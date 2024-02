Starlab Space annonce les membres de son équipe de direction

Tim Kopra nommé PDG, Mohit Sharma nommé directeur financier

HOUSTON, 14 février 2024 /PRNewswire/ -- Starlab Space LLC (Starlab Space), la coentreprise transatlantique entre Voyager Space et Airbus, a annoncé aujourd'hui son équipe de direction, composée d'un groupe de professionnels hautement qualifiés prêts à faire avancer l'entreprise.

Tim Kopra, astronaute à la retraite de la NASA et dirigeant de Voyager, a été nommé nouveau PDG de Starlab. Leader chevronné, M. Kopra tirera parti de sa vaste expertise en exploration spatiale et de son expérience en supervision du programme Starlab chez Nanoracks (qui fait partie du segment Exploration de Voyager) pour diriger la coentreprise alors qu'elle poursuit son développement. Il siégera également au conseil d'administration de Starlab.

« Je suis honoré de diriger Starlab dans notre mission visant à transformer l'exploration spatiale », a déclaré M. Kopra. « La collaboration entre Voyager Space et Airbus reflète un niveau d'expertise inégalé, incarné par cette équipe de direction de premier ordre. Starlab Space est positionné non seulement pour atteindre et repousser les normes d'exploration spatiale actuelles, mais aussi pour révolutionner le secteur spatial commercial dans son ensemble. »

Mohit Sharma, actuellement responsable du financement des fusions et acquisitions chez Airbus Defence and Space, rejoint Starlab en tant que directeur financier. Après 15 ans chez Airbus, M. Sharma supervisera toutes les activités financières et de collecte de fonds de Starlab, élargissant et développant la stratégie financière de la coentreprise en vue de favoriser sa croissance continue.

« Nous entrons dans un moment charnière dans l'industrie aérospatiale, et je me sens privilégié de faire partie de l'équipe de direction de Starlab », a déclaré M. Sharma. « Alors que nous naviguons dans le paysage financier de cette entreprise internationale novatrice, nous mettrons l'accent sur la solidité financière et l'affectation stratégique des ressources. Je suis honoré de contribuer au succès de cette entreprise ambitieuse, en créant de la valeur pour nos parties prenantes et en établissant la base solide du brillant avenir de l'exploration spatiale. »

Marshall Smith, directeur technologique de Voyager Space, Jim Bridenstine, ancien administrateur de la NASA, Debra Facktor, vice-présidente principale et directrice des systèmes spatiaux d'Airbus U.S. Space and Defense, et Mohamed Denden, directeur financier d'Airbus U.S. Space and Defense, rejoignent également Starlab en tant que membres estimés du conseil d'administration. De plus, le Dr Marc Steckling, vice-président principal et responsable de l'Observation de la Terre, des sciences et de l'exploration chez Airbus Defence and Space, sera un invité permanent du conseil de Starlab.

Conseil de gestion de Starlab Space LLC

Tim Kopra, président-directeur général

Tim Kopra a été officier militaire de carrière, astronaute et maintenant haut dirigeant d'entreprise. Auparavant, il a été président de OneWeb Technologies, une entreprise américaine qui fournit des communications mondiales sécurisées par satellite. De plus, il a été vice-président de la robotique et des opérations spatiales à MDA, une entreprise spatiale canadienne. Il a également été associé et cofondateur de Blue Bear Capital, une société de capital-risque axée sur les technologies de l'énergie.

M. Kopra a occupé divers postes de direction et opérationnels à la NASA en tant qu'ingénieur, astronaute et commandant de la Station spatiale internationale. À la NASA, il a effectué deux vols spatiaux, réalisé trois sorties dans l'espace et passé 244 jours dans l'espace.

En tant qu'aviateur de l'armée, il a participé à l'opération Tempête du désert, puis a commandé une compagnie d'hélicoptères d'attaque AH-64. À la suite de ces affectations, il a été directeur des tests de développement pour le programme d'hélicoptères Comanche de l'armée, avant de rejoindre la NASA en 1998 et d'être affecté à la sélection des astronautes en 2000.

M. Kopra reste impliqué dans les affaires militaires en tant qu'assistant civil du secrétaire de l'armée. Il est également impliqué dans l'écosystème entrepreneurial du Texas en tant que conseiller de Greentown Labs Houston.

