Starlight Investments kündigt die Übergabe eines großen Mietobjekts im Großraum Manchester an

Das Richtfest von Spectra ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Fertigstellung von 393 hochwertigen Mietwohnungen in Salford, Großbritannien

SALFORD, Vereinigtes Königreich, 22.Januar 2026 /PRNewswire/ -- Starlight Investments hat mit dem Richtfest von Spectra, einem 34-stöckigen Flaggschiff-Build-to-Rent (BTR)-Projekt in Salford, Greater Manchester, einen wichtigen Meilenstein im Bau bekannt gegeben. Das Richtfest, das mit Projektpartnern und Teammitgliedern gefeiert wurde, markierte die Fertigstellung des höchsten baulichen Punktes des Gebäudes und den Übergang in die letzten Bauphasen, während die Arbeiten zur Bereitstellung von 393 modernen Mietwohnungen für die Region fortgesetzt werden.

Starlight Investments announces the topping out of Spectra, a 34-storey flagship build-to-rent (BTR) development in Salford, Greater Manchester.

Nach seiner Fertigstellung wird Spectra eine vielfältige Mischung aus Studio-, Ein-, Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen sowie Stadthäusern bieten, die Flexibilität für verschiedene Lebensstile ermöglichen. Die künftigen Bewohner werden von einer ausgewählten Sammlung erstklassiger Annehmlichkeiten profitieren, darunter eine Lounge für die Bewohner, gepflegte Grünflächen, ein Fitnessstudio, Arbeitsbereiche, ein privater Speisesaal sowie ein Medien- und Spielzimmer. Das an Broadway und South Langworthy Road in der Nähe von MediaCity gelegene Projekt bietet eine hervorragende Anbindung an den Großraum Manchester und fördert gleichzeitig ein lebendiges, gemeinschaftsorientiertes Lebensgefühl.

Der Name "Spectra" symbolisiert die Vielfalt und Energie der Medien- und Kreativbranche, für die das Gebiet bekannt ist. Es passt zur hellen roségoldenen Fassade des Gebäudes und ist eine Anspielung auf die dynamischen Aktivitäten der MediaCity. Das Projekt wird von X1, einem führenden britischen Bauträger, gebaut.

"Das Richtfest von Spectra ist ein stolzer Moment für unser britisches Wohnimmobilienteam", sagte Jonnie Milich, Leiter der britischen Wohnimmobilienabteilung von Starlight Investments. "Diese Entwicklung steht für unsere kontinuierliche Investition in den wachsenden Mietmarkt im Großraum Manchester und unser Engagement für die Schaffung einer erstklassigen Wohngemeinschaft für die zukünftigen Bewohner. Wir danken unseren Partnern und Teams für ihr Engagement bei der Verwirklichung dieser Vision".

"Wir freuen uns, diesen wichtigen Meilenstein für das Spectra-Projekt zu feiern", sagte Nick Sweeney, Chief Executive Officer von X1. "Wir sind sehr stolz darauf, gemeinsam mit Starlight Investments eine gut durchdachte, mit vielen Annehmlichkeiten ausgestattete Wohnanlage zu errichten, die einen positiven Beitrag zum Wohnungsmarkt und zum langfristigen Wachstum in der Region leisten wird.

Spectra ist eines von mehreren im Bau befindlichen Projekten im britischen Portfolio von Starlight. Dieser Meilenstein ist ein weiterer Beleg für die wachsende Präsenz von Starlight im britischen Mietwohnungsbau und für das Engagement des Unternehmens, moderne, professionell verwaltete Mietwohnungen in den wichtigsten Stadtzentren zu errichten, in denen der größte Bedarf an Wohnraum besteht. Dies ist bereits das zweite Richtfest des Unternehmens im Großraum Manchester innerhalb eines Monats und unterstreicht die starke Dynamik der Expansion von Starlight in der Region. In ganz Großbritannien hat Starlight ein Portfolio von 4.000 Mietobjekten und ein verwaltetes Vermögen von über 1,1 Milliarden Pfund aufgebaut, wobei die Expansion in den wichtigsten Märkten weiter voranschreitet.

Über Starlight Investments

Starlight Investments ist ein führendes globales Immobilieninvestment- und Vermögensverwaltungsunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, Ontario, Kanada. Als privater Eigentümer, Entwickler und Vermögensverwalter von mehr als 70.000 Mehrfamilienhäusern und mehr als 7 Millionen Quadratmetern Gewerbefläche mit CAD $30 Milliarden AUM bietet Starlight eine Reihe von Investmentvehikeln für verschiedene Immobilienstrategien. Das Leitmotiv von Starlight ist es, seine Amtszeit mit visionärer Neugierde zu verbinden, um positive Auswirkungen für Investoren und Gemeinden gleichermaßen zu schaffen. Bei Starlight investieren wir mit Wirkung.

Erfahren Sie mehr unter www.starlightinvest.com oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2866912/Starlight_Investments_Starlight_Investments_Announces_Topping_Ou.jpg