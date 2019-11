Starz lança aplicativo internacional de streaming direto ao consumidor

"A Starz obteve grande sucesso com o aplicativo STARZ no mercado interno, permanecendo à frente da curva de streaming com mais de 5,6 milhões de clientes OTT até o momento, e esse número continua subindo", disse o CEO da Starz, Jeffrey A. Hirsch. "Expandindo nosso produto direto ao consumidor para a arena global com o lançamento do aplicativo STARZPLAY fornece aos assinantes uma entrada perfeita para a plataforma e conteúdo premium em seu dispositivo de escolha, além de fornecer acesso às principais informações de dados do consumidor, à medida que continuamos a nos posicionar para o sucesso no ecossistema de conteúdo em evolução ".

Por cerca de US $ 5 (US) por mês *, assinantes dos países com cobertura disponível podem ter acesso instantâneo a centenas de filmes e séries, inclusive grandes títulos de sucesso da STARZ, como "The Spanish Princess" e "Dublin Murders", a série antológica adquirida "The Act", a aclamada obra "Mr. Mercedes" e grandes filmes como Hitch, Curtindo a Vida Adoidado e Onde os Fracos Não Têm Vez.



O aplicativo STARZPLAY permite que até quatro usuários acessem simultaneamente e façam download para assistir offline a seus filmes e programas favoritos. Os usuários do aplicativo podem obter recomendações de shows e filmes personalizadas segundo os interesses que demonstraram ao que assistiram anteriormente, além de selecionar o idioma de sua preferência para a dublagem ou a legenda. O serviço premium de TV por streaming na modalidade de assinatura está disponível para iPhone, iPad e uma grande variedade de dispositivos Android compatíveis.

Os assinantes da STARZ de determinados parceiros de TV a cabo, por satélite e empresas de telecomunicações poderão, em breve, autenticar e transmitir conteúdo utilizando o aplicativo STARZPLAY.

O STARZPLAY está atualmente disponível na Europa e América Latina na Apple TV, na França, Alemanha, México e Reino Unido nos canais Amazon Prime Video e nas seguintes plataformas locais: no México no izzi e Totalplay; na Espanha, na Orange e na Vodafone; no Reino Unido, na Virgin Media; na França, na Orange, e como Starz, no Canadá, em aliança com a Bell Media.

Sobre a Starz

A Starz ( www.starz.com ), uma empresa de Lionsgate (NYSE: LGF.A, LGF.B), é uma importante empresa global de mídia e entretenimento que produz e distribui conteúdo premium por streaming a um público mundial através de plataformas de televisão por assinatura. A Starz conta com sua principal marca STARZ®, a STARZ ENCORE, 17 canais premium de TV por assinatura e os serviços sob demanda e on-line associados, inclusive o bem avaliado aplicativo STARZ. Com o lançamento da plataforma premium internacional de streaming STARZPLAY e a STARZ PLAY Arabia, a Starz está ampliando sua presença global em cada vez mais regiões. Vendida por meio de distribuidores de vídeo de múltiplos canais, inclusive operadoras de TV a cabo e por satélite, empresas de telecomunicações e outras plataformas on-line e digitais, a Starz oferece aos assinantes mais de 7.500 diferentes episódios de televisão e filmes de destaque, como as séries originais da STARZ, filmes inéditos e outros programas de grande audiência.

* As taxas mensais variam de acordo com o país:

• 4,99 GBP - Reino Unido

• 4,99 Euros - França e Alemanha

• 89 pesos - México

• 14,90 reais - Brasil

