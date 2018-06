Stars Group fait part d'une augmentation et d'une valorisation d'offre privée de 1,0 milliard de dollars de billets non garantis de premier rang

Stars Group Inc. (NASDAQ : TSG) (TSX : TSGI) ('Stars Group' ou la 'Société') a fait part aujourd'hui de l'augmentation et de la valorisation par Stars Group Holdings B.V. et Stars Group (US) Co-Borrower, LLC (les « Émetteurs »), ses filiales indirectes en propriété exclusive, d'un montant total en principal de 1,0 milliard de dollars de billets non garantis de premier rang (l'« Offre de Billets ») ce qui représente une augmentation de 250 millions de dollars par rapport au volume précédemment annoncé pour cette offre. Les billets seront émis à parité, productifs d'intérêt à un taux de 7,0 % par an et arrivant à échéance le 15 juillet 2026. Il est prévu que l'Offre de Billets soit clôturée le ou vers le 10 juillet 2018.

Stars Group a l'intention d'utiliser les recettes nettes de l'Offre de Billets, conjointement avec le placement de titres, le financement bancaire et l'encaisse précédemment annoncés par la Société dans le but de financer l'Acquisition précédemment annoncée de Sky Betting & Gaming.

Les billets seront offerts et vendus aux États-Unis uniquement aux acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A aux termes de la loi Securities Act de 1933 telle que modifiée (« Securities Act », loi sur les valeurs mobilières), et en dehors des États-Unis sur la base de la réglementation S aux termes de la Securities Act.

L'offre et la vente de billets ne seront pas enregistrées aux termes de la Securities Act et les billets ne pourront pas être offerts ou vendus aux États-Unis ou aux personnes des États-Unis non enregistrées, ou ayant une dispense applicable aux exigences d'inscription aux termes de la loi Securities Act et des lois de l'État en vigueur sur les valeurs mobilières. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de valeurs mobilières quelconques, et il n'y aura aucune vente de valeurs mobilières dans aucune juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente pourrait être contraire à la loi avant enregistrement ou qualification aux termes des lois sur les valeurs mobilières de telles juridictions, quelles qu'elles soient.

À propos de Stars Group

Stars Group est un fournisseur de premier plan dans le domaine des offres de produits de technologie dans les industries de jeux mondiaux et de divertissements interactifs. Stars Group directement ou indirectement, y compris par l'intermédiaire de sa division Stars Interactive Group, possède des entreprises de jeux pour grand public et similaire, ainsi que des marques comme PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, the PokerStars Players No Limit Hold'em Championship, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, les compétitions de poker en direct PokerStars Festival PokerStars MEGASTACK et marques d'événements. Mises ensemble ces marques ont des millions de consommateurs autour du globe et forment collectivement la plus grande entreprise de poker du monde, rassemblant des jeux et tournois de poker en ligne, des compétitions sponsorisées de poker en direct, des ententes commerciales pour salles de poker sous concession dans des casinos populaires de grandes villes autour du monde, des programmes et contenus de poker créés pour la télévision et les publics en ligne. Par l'intermédiaire de certaines de ces marques et d'autres, Stars Group offre des produits de jeux autres que le poker, y compris casinos et paris sportifs. Stars Group, à travers certaines de ses filières, est agréée ou approuvée pour offrir, ou pour offrir aux termes de licences ou approbations de parties tierces, ses offres de produits dans diverses juridictions autour du monde, notamment en Europe à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne, en Australie, aux Amériques et ailleurs. En particulier, Stars Group, par ses filières, détient à l'heure actuelle des licences ou approbations de jeux dans 18 juridictions où PokerStars est la marque de jeu en ligne ayant le plus de concessions en détenant 17 de ces licences ou approbations.

Note de mise en garde concernant les énoncés prospectifs et autres informations

Ce communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs et des informations entrant dans le cadre des lois en vigueur sur les valeurs mobilières comprenant sans aucune limitation l'Offre de Billets et l'Acquisition planifiées, l'utilisation des recettes provenant de l'Offre de Billets et les plans concernant le financement de l'Acquisition. Les énoncés prospectifs peuvent, mais peuvent ne pas toujours, être identifiés par l'emploi de mots tels que « anticiper », « planifier », « continuer », « estimer », « s'attendre à », « pouvoir », « vouloir », « avoir l'intention », « pourra », « pourrait », « voudrait », « devrait », « croit » et références semblables à des périodes futures ou aux formes négatives de ces mots et expressions. Ces énoncés reposent sur les attentes actuelles de la direction et sont sujets à un certain nombre de risques, incertitudes et hypothèses, y compris risques de litiges, conditions de marché et d'économie, perspectives ou opportunités d'affaires, plans et stratégies dans le futur, projections, événements et tendances anticipées, et changements dans les réglementations affectant Stars Group, ses filières et leurs clients et industries respectivement. Il ne peut y avoir aucune garantie que les résultats réels ne vont pas différer matériellement de ceux exprimés ou suggérés par l'un quelconque de ces énoncés prospectifs. Une confiance excessive ne doit pas être placée dans des énoncés prospectifs. Veuillez vous référer au formulaire d'informations annuelles et aux états financiers intermédiaires les plus récents sur Stars Group, aux discussions et analyses de la direction pour obtenir davantage de renseignements sur les facteurs, hypothèses et risques qui peuvent s'appliquer aux énoncés prospectifs de Stars Group. Chaque énoncé prospectif s'exprime uniquement à la date ci-dessus, et Stars Group n'assume aucune obligation de corriger ou mettre à jour quelque énoncé prospectif que ce soit en conséquence de nouvelles informations, de développements futurs ou autres, à l'exception de ce qui est prescrit par la loi en vigueur.

Pour les relations avec les investisseurs, veuillez contacter :

Tim Foran

tél. : +1-437-371-5730

ir@starsgroup.com

Pour les demandes concernant les médias, veuillez contacter :

Eric Hollreiser

Press@starsgroup.com



