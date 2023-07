StarKist® se asocia con Feed the Children y Feed the 479 para un evento especial en beneficio de 400 familias en el noroeste de Arkansas

El evento drive-thru se celebró en Cross Church en Rogers, AR. Durante el evento, 400 familias y personas mayores recibieron una caja de 25 libras con alimentos de larga duración, incluidos productos de StarKist; una caja de 15 libras con artículos de higiene esenciales como shampoo, acondicionador, loción y artículos de cuidado personal; una caja de productos Avon; libros de cuentos y otros artículos.

"En StarKist, hemos construido una alianza de larga data con Feed the Children, una organización dedicada al alivio del hambre en todo el país, y estamos muy contentos de trabajar con Feed the 479, una organización que trabaja a diario para proporcionar alimentos frescos y saludables en el noroeste de Arkansas", dijo Chae-Ung Um, presidente y CEO de StarKist. "El hambre y la inseguridad alimentaria son problemas prevalentes que afectan a comunidades de todo el mundo, incluido el condado de Benton. Como ciudadano corporativo responsable, nos comprometemos a abordar este desafío de frente y consideramos un privilegio retribuir a esta comunidad".

Durante casi 15 años, StarKist ha contribuido con más de 821,000 libras de productos de atún y pollo para ayudar a niños y familias con problemas de inseguridad alimentaria en todo EE. UU., y con más de $880,000 para apoyar los esfuerzos de Feed the Children ante desastres y emergencias. Este es el más reciente de los continuos esfuerzos de StarKist por aliviar la hambruna y la escasez de alimentos, que se remontan a 1917, cuando hubo una escasez de proteínas en todo el país durante la Primera Guerra Mundial.

Según Travis Arnold, presidente y CEO de Feed the Children, "la alianza con StarKist significa mucho para Feed the Children y, lo que es más importante, para las familias a las que servimos. Quienes viven al día suelen carecer de una red de seguridad. Nuestros socios son una parte fundamental a la hora de proporcionar un apoyo compasivo a quienes enfrentan decisiones difíciles sobre cómo cuidar de sus familias".

"El verano puede ser una época especialmente difícil para las familias con niños. Los padres que durante el año escolar sólo tienen que dar a sus hijos una comida al día, ahora tienen que proporcionar tres comidas diarias", señaló Dennis Smiley, director de Feed the 479. "Con la ayuda de StarKist y Feed the Children, el evento de hoy contribuirá a cerrar esa brecha y atender a las familias que puedan necesitar un poco más de ayuda".

También intervinieron en el evento la alcaldesa Stephanie Orman de la ciudad de Bentonville y Tom Jenkins, el jefe de bomberos de la ciudad de Rogers.

Acerca de StarKist Co.

StarKist Co. es una empresa socialmente responsable que ayuda a las personas a llevar un estilo de vida saludable proporcionándoles las proteínas necesarias. StarKist, un innovador en su sector, fue la primera marca en ofrecer productos en bolsas de una sola porción, entre los que se incluyen StarKist Tuna Creations®, Salmon Creations® y Chicken Creations®. Como el atún favorito de Estados Unidos, StarKist representa una tradición de calidad, confianza del consumidor y compromiso con la sostenibilidad. El ícono carismático de la marca StarKist, Charlie® the Tuna, nadó hacia los corazones de los amantes del atún en 1961 y sigue siendo un favorito de los fans hoy en día. StarKist Co. es una subsidiaria directa de propiedad absoluta de Dongwon Industries Co., Ltd.

Acerca de Feed the Children

En Feed the Children alimentamos a niños hambrientos. Visualizamos un mundo en el que ningún niño se acuesta con hambre. En los Estados Unidos y a nivel internacional, nos dedicamos a ayudar a las familias y las comunidades a desarrollar vidas estables y a reducir la necesidad de pedir ayuda en el futuro. Además, proporcionamos alimentos y recursos para ayudarlas en el día a día. Distribuimos donaciones de productos de donantes corporativos a socios comunitarios locales, prestamos apoyo a profesores y estudiantes, y movilizamos recursos rápidamente para ayudar en las labores de recuperación cuando se producen catástrofes naturales. A nivel internacional, gestionamos programas de desarrollo comunitario centrados en los niños en ocho países. Acogemos las alianzas porque sabemos que nuestro trabajo no sería posible sin relaciones colaborativas. Para obtener más información, visite feedthechildren.org.

Acerca de Feed the 479

Feed the 479 es la rama ministerial de Compassion Center of NWA, una organización sin fines de lucro que se fundó en 2016 con la misión de "Dar ayuda, amor y dignidad al noroeste de Arkansas". Feed the 479 logra esto ofreciendo una despensa de alimentos de elección a nuestros amigos y vecinos, donde la gente puede venir y recibir alimentos frescos y saludables en un ambiente acogedor. Cada semana, cientos de familias pasan por nuestra puerta para elegir productos frescos, carnes, fiambres, panadería y artículos de larga duración que les ayuden a cubrir sus necesidades. Para proporcionar estos alimentos, los camiones de Feed the 479 recogen diariamente artículos minoristas de rescate de parte de socios locales, los cuales podemos distribuir a nuestros vecinos en el momento oportuno. En 2022, a través de nuestra despensa de elección en Springdale y nuestras despensas móviles en Rogers y Fayetteville, Feed the 479 ha servido y proporcionado ayuda, amor y dignidad a más de 160,000 personas de nuestra comunidad.

Contactos para los medios:

StarKist: Michelle Faist en 571-441-8096 o [email protected] Feed the Children: Carrie Snodgrass, APR en 405-949-5157 o [email protected] Feed the 479: Dennis Smiley, 479-372-1051 o [email protected]

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2161379/StarKist_event_1.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2161380/StarKist_event_2.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2161381/StarKist_Feed_the_479.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/950296/StarKist_Co_Logo.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/950345/Feed_the_Children_Logo.jpg

FUENTE StarKist Co.

SOURCE StarKist Co.

