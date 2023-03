Starlizard Integrity Services soutient la lutte mondiale contre le trucage de matchs en offrant gratuitement un nouveau service de données innovant aux organismes sportifs

LONDRES, 9 mars 2023 /PRNewswire/ -- Starlizard Integrity Services (SIS) a annoncé aujourd'hui le lancement de Komodo, un système d'alerte d'intégrité en ligne innovant offert gratuitement aux organismes sportifs et aux forces de l'ordre du monde entier dans le cadre de la lutte continue contre la manipulation des matchs sportifs.

Komodo signale les matchs suspects aux organisations concernées et leur fournit une analyse de l'activité du marché des paris et des performances sur le terrain, le cas échéant. Les rapports détaillés produits par Komodo sont conçus non seulement pour aider les enquêtes de lutte contre le trucage de matchs, mais aussi, dans certains cas, pour fournir une valeur probante dans les procédures judiciaires. En effet, les preuves fournies par SIS ont été validées par le Tribunal arbitral du sport (TAS) en tant qu'outil approprié dans la lutte contre le trucage de matchs.

Starlizard fournit gratuitement aux organismes sportifs des informations sur les matchs suspects depuis 2010, et par l'intermédiaire de SIS depuis 2017. Komodo poursuit cet engagement en élargissant le service complémentaire SIS afin de permettre aux organismes sportifs et aux forces de l'ordre d'accéder en toute sécurité à des résultats analytiques plus détaillés, à des évaluations d'experts et à des renseignements sur les matchs suspects.

Komodo couvrira dans un premier temps le football, puis bientôt le cricket et d'autres sports. Les utilisateurs recevront non seulement des alertes opérationnelles en temps utile dès qu'un signal d'alarme sera attribué à un match, mais ils bénéficieront également d'une plateforme interactive qui identifie et permet de visualiser les tendances et les modèles dans leurs sports et juridictions respectifs.

Steve Edery, PDG de Starlizard, a déclaré : « Starlizard s'engage à soutenir les organismes sportifs et les forces de l'ordre du monde entier dans leurs efforts pour lutter contre le trucage de matchs. Ayant fourni des services d'intégrité aux sports depuis 2010, nous avons créé Starlizard Integrity Services en 2017 en tant que division de la société spécialisée dans les questions d'intégrité et travaillant en étroite collaboration avec les parties prenantes de l'intégrité sportive pour leur fournir des informations essentielles sur l'activité et le comportement du marché. Komodo représente notre dernière contribution à cette collaboration mondiale contre la corruption dans le sport ».

Affy Sheikh, responsable de Starlizard Integrity Services, a déclaré : « Nous pensons que le succès futur des efforts de lutte contre le trucage des matchs dépend de la quantité et de la qualité des informations mises à la disposition des responsables de l'intégrité et des enquêteurs par de véritables experts dans ce domaine. Komodo est un outil innovant qui permet justement d'atteindre cet objectif. Il est le résultat d'un investissement important en temps et en coûts de développement de la part de Starlizard, et nous sommes ravis de pouvoir l'offrir gratuitement aux organismes sportifs et aux forces de l'ordre du monde entier ».

Pour plus d'informations sur Komodo, veuillez écrire à [email protected] .

À propos de Starlizard Integrity Services :

Starlizard Integrity Services (SIS) est la division spécialisée dans l'intégrité de Starlizard, société de conseil en paris sportifs basée à Londres. La connaissance approfondie du sport et des performances sportives dont dispose Starlizard ainsi que sa participation active aux marchés des paris lui confèrent une perspective unique, qui lui permet de savoir mieux que quiconque dans le monde quand les marchés des paris et les compétitions sportives semblent faussés. Starlizard offre des services d'intégrité indépendants pour les associations et les organes directeurs sportifs depuis 2010, et a créé SIS en 2017 en tant que ressource dédiée pour se concentrer entièrement sur cette activité. En associant sa connaissance approfondie du fonctionnement des marchés de paris à des analyses et des recherches détaillées des performances sur le terrain, SIS se trouve dans une position idéale pour repérer les matchs et les schémas de paris suspects. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.starlizardintegrity.com .

