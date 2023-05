Starlight Investments entre sur le marché du BTR au Royaume-Uni avec le lancement d'un fonds institutionnel engagé pour acquérir 600 millions de livres sterling d'actifs

Parallèlement à ce lancement, la société basée à Toronto a acquis 922 unités BTR à Manchester, Liverpool et Ashford.

TORONTO, 2 mai 2023 /PRNewswire/ -- Starlight Investments (« Starlight ») a le plaisir d'annoncer le lancement officiel de sa plateforme de gestion d'actifs résidentiels en Europe grâce à la mise en place d'un nouveau partenariat avec de multiples partenaires institutionnels mondiaux axés sur le marché du Build to Rent (« BTR ») au Royaume-Uni. Cette initiative représente le premier pas de Starlight sur le marché européen et, dans le cadre de cette stratégie, Starlight a initialement acquis trois suites BTR, comprenant 922 appartements et évalués à 225 millions de livres sterling, à Manchester, Liverpool et Ashford.

Starlight Investments - Liverpool, U.K. Starlight Investments Logo

Le marché résidentiel du Royaume-Uni s'appuie sur des fondamentaux solides et continue de connaître un déséquilibre croissant entre l'offre et la demande. Avec la détérioration continue de l'accessibilité au logement et la demande croissante de locations de haute qualité, Starlight a estimé que le moment était opportun pour entrer sur le marché britannique en proposant une nouvelle offre locative.

Nous sommes heureux de pouvoir compter sur des partenaires institutionnels mondiaux pour soutenir Starlight dans son expansion européenne », a déclaré Daniel Drimmer, fondateur et PDG de Starlight Investments. « Le Royaume-Uni représente un marché locatif naissant caractérisé par un déséquilibre fondamental entre l'offre et la demande de logements. L'entrée sur le marché britannique du Build to Rent est une extension naturelle de l'expertise résidentielle nord-américaine de Starlight qui nous permettra d'investir avec impact et de renforcer la marque Starlight en tant qu'investisseur résidentiel et gestionnaire d'actifs à l'échelle mondiale. »

La nouvelle stratégie de Starlight ciblera les projets BTR sur les marchés des banlieues londoniennes ainsi que dans 8 à 10 grandes villes du Royaume-Uni. Grâce à cette stratégie, Starlight cherche dans un premier temps à acquérir des actifs d'environ 600 millions de livres sterling, représentant un portefeuille de 2 000 à 2 500 unités BTR. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie, Starlight s'appuiera sur son expertise nord-américaine (qui comprend 2 milliards de dollars d'acquisitions directes auprès de promoteurs) pour réaliser les objectifs de croissance du fonds et soutenir l'équipe locale de gestion d'actifs au Royaume-Uni afin de renforcer ses relations avec les promoteurs britanniques.

« Nous sommes fiers de travailler avec certains des meilleurs promoteurs du Royaume-Uni pour offrir des logements de grande qualité aux résidents », a déclaré Jonnie Milich, directeur de Starlight Investments UK. « Les relations nouées avec des experts locaux réputés en matière de BTR, associées à la longue expérience de Starlight en matière d'investissement résidentiel et de gestion d'actifs, nous ont permis de nous positionner de manière optimale pour intervenir sur ce marché. Nous sommes impatients d'étendre la présence de Starlight en Europe grâce à l'exécution de notre stratégie BTR au Royaume-Uni. »

L'entrée de Starlight sur le marché britannique du BTR représente une première étape significative de la stratégie de la société en matière d'immobilier résidentiel en Europe.

À PROPOS DE STARLIGHT INVESTMENTS

Starlight Investments est une société internationale de premier plan dans le secteur de l'investissement immobilier et de la gestion d'actifs, qui possède 25 milliards de dollars canadiens d'actifs sous gestion. Propriétaire, promoteur et gestionnaire d'actifs privé de plus de 77 000 suites multi-résidentielles et de plus de 9 millions de pieds carrés d'espace commercial, la société offre une gamme de véhicules d'investissement dans le cadre de diverses stratégies immobilières. La mission directrice de Starlight Investments est d'équilibrer l'expérience de ses membres avec une curiosité visionnaire afin d'exercer un impact positif pour les investisseurs et les communautés. À Starlight, nous investissons avec impact. Pour en savoir plus, consultez le site www.starlightinvest.com ou communiquez avec nous sur LinkedIn .

