Starlight Investments célèbre l'achèvement de Trinity Heights, la nouvelle tour résidentielle de 60 étages de Manchester.

Cette étape marque un progrès dans la livraison de 532 logements locatifs haut de gamme dans l'un des plus importants projets de construction locative de Manchester.

MANCHESTER, Royaume-Uni, 20 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Starlight Investments est fier d'annoncer l'achèvement de Trinity Heights, une tour de 60 étages destinée à la construction et à la location, qui deviendra un élément déterminant de la ligne d'horizon de Manchester. Cette étape a été célébrée avec l'équipe du projet et les partenaires, marquant un progrès significatif dans la livraison de 532 nouveaux logements locatifs au marché locatif croissant de la ville.

Starlight Investments announces the topping out of Trinity Heights, a 60-storey build-to-rent (BTR) tower in Manchester, UK.

Situé dans la zone de conservation historique de Castlefield, Trinity Heights représente l'un des projets résidentiels les plus ambitieux de Manchester, renforçant l'engagement de Starlight à créer des communautés locatives de premier ordre dans des emplacements urbains de premier choix. Une fois achevé, le projet comprendra un ensemble diversifié de logements d'une, deux ou trois chambres à coucher, complétés par de nombreux équipements de qualité, notamment une piscine intérieure, un studio de fitness entièrement équipé, des espaces de travail, des salons pour les résidents et un jardin sur le toit, offrant ainsi un style de vie complet au cœur de la ville.

Situé à l'angle de Trinity Way et de Regent Road, le projet offre un excellent accès aux transports en commun et se trouve à distance de marche des quartiers d'affaires, de commerce et de divertissement les plus dynamiques de la ville. Le projet est construit par Renaker, le principal promoteur immobilier de Manchester.

"Cette étape importante est un grand pas en avant dans l'achèvement de ce projet historique", a déclaré Jonnie Milich, responsable du secteur résidentiel au Royaume-Uni chez Starlight Investments. "Trinity Heights est un exemple de notre engagement à fournir des communautés locatives de haute qualité, conçues de manière réfléchie, qui offrent un cadre de vie urbain exceptionnel. Nous sommes reconnaissants à notre équipe et à nos partenaires pour leur dévouement et leur collaboration dans la réalisation de ce projet".

"Nous sommes ravis d'avoir terminé Trinity Heights, un nouvel immeuble de 60 étages à Manchester et un élément clé de notre quartier de Trinity Island", a déclaré Daren Whitaker, président de Renaker. "Cette étape importante consolide notre relation avec Starlight Investments, puisqu'il s'agit du premier bâtiment à être achevé dans le cadre de notre partenariat, et représente une étape passionnante dans le cadre de la régénération de la zone. Nous nous réjouissons de poursuivre notre relation avec l'équipe".

Le nom du projet, "Trinity Heights", définit à la fois les aspects tangibles et intangibles de la communauté. Le terme "Trinity" fait référence à son emplacement physique dans le nouveau quartier de Trinity Island, le long de la rivière Irwell. L'utilisation du terme "Heights" (hauteurs) évoque à la fois le statut du projet en tant que l'un des bâtiments résidentiels les plus hauts de Manchester, et l'expérience de vie élevée offerte aux résidents.

Trinity Heights fait partie du portefeuille résidentiel en expansion de Starlight au Royaume-Uni et reflète la stratégie de l'entreprise qui consiste à fournir des communautés BTR de premier plan qui contribuent à la régénération urbaine et répondent à la demande croissante de logements locatifs de haute qualité. Starlight a une forte présence dans le Grand Manchester, avec deux autres projets BTR en cours de construction, ce qui souligne son rôle dans le soutien au marché locatif dynamique et en pleine croissance de la région. Au Royaume-Uni, Starlight a constitué un portefeuille de 4 000 logements locatifs et plus de 1,1 milliard de livres sterling d'actifs sous gestion. L'expansion se poursuit à mesure que la plateforme prend de l'ampleur sur les marchés régionaux clés.

À propos de Starlight Investments

Starlight Investments est une société internationale d'investissement immobilier et de gestion d'actifs de premier plan dont le siège se trouve à Toronto (Ontario), au Canada. Propriétaire, promoteur et gestionnaire d'actifs privés de plus de 70 000 appartements multi-résidentiels et de plus de 7 millions de pieds carrés de locaux commerciaux, avec un actif sous gestion de 30 milliards de dollars canadiens, Starlight propose une gamme de véhicules d'investissement dans le cadre de diverses stratégies immobilières. La mission de Starlight est d'équilibrer son mandat avec une curiosité visionnaire afin de créer un impact positif pour les investisseurs et les communautés. Chez Starlight, nous investissons avec impact.

Pour en savoir plus, consultez le site www.starlightinvest.com ou connectez-vous avec nous sur LinkedIn.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2864792/Starlight_Investments_Starlight_Investments_Celebrates_Topping_O.jpg