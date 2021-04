StarTele Logic s'implante sur le marché européen et développe une plateforme de communications unifiées sécurisée et riche en fonctionnalités

NEW DELHI, 8 avril 2021 /PRNewswire/ -- Le principal fournisseur de solutions de communication intégrales, StarTele Logic , a ajouté une autre corde à son arc avec l'achèvement réussi de sa dernière entreprise pour Winet Voicetec Solutions AG, basée en Suisse. Dans le cadre de cette association, StarTele, aidé par sa technologie de pointe, a développé Ayrix, une plate-forme de communication et de collaboration unifiées (UCC) modulaire, sécurisée et riche en fonctionnalités, afin de fournir aux entreprises un service de téléphonie de qualité supérieure.

StarTele a développé cette plate-forme de communications unifiées qui permet aux entreprises de communiquer facilement avec leurs clients, en interne comme en externe, par le biais de la voix, de la vidéo, de la numérotation, de la messagerie instantanée (IM), du partage de fichiers, du partage d'écran, et bien d'autres. En tant que fournisseur de technologies de communication, StarTele comprend les besoins des entreprises en matière de solutions simples, sécurisées et faciles à utiliser. Une plate-forme de communications unifiées idéale pour les entreprises de toutes tailles, Ayrix elle peut être facilement installée dans n'importe quelle machine virtuelle ou un serveur basé sur Linux et possède une interface utilisateur claire et simple. La plate-forme UCC ne se contente pas d'offrir des appels gratuits, elle intègre toutes les fonctionnalités professionnelles courantes, telles que le renvoi d'appel, les appels vidéo et vocaux haute définition, les messages vocaux, l'enregistrement des appels, les menus vocaux interactifs (IVR) et les files d'attente d'appels.

L'offre innovante de StarTele est une solution rentable qui nécessite peu de mémoire et de processeur, et qui offre en outre aux entreprises la possibilité de choisir leurs fournisseurs, ce qui permet de réaliser d'importantes économies. Les entreprises ont la possibilité d'héberger le système dans leurs locaux ou sur un hôte externe et de le configurer en fonction de l'ampleur de leurs activités. StarTele a fourni une plateforme UCC simple, unique et facile à installer, qui peut libérer les entreprises des frais de licence récurrents qu'elles paient pour utiliser certains services importants tels que Zoom ou les extensions de services proposées par Google.

Actuellement, Ayrix est déployé par un grand fournisseur suisse pour rendre ses services à ses clients. Grâce à la facilité d'adaptation du logiciel, StarTele prévoit qu'il sera très demandé par les entreprises qui souhaitent étendre leurs services et leurs opérations à grande échelle.

« Le développement de technologies pionnières et la qualité de la prestation de StarTele Logic ont permis de concevoir cette offre unique et globale pour offrir aux entreprises la possibilité de bénéficier de services de téléphonie simples et rentables. Nous sommes ravis du potentiel qu'offre Ayrix en tant que plate-forme de communications unifiées sur le marché, face à une multitude de concurrents », a déclaré Daniel Maier, PDG de Winet Voicetec Solutions AG.

En tant que l'une des principales entreprises de technologie de la communication simplifiant les solutions d'entreprise, Umesh Pande, PDG de StarTele Logic, ajoute : « Notre objectif a toujours été de remettre en question l'existant et de nous efforcer d'offrir ce qu'il y a de mieux. Avec Ayrix, nous avons une tâche difficile à accomplir : proposer un produit de portée universelle tout en étant simple et abordable. Je suis heureux que nous ayons pu tenir nos promesses. La plateforme UCaaS est le reflet des efforts continus de StarTele pour fournir la meilleure solution technologique de communication disponible, ainsi qu'une expérience superlative. »

Pour obtenir une démonstration gratuite de la gamme de services techniques de communication de StarTele, envoyez-nous un courriel à [email protected] ou appelez-nous en Inde : +91-120-433-3335 / USA : +1-315-743-4946

À propos de StarTele Logic :

Créée en 2011, StarTele Logic propose aux opérateurs et aux entreprises des services de développement de solutions numériques avancées et adaptées au marché. Nous proposons une gamme complète de solutions intégrales faciles à utiliser, avec des formes de communication flexibles pour convenir à tous. Voici quelques-unes de nos principales offres : UCaaS , Centre de contact hébergé , plate-forme de communications unifiées, applications mobiles, développement de logiciels personnalisés , etc.

Pour plus d'informations sur nos services, veuillez consulter le site : https://www.startelelogic.com/

