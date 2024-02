Starlab Space gibt Führungsteam bekannt

Tim Kopra als CEO, Mohit Sharma als CFO

HOUSTON, 12. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Starlab Space LLC (Starlab Space), das transatlantische Joint Venture zwischen Voyager Space und Airbus, gab heute sein Führungsteam bekannt, das sich aus einer Gruppe hochqualifizierter Fachleute zusammensetzt, die das Unternehmen vorantreiben werden.

Der pensionierte NASA-Astronaut und Voyager-Manager Tim Kopra wurde zum neuen CEO von Starlab ernannt. Als erfahrene Führungspersönlichkeit wird Kopra sein umfangreiches Fachwissen im Bereich der Weltraumforschung und seine Erfahrung in der Leitung des Starlab-Programms bei Nanoracks (Teil des Explorationssegments von Voyager) nutzen, um das Joint Venture auf seinem weiteren Entwicklungsweg zu führen. Kopra wird auch dem Verwaltungsrat von Starlab angehören.

„Ich fühle mich geehrt, Starlab bei unserer Mission, die Erforschung des Weltraums zu verändern, zu leiten", sagte Kopra. „Die Zusammenarbeit zwischen Voyager Space und Airbus spiegelt ein unvergleichliches Maß an Fachwissen wider, das von diesem erstklassigen Führungsteam verkörpert wird. Starlab Space ist nicht nur in der Lage, die aktuellen Standards in der Weltraumforschung zu erfüllen und zu übertreffen, sondern auch den kommerziellen Raumfahrtsektor insgesamt zu revolutionieren."

Mohit Sharma, derzeit Head of Mergers and Acquisitions Finance bei Airbus Defence and Space, wechselt als CFO zu Starlab. Nach 15 Jahren bei Airbus wird Sharma alle Finanz- und Fundraising-Aspekte von Starlab beaufsichtigen und die Finanzstrategie des Joint Ventures ausbauen und weiterentwickeln, um das weitere Wachstum des Unternehmens zu fördern.

„Wir stehen an einem entscheidenden Punkt in der Luft- und Raumfahrtindustrie, und ich fühle mich privilegiert, Teil des Führungsteams von Starlab zu sein", sagte Sharma. „Während wir uns in der finanziellen Landschaft dieses innovativen internationalen Unternehmens zurechtfinden, werden wir uns darauf konzentrieren, die finanzielle Stärke und die strategische Zuweisung von Ressourcen sicherzustellen. Es ist mir eine Ehre, zum Erfolg dieses ehrgeizigen Vorhabens beizutragen, Werte für unsere Stakeholder zu schaffen und eine solide Grundlage für die glänzende Zukunft der Weltraumforschung zu schaffen."

Marshall Smith, CTO von Voyager Space, der ehemalige NASA-Administrator Jim Bridenstine, Debra Facktor, SVP und Head of Space Systems von Airbus U.S. Space and Defense, und Mohamed Denden, CFO von Starlab, sind ebenfalls geschätzte Mitglieder des Verwaltungsrats. Darüber hinaus wird Dr. Marc Steckling, SVP und Head of Earth Observation, Science and Exploration bei Airbus Defence and Space, ein ständiger Gast im Starlab-Verwaltungsrat sein.

Vorstand der Starlab Space LLC

Tim Kopra, Chief Executive Officer

Tim Kopra war Militäroffizier, Astronaut und ist jetzt in leitender Position in der Wirtschaft tätig. Zuvor war er President von OneWeb Technologies, einem US-amerikanischen Unternehmen, das globale, sichere Satellitenkommunikation anbietet. Außerdem war Kopra Vice President for Robotics and Space Operations bei MDA, einem kanadischen Raumfahrtunternehmen. Ebenfalls war er Partner und Mitbegründer von Blue Bear Capital, einer Risikokapitalgesellschaft für Energietechnologie.

Kopra war in verschiedenen leitenden und operativen Funktionen bei der NASA als Ingenieur, Astronaut und Kommandant der Internationalen Raumstation tätig. Während seiner Zeit bei der NASA absolvierte er zwei Weltraumflüge, drei Weltraumspaziergänge und verbrachte 244 Tage im All.

Als Heeresflieger nahm Kopra an der Operation Desert Storm teil und befehligte anschließend eine AH-64-Kampfhubschrauberkompanie. Danach war er bis zu seiner Versetzung zur NASA im Jahr 1998 und der Auswahl zum Astronauten im Jahr 2000 Developmental Test Director für das Comanche-Hubschrauberprogramm der Armee.

Kopra bleibt in militärischen Angelegenheiten als Civilian Aide des Secretary of the Army. Außerdem ist er als Berater von Greentown Labs Houston in das texanische Ökosystem für Unternehmertum eingebunden.