Mohit Sharma, directeur financier

Mohit Sharma a passé plus de 15 ans chez Airbus, où il était responsable du financement des fusions et acquisitions pour Airbus Defence and Space. Fort de son expérience dans les domaines de la finance, des fusions et acquisitions et de la collecte de fonds (actions, dette, etc.), M. Sharma a favorisé la coopération et les partenariats internationaux pour Airbus. Il a développé de nouvelles entreprises innovantes en les positionnant pour une croissance rapide, notamment NewSpace Satellite Constellation Venture OneWeb. Ingénieur informatique formé à la l'Université des sciences et technologies de Cochin avec un double diplôme MBA (de l'ESCP Business School et de l'Asian Institute of Technology), il a travaillé en Asie, aux États-Unis et en Europe, rejoignant Airbus après avoir commencé sa carrière professionnelle à l'ONU et à la Cour pénale internationale.

Thomas Ayres, avocat général

M. Ayres a été le 20e avocat général du Département de la Force aérienne des États-Unis. Dans ce rôle, il a dirigé 2 600 avocats et mené une équipe interdisciplinaire chargée de rédiger, défendre et mettre en œuvre la législation de la création de la Force spatiale. Parallèlement, il est devenu le premier avocat général de la Force spatiale des États-Unis à la naissance de la branche.

Plus récemment, M. Ayres a été directeur juridique et avocat général de Voyager Space. Avant Voyager Space et son service civil dans les forces aériennes et spatiales des États-Unis, il a pris sa retraite en tant que major général de l'armée. Il a appuyé plusieurs missions de combat en conseillant les commandants de la coalition et de la force opérationnelle interarmées en Irak et en Afghanistan, et il a reçu l'étoile de bronze avec deux groupes de feuilles de chêne. Diplômé de West Point et de la faculté de droit de l'Université de Pennsylvanie, il possède également une vaste expérience en matière de contentieux et siège à des conseils d'administration.

Paul Schauer, directeur de l'approvisionnement

Chez Starlab, M. Schauer est responsable de l'approvisionnement, des contrats et de la gestion des fournisseurs. Il demeure vice-président exécutif des opérations intégrées de Voyager Space, où il est responsable de l'alignement des systèmes, des processus et des personnes aux objectifs stratégiques de l'entreprise. Avant Voyager, il a soutenu pendant 25 ans le Département de la Défense et la communauté du renseignement dans des rôles des secteurs publics et privés. M. Schauer a élaboré et mis en œuvre des stratégies d'acquisition gouvernementales de systèmes, notamment les concours FAR 12 Part pour les avions commerciaux et les achats de satellites à prix fixe. Par la suite, il a servi de nombreuses agences en tant que fournisseur du secteur privé, aidant à développer une petite entreprise grâce à de multiples acquisitions, devenant vice-président des systèmes tactiques chez CACI. M. Schauer est également co-créateur et co-animateur de Contracting Officer, un podcast écouté plus de 1,5 million de fois. Dans le cadre du podcast, il a mis à profit son expérience pendant plus de 10 ans pour aider les professionnels du secteur public à mieux comprendre la manière de penser des professionnels du secteur privé, et vice-versa.

D'autres membres de l'équipe de direction de Starlab Space LLC seront nommés au cours des prochaines semaines et des prochains mois. L'équipe comprendra également le directeur général de l'entité européenne de Starlab une fois que cette société aura été fondée.

Conseil d'administration de Starlab

Tim Kopra, PDG de Starlab Space LLC

Jim Bridenstine, ancien administrateur de la NASA

Jim Bridenstine, ancien pilote de la marine et membre du Congrès américain, a été le 13e administrateur de la NASA, nommé par le président Donald Trump. Dirigeant un effectif de 70 000 personnes et gérant un budget annuel de 23 milliards de dollars, il a propulsé le programme Artemis de la NASA, se concentrant sur l'exploration de la Lune et les missions sur Mars. M. Bridenstine a donné la priorité aux partenariats commerciaux, permettant la reprise des vols spatiaux habités américains en 2020 et établissant le programme commercial de services de charges utiles lunaires. Tout au long de sa carrière diversifiée, il a aussi joué un rôle dans la création de la Force spatiale, servi au Congrès et s'est distingué dans l'armée en participant à des missions de combat en Irak et en Afghanistan en tant que pilote de marine.

Marshall Smith, directeur de la technologie chez Voyager Space

Marshall Smith compte des dizaines d'années d'expérience dans la conception et la construction de systèmes spatiaux complexes et adaptés à l'humain pour la NASA. Chez Voyager, M. Smith supervise le développement de Starlab, la station spatiale commerciale de l'entreprise, ainsi que d'autres initiatives d'infrastructure et d'exploration spatiales.

