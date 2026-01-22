Starlight Investments annonce l'achèvement d'un important projet de construction locative dans le Grand Manchester

L'achèvement de Spectra marque une étape clé dans l'achèvement de 393 logements locatifs de haute qualité à Salford, au Royaume-Uni.

SALFORD, Royaume-Uni, 22 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Starlight Investments a annoncé une étape importante de la construction avec l'achèvement de Spectra, un projet phare de construction à louer (BTR) de 34 étages à Salford, dans le Grand Manchester. La cérémonie d'inauguration, qui s'est déroulée en présence des partenaires du projet et des membres de l'équipe, a marqué l'achèvement du point structurel le plus élevé du bâtiment et le passage aux phases finales de la construction, alors que les travaux se poursuivent en vue de la livraison de 393 logements locatifs contemporains dans la région.

Une fois achevé, Spectra proposera un mélange varié de studios, d'appartements à une, deux et trois chambres, ainsi que des maisons de ville, conçus pour offrir une certaine flexibilité à un large éventail de styles de vie. Les futurs résidents bénéficieront d'un ensemble d'équipements haut de gamme, dont un salon pour les résidents, des espaces verts aménagés, un studio de fitness, des espaces de travail, une salle à manger privée, ainsi qu'une salle de jeux et de médias. Situé à proximité de Broadway et de South Langworthy Road, près de MediaCity, le projet offre une excellente connectivité avec l'ensemble de la région de Manchester, tout en favorisant une expérience de vie dynamique et axée sur la communauté.

Le nom "Spectra" symbolise la diversité et l'énergie des médias et des industries créatives qui font la réputation de la région. Il s'aligne sur la façade rose-or du bâtiment et constitue un clin d'œil aux activités dynamiques de MediaCity. Le projet est construit par X1, un important promoteur immobilier britannique.

"La célébration de l'achèvement de Spectra est un moment de fierté pour notre équipe résidentielle au Royaume-Uni", a déclaré Jonnie Milich, responsable du secteur résidentiel au Royaume-Uni, Starlight Investments. "Ce projet représente notre investissement continu dans le marché locatif en pleine croissance du Grand Manchester et notre engagement à créer une communauté résidentielle de premier ordre pour les futurs résidents. Nous remercions nos partenaires et nos équipes pour le dévouement dont ils ont fait preuve pour donner vie à cette vision".

"Nous sommes ravis de célébrer cette étape importante pour le projet Spectra", a déclaré Nick Sweeney, directeur général de X1. "En travaillant avec Starlight Investments, nous sommes extrêmement fiers de livrer une communauté bien conçue, riche en équipements et construite pour être louée, qui contribuera de manière positive au paysage du logement et à la croissance à long terme de la région".

Spectra est l'un des nombreux projets en cours de construction au sein du portefeuille britannique de Starlight. Cette étape reflète la présence croissante de Starlight dans le secteur de la construction locative au Royaume-Uni et son engagement à fournir des communautés locatives modernes, gérées par des professionnels, dans les principaux centres urbains où le besoin de logement est le plus important. Il s'agit également de la deuxième cérémonie de clôture de la société dans le Grand Manchester en l'espace d'un mois, ce qui souligne la forte dynamique qui sous-tend l'expansion de Starlight dans la région. Au Royaume-Uni, Starlight a constitué un portefeuille de 4 000 logements locatifs et plus de 1,1 milliard de livres sterling d'actifs sous gestion, avec une expansion continue sur les marchés clés.

À propos de Starlight Investments

Starlight Investments est une société d'investissement et de gestion d'actifs immobiliers de premier plan à l'échelle mondiale , dont le siège se trouve à Toronto (Ontario), au Canada. propriétaire, promoteur et gestionnaire d'actifs privés de plus de 70 000 appartements multi-résidentiels et de plus de 7 millions de pieds carrés de locaux commerciaux, avec CAD 30 milliards de dollars d'actifs sous gestion, Starlight offre une gamme de véhicules d'investissement dans le cadre de diverses stratégies immobilières. La mission de Starlight est d'équilibrer son mandat avec une curiosité visionnaire afin de créer un impact positif pour les investisseurs et les communautés. Chez Starlight, nous investissons avec impact.

Pour en savoir plus, consultez le site www.starlightinvest.com ou connectez-vous avec nous sur LinkedIn.

