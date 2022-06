StarKist® se asocia con Feed the Children y Cornerstones para celebrar un evento especial que beneficia a 400 familias de Virginia del Norte durante el año de mayor hambruna en la historia moderna

Las familias recibirán alimentos e insumos básicos como parte del programa de distribución de alimentos de verano

RESTON, Va., 24 de junio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- StarKist Co., una compañía socialmente responsable que apoya a las personas para que vivan un estilo de vida saludable al ofrecer proteínas convenientes, se asoció hoy con Feed the Children y Cornerstones para brindar ayuda alimentaria a 400 familias que viven en Dulles Corridor de Virginia del Norte.

El evento drive-thru se llevó a cabo en la Comunidad Católica St. John Neumann en Reston, Virginia. Durante el evento, 400 familias y adultos mayores recibieron una caja de 25 libras de alimentos de larga duración, incluidos productos StarKist; una caja de 15 libras de productos básicos para la higiene como champú, acondicionador, loción y artículos de cuidado personal; una caja de productos Avon; libros de cuentos de Disney y otros artículos.

"Esto significa muchísimo", comentó Holly, de una familia participante. "Cuidé de mi madre desde 2018 hasta que falleció este año. Estoy presentando la solicitud de discapacidad y un amigo me habló de este evento, que no hace más que salvar vidas. Está cambiando vidas y estoy agradecida".

"StarKist trasladó recientemente su sede central a Reston, Virginia, y acoge con satisfacción la oportunidad de contribuir a la comunidad. Siempre estamos agradecidos por nuestra alianza continua con Feed the Children, y nos sentimos igualmente emocionados por iniciar una alianza con Cornerstones, una extraordinaria institución que ha trabajado como la organización sin fines de lucro líder en redes de seguridad y servicios humanos de Virginia del Norte durante más de 50 años", expresó Andrew Choe, presidente y director ejecutivo de StarKist. "Este verano habrá más platos vacíos que nunca, y se estima que uno de cada cuatro niños enfrentará inseguridad alimentaria. Tenemos la convicción de que ningún niño debe pasar hambre en este país, y somos conscientes de que la necesidad es grande".

Durante los últimos 13 años, StarKist ha contribuido con más de 650,000 libras de productos de atún y pollo para ayudar a niños y familias que sufren inseguridad alimentaria en los Estados Unidos, y ha aportado más de $800,000 para apoyar los esfuerzos de respuesta ante emergencias y desastres de Feed the Children. Este es el más reciente de los continuos esfuerzos de StarKist por aliviar la hambruna y la escasez de alimentos, que se remontan a 1917, cuando hubo una escasez de proteínas en todo el país durante la Primera Guerra Mundial.

Feed the Children, una importante organización sin fines de lucro centrada en el alivio del hambre infantil, está llevando a cabo su campaña anual Summer Hunger para generar conciencia sobre este importante problema, así como para brindar esperanza y alivio a miles de familias vulnerables en los Estados Unidos durante la temporada de verano.

"Gracias a nuestros generosos socios de StarKist, podemos ayudar a estas familias a descansar con un poco más de facilidad al saber que no tienen que preocuparse de dónde vendrá su próxima comida", señaló Travis Arnold, presidente y director ejecutivo de Feed the Children. "Sabemos que cuando combinamos nuestros esfuerzos, generamos un mayor impacto en la vida de las familias que más nos necesitan".

"Cornerstones trabaja con determinación con socios y defensores de la comunidad que se preocupan profundamente y aportan con generosidad para apoyar el bienestar de todas las personas que viven y trabajan en Dulles Corridor", señaló Kerrie Wilson, directora ejecutiva de Cornerstones. "Para los vecinos de bajos ingresos, el impacto económico persistente de la pandemia, incluido el aumento del costo de los comestibles y la gasolina, solo exacerba sus temores cotidianos sobre cómo alimentar a sus familias. La distribución de alimentos de hoy marcó una diferencia tangible para 400 familias, incluidos adultos mayores. Nos enorgullece asociarnos con StarKist y Feed the Children para ayudar a brindar estabilidad a las personas que enfrentan crisis hoy en día. Su compromiso con la participación en la comunidad y el voluntariado cumple un papel esencial a la hora de ayudar a Cornerstones a garantizar la estabilidad, equidad y resiliencia económica y sanitaria de Virginia del Norte".

También intervinieron en el evento Walter Alcorn, supervisor del distrito de Hunter Mill; Victor Hoskins, presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Desarrollo Económico del condado de Fairfax; y Tom Madden, presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio del área metropolitana de Reston.

Acerca de StarKist Co.

StarKist Co. es una empresa socialmente responsable que empodera a las personas para que vivan un estilo de vida saludable al ofrecer proteínas convenientes. StarKist, un innovador de la industria, fue la primera marca en introducir productos en bolsas de porción individual, entre los que se encuentran Tuna Creations®, Salmon Creations® y Chicken Creations® de StarKist. Siendo el atún favorito de los Estados Unidos, StarKist representa una tradición de calidad, confianza del consumidor y compromiso con la sostenibilidad. El carismático ícono de la marca StarKist, Charlie® the Tuna, se sumergió en los corazones de los fanáticos del atún en 1961 y aún hoy es un favorito de todos. StarKist Co. es una subsidiaria directa de propiedad absoluta de Dongwon Industries Co., Ltd.

Acerca de Feed the Children

En Feed the Children, alimentamos a los niños que pasan hambre. Visualizamos un mundo en el que ningún niño se va a la cama hambriento. En los Estados Unidos y a nivel internacional, nos dedicamos a ayudar a las familias y las comunidades a lograr vidas estables y a reducir la necesidad de pedir ayuda en el futuro, a la vez que proporcionamos alimentos y recursos para ayudarles en la actualidad. Distribuimos productos aportados por donantes corporativos a socios de la comunidad local, brindamos apoyo a maestros y estudiantes, y movilizamos recursos rápidamente para ayudar en los esfuerzos de recuperación cuando ocurren desastres naturales. A nivel internacional, gestionamos programas de desarrollo comunitario centrados en los niños en ocho países. Acogemos con gratitud las alianzas porque sabemos que nuestro trabajo no sería posible sin relaciones de colaboración. Para obtener más información, visite feedthechildren.org.

Acerca de Cornerstones

Desde 1970, Cornerstones ha promovido a Dulles Corridor como un lugar próspero, equitativo y compasivo para vivir y trabajar. Más de 16,000 familias e individuos, incluidos más de 5,000 niños, se benefician anualmente de nuestros servicios y programas de red de seguridad, que incluyen prevención de la falta de vivienda, refugios de emergencia y alimentos, así como asistencia financiera urgente para ayudar a brindar estabilidad a las personas en tiempos de crisis. Igual de importante, Cornerstones trabaja más allá de la ayuda ante emergencias con el fin de apoyar a nuestros vecinos más vulnerables para que recuperen su independencia al garantizar viviendas asequibles, educación de calidad para los niños y capacitación esencial en habilidades laborales. Además de servir como una de las principales organizaciones de servicios humanos de Virginia del Norte, Cornerstones es un respetado asesor para las jurisdicciones locales, estatales y nacionales que busca fomentar la construcción y preservación de viviendas asequibles; invertir en la conexión y resiliencia de niños, jóvenes y familias; crear buenos empleos y seguridad económica; y promover cambios sistémicos para eliminar la desigualdad racial y social. Para obtener más información, visite cornerstonesva.org.