Auparavant, chez Nanoracks, qui fait partie du segment Exploration de Voyager, M. Smith a géré la division des systèmes spatiaux qui était notamment chargée du développement de stations spatiales commerciales, de plateformes d'avant-postes autonomes et de systèmes de soutien, y compris des sas. M. Marshall rejoint Voyager après avoir servi pendant 37 ans à la NASA, plus récemment comme administrateur adjoint associé de l'ingénierie des systèmes, directeur de l'exploration habitée et directeur de l'ingénierie des systèmes de programmes croisés.

M. Smith a dirigé de grandes équipes intégrées pour développer et mettre en œuvre certains des programmes les plus critiques de la NASA, y compris l'ingénierie des systèmes pour le SLS, Orion et Exploration Ground Systems. Il a dirigé l'élaboration des plans Artemis et Moon to Mars, y compris le Gateway, le Human Landing System et d'autres futurs systèmes de la NASA nécessaires aux missions dans l'espace lointain. Il est le récipiendaire du prix d'excellence de l'année en ingénierie des systèmes de la NASA, de la médaille du leadership exceptionnel de la NASA et de la médaille du service exceptionnel de la NASA.

Debra Facktor, directrice d'U.S. Space Systems chez Airbus U.S. Space and Defense, Inc.

Debra Facktor dirige le secteur d'activité Space Systems d'Airbus U.S., avec un accent sur les petits satellites destinés aux clients commerciaux et gouvernementaux produits dans l'usine de fabrication de la société à Merritt Island, ainsi que sur les activités d'exploration spatiales aux États-Unis. Mme Facktor a également siégé au conseil d'administration de la coentreprise Airbus OneWeb Satellites avant sa récente acquisition par Airbus U.S.

Avant de rejoindre Airbus U.S., Mme Facktor était vice-présidente et directrice générale des opérations stratégiques chez Ball Aerospace, dirigeant les opérations de la société à Washington DC, ainsi que les activités de développement stratégique, de marketing et de communications.

Mme Facktor a obtenu sa licence et son master en génie aérospatial à l'Université du Michigan et est diplômée du programme d'été de l'Université internationale de l'espace à Strasbourg, en France.

Mohamed Denden, directeur financier chez Airbus U.S. Space & Defense

Mohamed Denden est directeur financier d'Airbus U.S. Space & Defense, Inc. Il travaille pour Airbus depuis 15 ans aux États-Unis et en France et possède une vaste expérience de l'industrie aérospatiale et de la défense. Il a notamment occupé des postes de direction dans les domaines de la finance d'entreprise, des fusions et acquisitions, des relations avec les investisseurs et de la chaîne d'approvisionnement.

Avant de rejoindre Airbus, M. Denden a travaillé chez Lockheed Martin, DRS Technologies et Deloitte. Il est comptable public agréé et est titulaire d'un MBA de l'Université de Floride centrale, et parle couramment plusieurs langues.

Dr Marc Steckling, vice-président principal et responsable de l'Observation de la Terre, des sciences et de l'exploration chez Airbus Defence and Space

Le Dr Marc Steckling est le responsable de l'Observation de la Terre, des sciences et de l'exploration chez Airbus Defence and Space et dirige Airbus Space Systems en Allemagne. Auparavant, il était PDG et président du conseil d'administration de Tesat-Spacecom GmbH & Co. KG, une filiale d'Airbus. Le Dr Steckling a travaillé pour le Centre aérospatial allemand (DLR) avant de rejoindre Airbus Defence and Space en 1999. Il a occupé des postes de direction, dont ceux de responsable des produits électroniques en Allemagne et de responsable du Lean Management. Il est titulaire d'un diplôme en génie aérospatial et d'un doctorat de l'Université de Berlin.

À propos de Starlab Space

Starlab Space LLC est une coentreprise transatlantique entre Voyager Space et Airbus qui conçoit, construit et exploitera la station spatiale commerciale Starlab. Starlab desservira une clientèle mondiale composée d'agences spatiales, de chercheurs et d'entreprises, assurant ainsi une présence humaine continue dans l'orbite terrestre basse et une transition fluide de la science et de la recherche en microgravité de la Station spatiale internationale vers la nouvelle ère des stations spatiales commerciales.

Pour obtenir plus d'informations sur Starlab, consultez le site Web de Starlab sur www.starlab-space.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux sur @Starlab_Space ( X , Instagram ) et @Starlab ( Linkedin ).