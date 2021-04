StarTele Logic expandiert in den europäischen Markt und entwickelt eine sichere Unified Communications-Plattform mit einer Vielzahl von Funktionen

NEW DELHI, 8. April 2021 /PRNewswire/ -- Der führende Anbieter von End-to-End Communication Solutions, StarTele Logic , hat mit dem erfolgreichen Abschluss seines jüngsten Auftrags für die in der Schweiz ansässige Winet Voicetec Solutions AG erneut eine starke Leistung vollbracht. Als Teil der Kooperation hat StarTele mit Hilfe seiner hochmodernen Technologie Ayrix eine modulare, sichere und funktionsreiche Plattform für Unified Communication und Collaboration (UCC) entwickelt, die Unternehmen einen erstklassigen Telefonie-Service bietet.

Die von StarTele entwickelte Unified Communications-Plattform ermöglicht es Unternehmen, problemlos intern - oder extern mit ihren Kunden - zu kommunizieren, sei es über Multi-Party Voice, Video- und Wählverbindungen, Instant Messaging (IM), Dateiaustausch, Bildschirmfreigabe und viele mehr. Als Kommunikationstechnologie-Enabler versteht StarTele die Bedürfnisse von Unternehmen nach einfachen, sicheren und einfach zu bedienenden Lösungen. Ayrix ist eine ideale Unified Communications-Plattform für Unternehmen jeder Größe und kann problemlos auf jeder virtuellen Maschine oder einem Linux-basierten Server installiert werden. Sie verfügt über eine klare intuitive Benutzeroberfläche. Die UCC-Plattform ist nicht nur mit einer Funktion für kostenlose Anrufe ausgestattet, sie verfügt über alle alltäglichen geschäftsrelevanten Funktionen wie Anrufumleitung, High-Definition-Video- und Sprachanrufe, Voicemails, Anrufaufzeichnung, interaktive Sprachmenüs (IVRs) und Anrufwarteschlangen.

Das innovative Angebot von StarTele ist eine kostengünstige Lösung, die wenig Speicherplatz und CPU benötigt und Unternehmen darüber hinaus die Flexibilität bietet, ihren Anbieter zu wählen, was erhebliche Kosten einspart. Unternehmen haben die Möglichkeit, das System auf ihrem Gelände oder einem externen Host zu hosten und das System gemäß der Größe ihres Betriebs anzupassen. StarTele liefert eine einfache, einmalige zu installierende UCC-Plattform, die Unternehmen von der wiederkehrenden Lizenzgebühr befreien kann, die sie für die Nutzung einiger bekannter Dienste wie Zoom oder Google bezahlen.

Derzeit wird Ayrix von einem großen Schweizer Anbieter eingesetzt, um seine Dienstleistungen für seine Kunden zu erbringen. Mit ihrer einfachen Anpassungsfähigkeit ist die Software für Unternehmen interessant, die ihre Dienste und Operationen weiter skalieren wollen.

„Die bahnbrechende Technik und der Qualitätsstandard von StarTele Logic haben dazu beigetragen, dieses einzigartige, allumfassende Angebot zu entwickeln, um Unternehmen die Möglichkeit zu bieten, einfache, kostengünstige Telefoniedienste anzubieten. Wir freuen uns sehr über das Potenzial, das Ayrix als UC-Plattform in einem Markt bietet, in dem eine Vielzahl von Wettbewerbern aktiv sind", sagte Daniel Maier, CEO der Winet Voicetec Solutions AG.

„Wir sind eines der führenden Unternehmen in der Kommunikationstechnologie, das Geschäftslösungen vereinfacht", fügt der CEO von StarTele Logic, Umesh Pande, hinzu: „Unser Bestreben ist es, die Industrie aufzurütteln und nur das Beste zu bieten. Mit Ayrix hatten wir eine schwierige Aufgabe: ein Produkt zu liefern, das universell einsetzbar und dennoch unkompliziert und erschwinglich ist. Ich bin froh, dass wir wie versprochen liefern konnten. Die UCaaS-Plattform ist Ausdruck der kontinuierlichen Bemühungen von StarTele, die beste verfügbare Kommunikationstechnologie zusammen mit einer überragenden Erfahrung anzubieten."

Informationen zu StarTele Logic:

StarTele Logic wurde 2011 gegründet und bietet Carriern und Unternehmen fortschrittliche marktorientierte Entwicklungsdienstleistungen für digitale Lösungen . Wir bieten eine vollständige Suite von benutzerfreundlichen und umfassenden Lösungen mit flexiblen Kommunikationsformen für alle. Zu unseren Kernangeboten gehören: UCaaS , Betreute Kontaktzentren , UC Plattform, Mobile Apps, kundenspezifische Softwareentwicklung und mehr.

Weitere Informationen zu unseren Dienstleistungen finden Sie unter: https://www.startelelogic.com/

