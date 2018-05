Starkist® lanza nuevos sobres de Chicken Creations™

"Después de 100 años en el negocio del atún, anunciamos con orgullo que StarKist es ahora una compañía diversificada de alimentos saludables", dijo Andy Mecs, vicepresidente de Marketing e Innovación de StarKist Co. "Nuestro objetivo es ofrecer opciones convenientes y saludables para satisfacer los paladares y las necesidades de nutrición de todos los norteamericanos. Chicken Creations es una extensión natural de nuestras exitosas Tuna and Salmon Creations®, y ya tenemos la experiencia en sobres y la confianza del consumidor en nuestros productos proteínicos con sabor de alta calidad. Nos complace que los consumidores tengan ahora todavía más productos que les gusten y que puedan abrir, comer y disfrutar (Tear, Eat, and Go®)".

Los nuevos sobres de carne blanca de pollo de primera están hechos con pollo adquirido de granjas norteamericanas, criados fuera de jaulas y sin hormonas*. Las meriendas de proteínas están en auge, y los sobres de StarKist Chicken Creations garantizan que los consumidores queden satisfechos con su excelente sabor y a la vez reciban las proteínas que necesitan. Esta interesante solución alimenticia mantiene un diseño de sobre conveniente, que se abre con facilidad y no hay que escurrirlo, una necesidad para los que siempre están en marcha.

A la mamá de la televisión favorita de StarKist le encanta el pollo

El compañero de Charlie el Atún (perdón, la compañera) en este lanzamiento es la portavoz de StarKist, Candace Cameron Bure, estrella de "Full House" y "Fuller House". La actriz ayudará a lanzar la línea de sobres de una sola porción como una nueva forma de aumentar su energía como actriz, directora, productora, autora, amante del ejercicio y madre dedicada.

"Me encantó trabajar con StarKist el año pasado. Su deliciosa línea de sobres de atún y salmón –especialmente el BOLD Hot Buffalo Style– se ha convertido en mi comida favorita después de hacer ejercicios o en el set", dijo Candace Cameron Bure. "El lanzamiento de la primera línea de sobres de pollo de StarKist es algo grande, y estoy maravillada de poder disfrutar la misma conveniencia con esta nueva opción de proteínas".

El lanzamiento de Chicken Creations forma parte de una campaña de marketing totalmente integrada, con anuncios de televisión, medios impresos, contacto con influenciadores, promociones en medios sociales y distribución de cupones. Bure aparecerá de manera prominente en campañas de multimedios de StarKist, incluido un anuncio de televisión de 15 segundos. Además, Bure aparecerá en una campaña nacional de relaciones públicas, y en medios digitales y sociales, donde compartirá sus consejos de salud personal, incluyendo recetas rápidas y fáciles con sus productos favoritos de StarKist.

Sabores de pollo para satisfacer todos los gustos

La línea actual de StarKist de deliciosos sobres de una sola porción de Tuna and Salmon Creations aderezados consiste en 15 variedades, incluidos seis nuevos sabores BOLD, para satisfacer los deseos de todos y apoyar la recomendación de dos porciones (8 onzas) de pescado y mariscos a la semana.

La nueva línea de Chicken Creations está integrada por las cuatro variedades siguientes:

Chicken Creations: BOLD Buffalo Style : Buffalo Style ofrece el sabor BOLD que los consumidores desean. Su delicioso pollo estilo Buffalo está preparado con un toque de páprika, vinagre y salsa muy picante. Tiene 80 calorías y 9 gramos de proteína. Muy parecido a las alitas de pollo estilo Buffalo, solo que mejor, porque usted puede llevar esta delicia picante a cualquier parte.

Chicken Creations: Ginger Soy : A los chefs de todo el mundo les encanta el jengibre porque va bien con muchos ingredientes. El pollo de primera de StarKist con vinagre y un fuerte aderezo asiático de soya y jengibre tiene 90 calorías y 10 gramos de proteína, por lo que la Ginger Soy es perfecta para disfrutar en un rollo de lechuga, con arroz o como una merienda rápida directamente del sobre mientras hace sus diligencias.

