Starlight Investments et Blackstone annoncent un partenariat canadien collectif avec l'acquisition de six immeubles urbains situés à Montréal et Toronto comprenant 746 unités

Starlight Investments (« Starlight ») et une filiale de Blackstone Property Partners (« Blackstone ») ont le plaisir d'annoncer la formation d'une coentreprise en vue d'acquérir un portefeuille de six immeubles multi-familiaux constitués de 746 unités (le « Portefeuille »). Le Portefeuille est stratégiquement situé dans le cœur urbain des pôles économiques canadiens, avec cinq propriétés situées dans les environs attractifs de Toronto et une située à Montréal. Ce partenariat marque le premier investissement de Blackstone dans l'immobilier multi-familial canadien. Cliquez ici pour en savoir plus : http://www.starlightinvest.com/images/Upload/Doc/Starlight%20News%20Release%20-%20Joint%20Venture%20with%20Blackstone%20-%202018.pdf.

À propos de Blackstone Real Estate Advisors

Blackstone est un chef de file mondial de l'investissement immobilier. L'activité immobilière de Blackstone a été fondée en 1991 et gère près de 120 milliards USD en capital des investisseurs. Son portefeuille immobilier comporte des propriétés hôtelières, des bureaux, des commerces, des propriétés résidentielles et industrielles répartis aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique latine. L'entreprise dirige également l'une des plus importantes plateformes financières immobilières, qui inclut la gestion de Blackstone Mortgage Trust, cotée en bourse.

À propos de Starlight Investments

Starlight est une société privée offrant des services complets de gestion d'actifs et d'investissement immobilier basée à Toronto, s'appuyant sur une équipe expérimentée de plus de 150 professionnels. Starlight gère actuellement pour 8,5 milliards CAD de propriétés commerciales et collectives pour des entreprises communes collaborant avec des investisseurs financiers, Northview Apartment REIT, True North Commercial REIT, Starlight U.S. Multi-Family (No. 5) Core Fund et Starlight U.S. Multi-Family (No.1) Value-Add Fund, ainsi que pour des investisseurs privés. Le portefeuille de Starlight se compose d'environ 36 000 unités multi-familiales à travers le Canada et les États-Unis, ainsi que de plus de 465 000 m² de propriétés commerciales. Rendez-vous sur http://www.starlightinvest.com et rejoignez-nous sur LinkedIn via https://www.linkedin.com/company/starlight-investments-ltd-/.

Liens connexes : http://www.starlightinvest.com, https://www.linkedin.com/company/starlight-investments-ltd-/, http://www.blackstone.com.

Raj Mehta

Directeur mondial des capitaux privés et partenariats

+1-647-725-0498

rmehta@starlightinvest.com

David Chalmers

Président de Canadian Multi-Family

+1-416-234-8444

dchalmers@starlightinvest.com

Lauren Kenney

Directrice exécutive des communications et du capital humain

+1-416-234-8444

lkenney@starlightinvest.com

SOURCE Starlight Investments