Starzplay lanserer i Norden

Premium Starzplay tilgjengelig for alle Viaplay-abonnenter

LONDON, 16. desember 2020 /PRNewswire/ --Starzplay, den internasjonale premium strømmetjenesten fra Starz, lanseres den 17. desember i alle de nordiske landene i samarbeid med Nordic Entertainment Group (NENT Group), Nordens ledende strømmeselskap.

Fra i dag vil abonnenter på NENT Groups Viaplay-strømmetjeneste i Norden få direkte tilgang til et bredt utvalg av de anerkjente og eksklusive Starzplay-seriene, via den komplette Starzplay-tjenesten som tilbys gjennom Viaplay til alle Viaplay-abonnenter på et senere tidspunkt.

Høydepunktene fra Starzplay-innholdet som kommer til Viaplay i år er blant annet internasjonale hits som Starz originale serie «Power» («Makt»), «The Spanish Princess», («Den spanske prinsessen», «The Girlfriend Experience» («Kjæresteopplevelsen») og «Black Sails»,(«Sorte seil») sammen med den Golden Globe-vinnende «Ramy».

Viaplay er tilgjengelig i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island, og tilbyr direktesendinger av sport, originale produksjoner, samt de nyeste internasjonale filmene og seriene, samt innhold for barn med høy kvalitet.

Viaplay er tilgjengelig via sitt eget nettsted, tilkoblede TV-er, smarttelefon- og nettbrett-apper (Android eller iOS), spillkonsoller og enheter som Apple TV og Google Chromecast.

Om Starzplay

Starz fortsetter å øke sin globale tilstedeværelse med den pågående utvidelsen av Starzplays internasjonale premium strømme-plattform. Starzplays raske ekspansjon til 55 land siden lanseringen i mai 2018 skyldes evnen til å gi abonnenter tilgang til det «beste i global SVoD.» Innholdet som tilbys består av hele katalogen med STARZ premium-innhold, med kommende STARZ originalt innhold som eksklusivt sendes på Starzplay dag-og-dato med USA, eksklusive prisvinnende og kritikerroste nyutkommede serier, samt et stort bibliotek med blockbuster-filmer. Starzplay er tilgjengelig via Starzplay-appen direkte til forbrukeren i Argentina, Brasil, Chile, Frankrike, Tyskland, Italia, Mexico, Nederland, Spania og Storbritannia, på globale digitale kringkastingstjenester, flerkanals videodistributører, telekommunikasjonsselskaper og andre online- og digitale plattformer, inkludert i Europa, Japan og Latin-Amerika på Apple TV; i Brasil, Frankrike, Tyskland, Italia, Mexico, Nederland, Spania og Storbritannia på Amazon Prime Video-kanaler; i Østerrike, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Spania og Storbritannia på Rakuten; i Brasil, Mexico og Storbritannia gjennom Roku TV og strømme-enheter og på følgende lokale plattformer: i Brasil på Claro, i Frankrike på Orange, i Mexico på izzi og Totalplay; i Spania på Orange, Vodafone og MasMovil; i Sveits på blue + og UPC TV, i Storbritannia på Virgin Media; og som Starz i Canada i allianse med Bell Media.

Om NENT Group

Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group) er Nordens ledende underholdningsleverandør. Vi underholder millioner av mennesker hver dag med strømmingstjenester, TV-kanaler og radiostasjoner, og produksjonsselskapene våre lager innhold som nytes over hele verden. Vi gjør livet mer underholdende ved å fortelle historier, berøre liv og utvide verdener – fra direktesendt sport, filmer og serier til musikk og originale show. NENT Group har hovedkontor i Stockholm og er notert på Nasdaq Stockholm («NENT A» og «NENT B»