Mohit Sharma, Chief Financial Officer

Mohit Sharma war mehr als 15 Jahre bei Airbus tätig, zuletzt als Head of Mergers and Acquisitions Finance bei Airbus Defence and Space. Mit seiner Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Fusionen und Übernahmen sowie Kapitalbeschaffung (Eigenkapital, Fremdkapital usw.) trieb Sharma die internationale Zusammenarbeit und Partnerschaften für Airbus voran, entwickelte neue und innovative Geschäftsbereiche und positionierte sie für ein schnelles Wachstum – darunter vor allem das NewSpace Satellite Constellation Venture OneWeb. Der an der Cochin University of Science and Technology ausgebildete IT-Ingenieur mit MBA-Doppelabschluss (ESCP Business School und Asian Institute of Technology) hat in Asien, den Vereinigten Staaten und Europa gearbeitet und begann seine berufliche Laufbahn bei den Vereinten Nationen und dem Internationalen Strafgerichtshof, bevor er zu Airbus kam.

Thomas Ayres, General Counsel

Tom war der 20. General Counsel des Department of the Air Force. In dieser Funktion leitete er 2.600 Anwälte und ein interdisziplinäres Team, das die Gesetzgebung zur Schaffung der Space Force entwarf, befürwortete und umsetzte. Mit der Gründung der U.S. Space Force wurde er gleichzeitig der erste General Counsel für die U.S. Space Force.

Zuletzt war er Chief Legal Officer und General Counsel von Voyager Space. Vor seiner Tätigkeit bei Voyager Space und seinem Einsatz bei den U.S. Luft- und Raumfahrtstreitkräften ging Tom als Generalmajor der Army in den Ruhestand. Er diente in mehreren Einsätzen als Berater für die Befehlshaber von Koalitionsstreitkräften und Joint Task Forces im Irak und in Afghanistan und wurde mit dem Bronze Star mit zwei Eichenlaubbüscheln ausgezeichnet. Als Absolvent von West Point und der University of Pennsylvania School of Law verfügt er auch über umfangreiche Erfahrung in der Prozessführung und in der Arbeit in Verwaltungsräten.

Paul Schauer, Chief Procurement Officer

Bei Starlab ist Paul für die Bereiche Beschaffung, Auftragsvergabe und Lieferantenmanagement zuständig. Bei Voyager Space bleibt Paul als Executive Vice President, Integrated Operations, für die Ausrichtung von Systemen, Prozessen und Mitarbeitern auf die strategischen Ziele des Unternehmens verantwortlich. Vor seiner Tätigkeit bei Voyager unterstützte er 25 Jahre lang das Verteidigungsministerium und den Geheimdienst in verschiedenen Funktionen im öffentlichen Dienst und in der Industrie. Herr Schauer entwickelte und realisierte staatliche Beschaffungsstrategien für Systeme, die von FAR 12 Part Competitions für Verkehrsflugzeuge bis hin zu Festpreis-Satellitenkäufen reichen. Anschließend war Paul für viele der Behörden als Zulieferer in der Industrie tätig, wo er dazu beitrug, ein kleines Unternehmen durch mehrere Übernahmen zu vergrößern, bis er schließlich Vice President of Tactical Systems bei CACI wurde. Paul ist außerdem Mitbegründer und Co-Moderator des Contracting Officer Podcast, wo er seit über 10 Jahren (und mehr als 1,5 Millionen Zuhörern) seinen Hintergrund nutzt, um Fachleuten aus der Regierung und der Industrie zu helfen, ein wenig mehr über die Denkweise der anderen Seite zu erfahren.

Weitere Mitglieder des Managementteams von Starlab Space LLC werden in den kommenden Wochen und Monaten ernannt. Das Team wird auch den Geschäftsführer der europäischen Starlab-Niederlassung umfassen, sobald diese gegründet ist.

Starlab-Verwaltungsrat

Tim Kopra, CEO von Starlab Space LLC

Jim Bridenstine, ehemaliger NASA-Administrator

Jim Bridenstine, ein ehemaliger Navy-Pilot und US-Kongressabgeordneter, diente als 13. Administrator der NASA und wurde von Präsident Donald Trump nominiert. Er leitete 70.000 Mitarbeiter und verwaltete ein Jahresbudget von 23 Milliarden Dollar. Er trieb das Artemis-Programm der NASA voran, das sich auf die Erforschung des Mondes und Marsmissionen konzentrierte. Bridenstine setzte auf kommerzielle Partnerschaften, um Amerikas Rückkehr in die bemannte Raumfahrt im Jahr 2020 zu ermöglichen und das Commercial Lunar Payload Services Program einzurichten. Seine vielfältige Karriere umfasst auch eine Rolle bei der Schaffung der Space Force während seiner Tätigkeit im Kongress und einen bemerkenswerten Militärdienst mit Kampfeinsätzen im Irak und in Afghanistan als Marinepilot.

