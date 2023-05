Starlight Investments steigt mit der Auflegung eines gebundenen institutionellen Fonds zum Erwerb von Vermögenswerten im Wert von 600 Millionen Pfund in den Build-to-Rent-Markt im Vereinigten Königreich ein

Zeitgleich mit diesem Launch hat das in Toronto ansässige Unternehmen 922 Build-to-Rent-Einheiten in Manchester, Liverpool und Ashford erworben.

TORONTO, 2. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Starlight Investments („Starlight") freut sich, den offiziellen Launch seiner europäischen Asset-Management-Plattform für Wohnimmobilien durch die Gründung einer neuen Partnerschaft mit mehreren globalen institutionellen Partnern bekannt zu geben, die sich auf den Build-to-Rent-Markt („BTR") des Vereinigten Königreichs konzentriert. Dies ist der erste Schritt von Starlight nach Europa. Im Rahmen dieser Strategie hat Starlight zunächst drei BTR-Gemeinschaften in Manchester, Liverpool und Ashford erworben, die 922 Wohneinheiten umfassen und einen Wert von 225 Millionen Pfund haben.

Der Wohnungsmarkt des Vereinigten Königreichs stützt sich auf solide Fundamentaldaten und verzeichnet weiterhin ein wachsendes Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Angesichts der anhaltenden Verschlechterung der Erschwinglichkeit von Wohneigentum und der steigenden Nachfrage nach hochwertigen Mietwohnungen hat Starlight entschieden, dass nun ein günstiger Zeitpunkt ist, um in den britischen Markt einzusteigen und neues Mietangebot zu schaffen.

„Wir freuen uns, auf die Unterstützung von globalen institutionellen Kapitalpartnern bei der europäischen Expansion von Starlight bauen zu können", sagte Daniel Drimmer, Gründer und Geschäftsführer von Starlight Investments. „Das Vereinigte Königreich ist ein im Entstehen begriffener Mietmarkt mit einem fundamentalen Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Der Eintritt in den britischen Build-to-Rent-Markt ist eine natürliche Erweiterung der nordamerikanischen Wohnimmobilienexpertise von Starlight, die es uns ermöglicht, wirkungsvoll zu investieren und die Marke Starlight als globaler Wohninvestor und Asset-Manager zu stärken."

Die neue Strategie von Starlight zielt auf BTR-Projekte in der Metropolregion London sowie in 8 bis 10 Großstädten im gesamten Vereinigten Königreich ab. Im Rahmen dieser Strategie strebt Starlight zunächst den Erwerb von Vermögenswerten im Wert von etwa 600 Millionen Pfund an, die ein Portfolio von 2.000 bis 2.500 BTR-Einheiten umfassen. Bei der Umsetzung dieser Strategie wird Starlight sein nordamerikanisches Know-how (einschließlich direkter Akquisitionen von Projektentwicklern in Höhe von 2 Milliarden USD) nutzen, um die Wachstumsziele des Fonds zu erreichen, und das lokale britische Asset-Management-Team beim weiteren Ausbau seiner Beziehungen zu Projektentwicklern im Vereinigten Königreich unterstützen.

„Wir sind stolz darauf, mit einigen der besten Bauträger im Vereinigten Königreich zusammenzuarbeiten, um den Bewohnern qualitativ hochwertige Gemeinschaften zu bieten", so Jonnie Milich, Geschäftsführer von Starlight Investments UK. „Die Beziehungen zu renommierten, lokalen BTR-Experten in Verbindung mit Starlights umfangreicher Erfolgsbilanz im Bereich Wohninvestitionen und Asset-Management haben uns für die Umsetzung in diesem Markt hervorragend positioniert. Wir freuen uns darauf, die europäische Präsenz von Starlight durch die Umsetzung unserer BTR-Strategie in Großbritannien auszubauen."

Der Eintritt von Starlight in den BTR-Markt im Vereinigten Königreich ist ein bedeutender erster Schritt in der breiteren europäischen Wohnstrategie des Unternehmens.

