Stax benoemt Andrew Keller om toezicht te houden op Technology Market Coverage voor VK en EMEA

NEW YORK, 24 april 2024 /PRNewswire/ -- Stax LLC , een wereldwijd strategieadviesbureau gespecialiseerd in commerciële due diligence, waardecreatie en exitplanning voor participatiemaatschappijen, PE-bedrijven, hedgefondsen en investeringsbanken, heeft Andrew Keller benoemd tot directeur in het kantoor in Londen. Andrew's expertise omvat meer dan 15 jaar betrokkenheid bij strategieconsultancy en commerciële due diligence, waarbij hij private equity- en bedrijfsklanten in de technologie- en zakelijke dienstverleningssectoren adviseerde bij Kroll, EY en OC&C. Daarnaast heeft hij meer dan zes jaar ervaring op het gebied van bedrijfsfinanciering en strategie bij door private equity gesteunde portfoliobedrijven.

Andrew Keller, Director, Stax London

"We zijn verheugd Andrew Keller bij Stax te verwelkomen. Zijn recente benoeming markeert een belangrijke stap in de groei van Stax' kantoor in Londen en betekent een uitbreiding van onze sectordekking. Deze verhuizing stelt ons ook in staat om gebruik te maken van ons gevestigde succes in Noord-Amerika om onze klanten in Londen en heel Europa beter te ondersteunen," aldus Phil Dunne, Managing Director van Stax UK. "Andrew brengt een schat aan ervaring mee op het gebied van private equity due diligence en waardecreatie, aangevuld met inzichten uit eerste hand die hij heeft opgedaan tijdens zijn werk bij bedrijven die eigendom zijn van private equity. Zijn uitgebreide expertise strekt zich uit over verschillende subsectoren binnen de technologie-vertical , waaronder reizen, maritiem, bouw en financiële diensten."

"Ik ben echt enthousiast om me aan te sluiten bij een bedrijf dat zich uitsluitend bezighoudt met strategie, commerciële due diligence en het realiseren van waarde. Wat mij vooral aantrekt in Stax is het indrukwekkende groeitraject. Met een sterke positie in de VS, vooral op het gebied van technologie en software, en een strategische investering in de Londense en Europese markten, biedt Stax een aantrekkelijk groeiplatform," aldus Andrew Keller. "Ik sta te popelen om mijn technologie-specifieke expertise in te brengen, waarbij ik me vooral richt op deals met bouwsoftware, maritieme technologie en TravelTech, die ik heb opgedaan tijdens mijn periode bij het wereldwijde bedrijf Travelport dat boekingstechnologie levert. Daarnaast breng ik waardevolle ervaring mee in het investeringslandschap van de zakelijke dienstverlening, dankzij mijn werk in belangrijke deals wereldwijd."

Nu Stax strategisch uitbreidt, is het kantoor in Londen een belangrijk onderdeel van de groeistrategie om klanten in private equity, hedgefondsen en investment banking in heel Europa te bedienen. De benoeming van Andrew versterkt Stax' toewijding aan het vergroten van de waarde voor klanten in het Verenigd Koninkrijk en EMEA, een van de snelst groeiende markten van het bedrijf. Met Andrew aan het hoofd van de technologie-vertical, breidt Stax ook zijn sectorexpertise uit in de gezondheidszorg en consumentensectoren in Londen, met als doel klanten te voorzien van een uitgebreide portfolio van gespecialiseerde experts op het gebied van technologie, industrie, zakelijke dienstverlening, gezondheidszorg, consumenten en retail, en informatiediensten.

Over Stax LLC

Stax LLC is een wereldwijd managementadviesbureau dat zakelijke en private equity-klanten bedient in een breed scala aan sectoren, waaronder software/technologie, gezondheidszorg, zakelijke dienstverlening, industrie, consumenten/detailhandel en onderwijs. Het bedrijf werkt samen met klanten om datagestuurde, bruikbare inzichten te bieden die zijn ontworpen om groei te stimuleren, winst te verbeteren, waarde te verhogen en betere investeringsbeslissingen te nemen. Ga naar www.stax.com en volg Stax op LinkedIn, Instagram, Threads en Facebook.

