Starlizard Integrity Services a repéré 79 matchs de football suspects dans le monde au premier semestre 2023

LONDRES, 16 août 2023 /PRNewswire/ -- Les nouvelles données des spécialistes de l'intégrité des paris sportifs Starlizard Integrity Services (SIS) ont identifié 79 matchs de football « suspects » disputés dans le monde entier entre le 1er janvier et le 30 juin 2023. Parmi ceux-ci, 28 (35 %) se sont déroulés dans trois pays seulement, l'un de ces pays ayant fait l'objet de 12 alertes à l'intégrité (15 %).

Les correspondances analysées par le SIS sont classées comme « suspectes » lorsqu'elles sont associées à des schémas de paris suspects qui peuvent être révélateurs d'un truquage. Bien que le niveau de soupçon varie selon les matchs en fonction de la nature et de la quantité de preuves découvertes, SIS pense que tous les matchs ainsi repérés justifieraient une enquête plus approfondie.

Les 79 matchs jugés « suspects » au premier semestre 2023 représentent 0,48 % d'un total de 16 336 matchs de football analysés par le SIS au cours de la période. En comparaison, 84 matches (0,45 %) ont été jugés « suspects » sur un total de 18 845 matches analysés au cours de la même période en 2022.

Les données de SIS pour le premier semestre 2023 ont révélé que :

28 des matches « suspects » (35 %) se sont déroulés dans trois pays, l'un d'entre eux ayant fait l'objet de 12 alertes à l'intégrité et les deux autres de huit alertes chacun.

24 pays ont fait l'objet d'au moins une alerte à l'intégrité dans le cadre d'une compétition nationale masculine.

Les compétitions nationales de ligues de deuxième niveau ont totalisé 48 matches « suspects » (61 %).

40 des matches « suspects » (51 %) se sont déroulés dans la région de la confédération de l'UEFA , 11 matches (14 %) ayant eu lieu dans la région de la confédération de la CONMEBOL .

CONMEBOL 21 matches (27 %) ont été repérés en raison de schémas de paris suspects sur les marchés de paris First Half Only (première mi-temps seulement).

paris First Half Only 11 des matchs « suspects » (14 %) étaient des matchs internationaux – c'est-à-dire des matchs qui ne relèvent pas d'un pays spécifique dans l'une des régions confédérées prescrites, comme les rencontres internationales, les compétitions transfrontalières entre clubs et tous les matchs amicaux entre clubs.

Neuf des matches « suspects » (11 %) étaient des matches amicaux de clubs non compétitifs.

« Affy Sheikh, responsable de Starlizard Integrity Services, a commenté :

« Ces statistiques montrent que les activités de paris suspects et le spectre du trucage de matchs continuent de planer sur le football - et ne sont pas près de disparaître. Le fait que nous ayons observé des niveaux de suspicion similaires au cours des trois dernières années montre clairement que des efforts continus concertés et une collaboration plus étroite entre les parties prenantes de la lutte contre la corruption sont nécessaires pour s'attaquer à ce problème persistant dans le monde du football.

« Les dernières données indiquent également une augmentation des activités suspectes sur des marchés plus spécialisés, tels que les paris First Half Only. Cela met en évidence la diversité des marchés pour lesquels des tentatives de manipulation des matches peuvent avoir lieu. Malheureusement, l'augmentation des alertes à l'intégrité dans les ligues nationales inférieures démontre une fois de plus la vulnérabilité des personnes impliquées dans les ligues et les compétitions moins bien financées, où la vigilance et l'éducation continues revêtent la plus grande importance. »

À propos de Starlizard Integrity Services

Starlizard Integrity Services (SIS) est la division spécialisée dans l'intégrité de Starlizard, société de conseil en matière de données et de paris sportifs basée à Londres. La connaissance approfondie du sport et des performances sportives dont dispose Starlizard ainsi que sa participation active aux marchés des paris lui confèrent une perspective unique, qui lui permet de savoir mieux que quiconque dans le monde quand les marchés des paris et les compétitions sportives semblent faussés. Starlizard offre des services d'intégrité indépendants pour les associations et les organes directeurs sportifs depuis 2010, et a créé SIS en 2017 en tant que ressource dédiée pour se concentrer entièrement sur cette activité. En associant sa connaissance approfondie du fonctionnement des marchés de paris à des analyses et des recherches détaillées des performances sur le terrain, SIS se trouve dans une position idéale pour repérer les matchs et les schémas de paris suspects. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.starlizardintegrity.com