Chicken Creations: Zesty Lemon Pepper : Preparado con limón y pimienta negra, este nuevo pollo libre de gluten y de soya, con 70 calorías y 9 gramos de proteína por sobre, se puede saborear en cualquier parte, mientras se camina con energía o como una merienda por la tarde. Es perfecto en una ensalada griega, con rodajas de pepino o directamente del sobre.

Chicken Creations: Chicken Salad : La deliciosa ensalada de pollo de StarKist trae un sabroso condimento de eneldo, un crujiente apio, pimientos rojos y un ingrediente único: conveniencia. Con 70 calorías y 9 gramos de proteína, puede añadir la ensalada de pollo blanco de primera, lista para comer, a un sándwich, una ensalada o disfrutarla directamente del sobre.

El alimento proteínico, magro y bajo en grasa, se vende aproximadamente a $1.75 el sobre y se encontrará junto al atún en la sección de carnes de larga duración, en mercados de todo el país y en sus minoristas favoritos en la Internet este verano. Chicken Creations se puede disfrutar directamente del sobre, y también es una gran adición a una variedad de comidas. Visite www.starkist.com para conocer más detalles de la marca y sus productos y para explorar recetas creadas por StarKist como los Weeknight Buffalo Chicken Tacos a continuación:

Ingredientes:

2 sobres de 2.6 onzas de StarKist® Chicken Creations™ BOLD Buffalo Style

4 tortillas suaves pequeñas de trigo integral

1 taza de lechuga Bibb desmenuzada

½ taza de tomates cortados en cubitos

1 aguacate, cortado en cubitos

Instrucciones:

Coloque 2 tortillas o cáscaras de taco en un soporte para tacos o en un plato. Repita con las otras 2. Llene con ¼ de taza de lechuga desmenuzada, 2 cucharadas de tomates cortados en cubitos y ¼ del aguacate. Ponga en cada una ½ sobre de Chicken Creations™.

Raciones: 2

Tiempo de preparación: 5 minutos

*Las regulaciones federales prohíben el uso de hormonas en productos de carne de ave

Acerca de StarKist

StarKist Co. ofrece productos alimenticios fiables y saludables en los Estados Unidos. StarKist, una innovadora de la industria, fue la primera marca en introducir en el mercado los productos StarKist en sobres de una sola porción, entre ellos Tuna Creations® y Salmon Creations®, y ahora Chicken Creations®. Como el atún favorito de los Estados Unidos, StarKist representa una tradición de calidad, confianza del consumidor y compromiso con la sustentabilidad. El carismático ícono de la marca StarKist, Charlie® el Atún, entró nadando en los corazones de los amantes del atún en 1961 y hoy sigue siendo un favorito. StarKist Co. es una subsidiaria del Dongwon Group.

Acerca de Candace Cameron Bure

Candace Cameron Bure es una actriz y productora norteamericana, autora en la lista de éxitos del New York Times y ex presentadora de un programa de entrevistas en la televisión. Es más conocida por millones de personas en todo el mundo por su papel como D.J. Tanner en la icónica comedia para la familia "Full House", y sigue floreciendo en la industria del entretenimiento. Actualmente trabaja en la exitosa serie derivada de Netflix "Fuller House", produciendo y actuando en varias películas con Hallmark Channel y Hallmark Movies & Mysteries, y anteriormente fue copresentadora en "The View", de ABC. Mientras se dedica a su exitosa carrera, Bure es también una devota esposa y madre de tres hijos que habla con franqueza y pasión sobre su fe y su familia. Comparte tiempo con su familia entre Los Ángeles y el valle de Napa, en California, y disfruta comer sano y estar físicamente activa. Candace espera inspirar a otros mediante su trabajo y también con sus canales en los medios sociales.

Contacto con los medios:

Michelle Faist

412-323-7457

Michelle.Faist@StarKist.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/685334/StarKist_Co___New_Chicken_Creations.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/685335/StarKist_Co___Buffalo_Chicken_Tacos.jpg

FUENTE StarKist Co.

SOURCE StarKist Co.

Related Links

http://www.starkist.com