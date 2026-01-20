Starlight Investments feiert das Richtfest von Trinity Heights, Manchesters neuem 60-stöckigen Wohnturm

Meilenstein auf dem Weg zur Bereitstellung von 532 hochwertigen Mietwohnungen in einem der bedeutendsten Bauprojekte Manchesters zur Vermietung

MANCHESTER, Vereinigtes Königreich, 20. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Starlight Investments ist stolz darauf, das Richtfest von Trinity Heights bekannt zu geben, einem 60-stöckigen Mietwohnungshochhaus, das ein prägendes Element der Skyline von Manchester werden soll. Der Meilenstein wurde gemeinsam mit dem Projektteam und den Partnern gefeiert und markiert einen bedeutenden Fortschritt bei der Bereitstellung von 532 neuen Mietwohnungen für den wachsenden Mietmarkt der Stadt.

Trinity Heights liegt in der historischen Castlefield Conservation Area und ist eines der ehrgeizigsten Wohnbauprojekte in Manchester. Es unterstreicht das Engagement von Starlight, erstklassige Mietwohnungen in bester städtischer Lage zu schaffen. Nach der Fertigstellung wird das Projekt eine vielfältige Mischung aus Ein-, Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen bieten, die durch umfangreiche Premium-Annehmlichkeiten ergänzt werden, darunter ein Hallenbad, ein voll ausgestattetes Fitnessstudio, Arbeitsräume, Aufenthaltsräume für die Bewohner und ein Dachgarten - ein umfassendes Lifestyle-Erlebnis im Herzen der Stadt.

An der Kreuzung Trinity Way und Regent Road gelegen, bietet das Projekt eine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und ist nur wenige Gehminuten von den florierenden Geschäfts-, Einkaufs- und Unterhaltungsvierteln der Stadt entfernt. Das Projekt wird von Renaker, Manchesters führendem Bauträger, gebaut.

"Dieser wichtige Meilenstein ist ein aufregender Schritt auf dem Weg zur Fertigstellung dieses bahnbrechenden Projekts", sagte Jonnie Milich, Head of UK Residential bei Starlight Investments. "Trinity Heights ist ein Beispiel für unser Engagement, durchdachte und qualitativ hochwertige Mietwohnungen zu errichten, die ein außergewöhnliches urbanes Leben ermöglichen. Wir sind unserem Team und unseren Partnern für ihr Engagement und ihre Zusammenarbeit bei der Umsetzung dieses Projekts sehr dankbar."

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Trinity Heights ein neues 60-stöckiges Gebäude in Manchester fertigstellen konnten, das ein wichtiger Bestandteil unseres Viertels Trinity Island ist", sagte Daren Whitaker, Chairman von Renaker. "Dieser Meilenstein festigt unsere Beziehung zu Starlight Investments und markiert das erste Gebäude, das im Rahmen unserer Partnerschaft fertiggestellt wird. Er stellt einen aufregenden Schritt im Rahmen unserer umfassenden Erneuerung des Gebiets dar. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Team".

Der Name der Siedlung, "Trinity Heights", beschreibt sowohl die materiellen als auch die immateriellen Aspekte der Gemeinschaft. "Trinity" bezieht sich auf seine Lage als Teil des neuen Stadtteils Trinity Island am Fluss Irwell. Die Verwendung des Begriffs "Heights" verweist sowohl auf den Status des Projekts als eines der höchsten Wohngebäude Manchesters als auch auf das gehobene Wohngefühl, das den Bewohnern geboten wird.

Trinity Heights ist Teil des expandierenden britischen Wohnungsportfolios von Starlight und spiegelt die Strategie des Unternehmens wider, führende BTR-Gemeinden zu errichten, die zur Stadterneuerung beitragen und die steigende Nachfrage nach hochwertigen Mietwohnungen befriedigen. Starlight ist im Großraum Manchester mit zwei weiteren im Bau befindlichen BTR-Projekten stark vertreten und unterstreicht damit seine Rolle bei der Unterstützung des dynamischen und wachsenden Mietmarktes in der Region. In Großbritannien hat Starlight ein Portfolio von 4.000 Mietobjekten und ein verwaltetes Vermögen von mehr als 1,1 Milliarden Pfund aufgebaut, wobei die Plattform in wichtigen regionalen Märkten weiter expandiert.

Über Starlight Investments

Starlight Investments ist ein weltweit führendes Immobilieninvestment- und Vermögensverwaltungsunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, Ontario, Kanada. Starlight ist ein privater Eigentümer, Entwickler und Vermögensverwalter von mehr als 70.000 Mehrfamilienhäusern und über 7 Millionen Quadratmetern Gewerbefläche mit einem Gesamtvermögen von 30 Milliarden CAD und bietet eine Reihe von Anlageinstrumenten für verschiedene Immobilienstrategien an. Das Leitmotiv von Starlight ist es, seine Amtszeit mit visionärer Neugierde zu verbinden, um positive Auswirkungen für Investoren und Gemeinden gleichermaßen zu schaffen. Bei Starlight investieren wir mit Wirkung.

Erfahren Sie mehr unter www.starlightinvest.com oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2864792/Starlight_Investments_Starlight_Investments_Celebrates_Topping_O.jpg