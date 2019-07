StarKist® dona $100,000 a Feed The Children para ayudar a acabar con el hambre infantil

"Uno de cada seis niños se va a la cama con hambre. StarKist tiene un corazón para los necesitados, y nos enorgullece continuar nuestra asociación con Feed the Children", dijo Andrew Choe, presidente y CEO de StarKist. "Hemos visto de primera mano cómo Feed the Chilren está haciendo una diferencia tangible en las vidas de los niños y las familias, y agradecemos todo lo que hacen en la lucha contra la pobreza y el hambre. A través de esta asociación, esperamos reducir el hambre infantil en áreas vecinas con nuestro apoyo financiero y proporcionando proteína nutritiva de larga duración".

La asociación de 2019 se lanzará oficialmente en la sede de StarKist en Pittsburgh, Pensilvania, el martes 23 de julio, donde empleados de StarKist llenarán 700 mochilas con suministros escolares y bocadillos. Un estimado de 500 mochilas serán donadas a niños de edad escolar que participan en el programa para mujeres y niños de la Misión Light of Life Rescue. Establecida en 1952, la Misión Light of Life Rescue es una organización cristiana sin fines de lucro que ofrece programas de recuperación que cambian vidas, así como alimentos y refugio para las personas pobres y sin hogar de Pittsburgh. Las mochilas adicionales se distribuirán a 200 niños que participan en el programa Kids Meal Network (red de comidas para niños) de la United Methodist Church Union. La Kids Meal Network alimenta a niños con inseguridad alimentaria en el área metropolitana de Pittsburgh, y StarKist es patrocinador de tres lugares que proporcionan alimentos en el verano.

El equipo de StarKist estará en Rancho Cucamonga, California, el jueves 25 de julio con la Iglesia Abundant Living Family en Rancho Cucamonga, California. Durante el evento en la costa occidental más de 400 familias previamente seleccionadas recibirán cajas de alimentos y productos de higiene, así como mochilas llenas de suministros escolares y productos de StarKist.

"Llamamos Estados Unidos la tierra de la abundancia, y para la mayoría de nosotros, eso es verdad. Sin embargo, millones de niños y niñas se van a la cama con hambre cada noche", dijo Travis Arnold, presidente y CEO de Feed the Children. "Uniendo esfuerzos con socios generosos como StarKist y la Misión Light of Life Rescue tratamos de acabar con ello. Estas familias no solo están recibiendo alimentos y necesidades, sino también las habilidades necesarias para romper el ciclo de la pobreza".

Acerca de StarKist Co.

StarKist brinda productos alimenticios de confianza y saludables en los Estados Unidos. Una innovadora en la industria, StarKist fue la primera marca en introducir los productos StarKist en bolsitas de una sola porción que incluyen Tuna Creations®, Salmon Creations® y Chicken Creations™. Como el atún favorito de los Estados Unidos, StarKist representa una tradición de calidad, la confianza del consumidor y un compromiso con la sostenibilidad. El carismático icono de la marca StarKist, Charlie® el Atún, entró nadando en los corazones de los amantes del atún en 1961 y al día de hoy sigue siendo un favorito de los fans. StarKist Co. es subsidiaria directa de total propiedad de Dongwon Industries Co., Ltd.

Acerca de Feed the Children :

En Feed the Children, alimentamos a los niños hambrientos. Imaginamos un mundo donde ningún niño se va a la cama con hambre. En los Estados Unidos y a escala mundial, nos dedicamos a ayudar a las familias y comunidades a lograr una vida estable, y a reducir la necesidad de ayuda mañana mientras proporcionamos alimentos y recursos para ayudarles hoy. Distribuimos las donaciones de productos de donantes corporativos a socios comunitarios locales, ofrecemos apoyo a maestros y estudiantes, y movilizamos recursos rápidamente para contribuir a los esfuerzos de recuperación cuando ocurren desastres naturales. A escala internacional, administramos programas de desarrollo comunitario centrados en los niños en 10 países. Valoramos las asociaciones porque sabemos que nuestro trabajo no sería posible sin las relaciones colaborativas. Visite feedthechildren.org para obtener más información.

Contacto de medios:

Michelle Faist

412-323-7457

Michelle.Faist@StarKist.com

