veteranos de la Guerra de Corea (Korean War Veterans Association, KWVA) de la Región Oeste de Pensilvania. En el programa, distinguidos miembros de la KWVA de la Región Oeste de Pensilvania recibirán la medalla de Embajadores de la Paz, que serán entregadas por el teniente coronel consultor coreano Byong Geon Park.

"Los veteranos de la Guerra de Corea de la región oeste de Pensilvania son héroes. Es un honor ser anfitriones de este importante evento anual que conmemora el servicio de los veteranos de la guerra de Corea a favor de proteger y preservar la libertad, tanto en Estados Unidos como en Corea del Sur", declaró Andrew Choe, presidente y CEO de StarKist. "Hoy rendimos tributo a los veteranos de la guerra de Corea, y a todos los veteranos, quienes son verdaderos héroes de Estados Unidos y han dado tanto para proteger y preservar la libertad no solamente aquí, sino también en todo el mundo".

El almuerzo contará con una presentación especial de Michael Sahaida, fotógrafo y cineasta de Pittsburgh. En aras de preservar la historia, Sahaida dedicó cuatro años de su vida a un proyecto que honra a los veteranos de la guerra de Corea, entrevistándolos y fotografiándolos. Su obra quedará preservada y almacenada en la Biblioteca del Congreso. Una selección de fotografías y un video formarán parte de la presentación que se ofrecerá en el almuerzo.

El apoyo de StarKist a los veteranos de la guerra de Corea de la región no se limita al almuerzo anual. A escala local, la empresa ha patrocinado y donado fondos a programas que benefician a los veteranos y sus familias. StarKist patrocina un trolebús para transportar a los miembros locales de la KWVA durante el desfile del Día de los Veteranos de Pittsburgh, en noviembre. Además, los empleados de StarKist ayudan con la limpieza continua del monumento en memoria a los caídos en la guerra de Corea, situado en la ribera norte de Pittsburgh, en el transcurso del año.

"Esta es la quinta edición anual del almuerzo que StarKist y Dongwon han organizado en homenaje a nuestro servicio. Que se reconozca nuestro sacrificio y servicio significa tanto para nosotros", expresó Jack Rosenberger, presidente de la KWVA de la Región Oeste de Pensilvania. "Les estamos agradecidos a StarKist y Dongwon por el apoyo y la dedicación", afirmó Rosenberger.