Marshall Smith, Chief Technology Officer, Voyager Space

Marshall Smith verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung und dem Bau komplexer, für Menschen geeigneter Raumfahrtsysteme für die NASA. Bei Voyager beaufsichtigt Smith die Entwicklung von Starlab, der kommerziellen Raumstation des Unternehmens, sowie andere Raumfahrtinfrastruktur- und Explorationsinitiativen.

Zuvor leitete Smith bei Nanoracks, einem Teil des Explorationssegments von Voyager, den Bereich Raumfahrtsysteme, der die Entwicklung von kommerziellen Raumstationen, autonomen Außenpostenplattformen und Unterstützungssystemen einschließlich Luftschleusen umfasste. Marshall kommt zu Voyager, nachdem er 37 Jahre lang bei der NASA gearbeitet hat, zuletzt als Deputy Associate Administrator for Systems Engineering, Director for Human Exploration and Director for Cross-Program Systems Engineering.

Smith leitete große, integrierte Teams bei der Entwicklung und Umsetzung einiger der wichtigsten NASA-Programme, einschließlich der Systemtechnik für SLS, Orion und Exploration Ground Systems. Er war federführend bei der Ausarbeitung der Artemis- und Moon-to-Mars-Pläne, einschließlich des NASA-Gateways, des menschlichen Landungssystems und anderer künftiger Systeme, die für Weltraummissionen benötigt werden. Er wurde mit dem NASA Systems Engineering Excellence of the Year Award, der NASA Outstanding Leadership Medal und der NASA Exceptional Service Medal ausgezeichnet.

Debra Facktor, Head of U.S. Space Systems, Airbus U.S. Space and Defense, Inc.

Debra Facktor leitet den Geschäftsbereich Airbus U.S. Space Systems mit Schwerpunkt auf Kleinsatelliten, die in der Produktionsstätte des Unternehmens in Merritt Island, Florida, für kommerzielle und staatliche Kunden hergestellt werden, sowie auf Weltraumforschungsaktivitäten in den USA. Facktor war auch im Vorstand des Joint Ventures Airbus OneWeb Satellites tätig, bevor dieses kürzlich von Airbus U.S. übernommen wurde.

Bevor er zu Airbus U.S. kam, war Facktor Vice President und General Manager of Strategic Operations bei Ball Aerospace und leitete die Geschäfte des Unternehmens in Washington DC, die strategische Entwicklung sowie Marketing und Kommunikation.

Facktor erwarb ihren Bachelor- und Master-Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik an der University of Michigan und ist eine Absolventin des Sommerprogramms der International Space University in Straßburg, Frankreich.

Mohamed Denden, Chief Financial Officer, Airbus U.S. Space & Defense

Mohamed Denden ist Chief Financial Officer bei Airbus U.S. Space & Defense, Inc. Denden ist seit 15 Jahren bei Airbus in den USA und Frankreich tätig und verfügt über einen umfassenden Hintergrund in der Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie, einschließlich Führungsaufgaben in den Bereichen Corporate Finance, M&A, Investor Relations und Supply Chain.

Bevor er zu Airbus kam, arbeitete Denden bei Lockheed Martin, DRS Technologies und Deloitte. Er ist CPA und hat einen MBA der University of Central Florida und spricht mehrere Sprachen fließend.

Dr. Marc Steckling, SVP und Head of Earth Observation, Science and Exploration bei Airbus Defence and Space

Dr. Marc Steckling ist Head of Earth Observation, Science and Exploration bei Airbus Defence and Space und leitet Airbus Space Systems in Deutschland. Zuvor war er CEO und Chairman of the Board der Tesat-Spacecom GmbH & Co. KG, einer Tochtergesellschaft von Airbus. Steckling arbeitete für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), bevor er 1999 zu Airbus Defence and Space kam. Er bekleidete Führungspositionen, unter anderem als Head of Electronic Products Germany und Head of Lean Management. Er hat einen Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik und promovierte an der Universität Berlin.

Informationen zu Starlab Space

Starlab Space LLC ist ein transatlantisches Joint Venture zwischen Voyager Space und Airbus, das die kommerzielle Raumstation Starlab entwickelt, baut und betreiben wird. Starlab wird einen weltweiten Kundenstamm von Raumfahrtagenturen, Forschern und Unternehmen bedienen und so die kontinuierliche Präsenz von Menschen in der erdnahen Umlaufbahn und einen nahtlosen Übergang von Wissenschaft und Forschung in der Mikrogravitation von der Internationalen Raumstation in die neue Ära der kommerziellen Raumstationen gewährleisten.

Weitere Informationen über Starlab finden Sie auf der Starlab-Webseite www.starlab-space.com und folgen Sie uns in den sozialen Medien unter @Starlab_Space (X, Instagram) und @Starlab (Linkedin).

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2313482/Starlab_logo.jpg