Starlizard Integrity Services apoia a luta global contra a manipulação de resultados, oferecendo um novo serviço de dados inovador e gratuito para órgãos reguladores de esportes

LONDRES, 9 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O Starlizard Integrity Services (SIS) anunciou hoje o lançamento do Komodo, um inovador sistema de alerta de integridade online oferecido gratuitamente para uso pelas entidades reguladoras esportivas e agências de fiscalização em todo o mundo na luta contínua contra a manipulação de resultados no esporte.

O Komodo sinaliza partidas suspeitas para organizações relevantes e também fornece uma análise da atividade do mercado de apostas e do desempenho em campo, quando aplicável. Os relatórios detalhados produzidos pelo Komodo são projetados não apenas para ajudar nas investigações de combate à manipulação de resultados, mas também, em certos casos, para fornecer valor probatório em processos judiciais — com provas SIS já confirmadas pela Court of Arbitration for Sport (CAS) como uma ferramenta adequada na luta contra a manipulação de resultados.

A Starlizard vem fornecendo aos órgãos reguladores esportivos informações sobre partidas suspeitas gratuitamente desde 2010, e por meio do SIS desde 2017. Komodo continua esse compromisso, expandindo o serviço gratuito do SIS para permitir que as empresas esportivas e policiais tenham acesso seguro a achados analíticos mais detalhados, avaliações de especialistas e inteligência sobre partidas suspeitas.

O Komodo cobrirá inicialmente o futebol, com críquete e outros esportes em breve. Os usuários não apenas receberão alertas operacionais oportunos sempre que um jogo receber uma bandeira vermelha de integridade, mas também se beneficiarão de uma plataforma interativa que identifica e visualiza tendências e padrões em seus respectivos esportes e jurisdições.

Steve Edery, CEO da Starlizard, disse: "A Starlizard está comprometida em apoiar as entidades reguladoras esportivas e agências de fiscalização em todo o mundo em seus esforços para combater a manipulação de resultados. Tendo prestado serviços de integridade esportiva desde 2010, estabelecemos em 2017, o Starlizard Integrity Services como uma divisão dedicada da empresa, com foco inteiramente em questões de integridade e trabalhando em estreita colaboração com as partes interessadas da integridade esportiva, para lhes oferecer valiosos insights e inteligência sobre a atividade e o comportamento do mercado. Komodo representa nossa mais recente contribuição para esta colaboração global contra a corrupção no esporte".

Affy Sheikh, Diretor do Starlizard Integrity Services, disse: "Acreditamos que o sucesso futuro dos esforços contra a manipulação de resultados depende de mais e melhores informações sendo disponibilizadas livremente aos agentes e investigadores de integridade por verdadeiros especialistas nessa área. O Komodo é uma ferramenta inovadora que faz exatamente isso. É o resultado de investimentos significativos em custos e tempo de desenvolvimento por parte da Starlizard, e estamos muito satisfeitos por poder oferecê-lo gratuitamente às entidades esportivas e agências de fiscalização em todo o mundo".

Para mais informações e consultas sobre o Komodo, por favor, entre em contato com [email protected].

Sobre a Starlizard Integrity Services:

Starlizard Integrity Services (SIS) é a divisão especializada de integridade da Starlizard, a consultoria de apostas esportivas com sede em Londres. A compreensão detalhada da Starlizard sobre esportes e desempenho esportivo, bem como seu envolvimento ativo nos mercados de apostas, oferece uma perspectiva única, permitindo que a empresa saiba melhor do que qualquer outra pessoa no mundo quando os mercados de apostas e competições esportivas parecem errados. A Starlizard produz serviços independentes de integridade para órgãos e associações esportivas desde 2010 e estabeleceu o SIS em 2017 como um recurso dedicado para se concentrar inteiramente neste trabalho. Combinando sua visão profunda sobre como os mercados de apostas devem se comportar com análises e pesquisas detalhadas de dados de desempenho em campo, o SIS está idealmente posicionado para identificar partidas suspeitas e padrões de apostas. Para mais informações, acesse www.starlizardintegrity.com.

