Starwood Capital Group embauche David Matheson comme Directeur général et responsable immobilier pour l'Europe

MIAMI, 26 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Starwood Capital Group, une société privée de gestion d'investissements internationale qui opère dans les investissements des secteurs immobiliers et énergétiques, a annoncé aujourd'hui avoir engagé David Matheson comme directeur général et responsable de l'immobilier pour l'Europe. Dans ses nouvelles fonctions, M. Matheson sera responsable de l'approvisionnement et de l'exécution des opportunités d'acquisition de biens immobiliers en Europe. M. Matheson, qui sera basé au bureau de Londres de l'entreprise, prendra ses fonctions en janvier 2022.

« David est un ajout important à l'équipe de Starwood Capital alors que nous continuons à trouver des opportunités d'investissement attrayantes dans toute l'Europe au nom de nos investisseurs », a déclaré Jeffrey Dishner, directeur général senior et responsable international des acquisitions immobilières. « L'expertise éprouvée de David en matière de création de valeur, fusions et acquisitions réussies et stratégies de placement novatrices, lui permet de jouer un rôle de leadership clé alors que nous continuons à nous développer grâce à de belles réussites dans la région. »

M. Matheson rejoint Starwood Capital après huit années chez Oxford Properties Group (« Oxford »), une société immobilière internationale, où il occupait très récemment le poste de vice-président exécutif, pour l'Europe et l'Asie-Pacifique, et était membre de leur comité exécutif et de leur comité d'investissement. David a effectué des transactions totalisant plus de 20 milliards de dollars pendant son séjour à Oxford et a amené l'entreprise dans de nouveaux secteurs en Europe et en Asie, notamment le secteur résidentiel et le secteur logistique. Avant son passage à Oxford, David a passé plus d'une décennie dans la banque d'investissement européenne, plus récemment en tant que directeur exécutif chez Goldman Sachs.

« Je suis ravi de rejoindre l'une des plus importantes sociétés d'investissement immobilier au monde et de contribuer à bâtir leur portefeuille d'actifs de premier plan grâce à ma présence en Europe, » a déclaré M. Matheson. « Le marché actuel présente un certain nombre d'opportunités où l'expertise de Starwood en matière de capital patient et de valeur croissante nous permettra, selon moi, d'en tirer un profit important pour notre portefeuille à l'avenir. »

À propos de Starwood Capital Group

Starwood Capital Group est une société d'investissement privée qui se concentre sur l'immobilier à l'international, les infrastructures énergétiques, le pétrole et le gaz. La société et ses affiliés disposent de 16 bureaux dans sept pays aux quatre coins du monde et comptent actuellement environ 4 000 employés. Depuis sa création en 1991, Starwood Capital Group a levé près de 65 milliards de dollars de fonds et gère actuellement plus de 95 milliards de dollars d'actifs. Au moyen d'une série de fonds opportunistes combinés et de Starwood Real Estate Income Trust, Inc. (SREIT), une REIT non cotée en bourse, la société a investi dans pratiquement toutes les catégories de biens immobiliers à l'échelle mondiale, changeant ainsi de façon opportuniste les catégories d'actifs, les géographies et les positions dans la pile de capitaux, car elle perçoit que la dynamique risque/rendement évolue. Starwood Capital gère également Starwood Property Trust (NYSE: STWD), la plus grande fiducie de placement immobilier aux États-Unis, qui a déployé avec succès plus de 72 milliards de dollars de capitaux depuis sa création et gère un portefeuille de plus de 19 milliards de dollars de titres de créance et de placements en actions. Au cours des 30 dernières années, Starwood Capital Group et ses affiliés ont mis en œuvre avec succès une stratégie d'investissement qui implique la création d'entreprises sur les marchés privés et publics. Plus de renseignements sur starwoodcapital.com.

