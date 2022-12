Stały rozwój globalnej sieci UnionPay International przynosi rezultat w postaci 200 mln kart wystawionych poza Chinami kontynentalnymi

10 lat innowacyjnych usług płatności międzynarodowych.

SZANGHAJ, 30 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- UnionPay International przekroczyła granicę 200 mln kart wystawionych poza Chinami kontynentalnymi, rozpoczynając kolejną dekadę świadczenia jakościowych, wydajnych i bezpiecznych usług płatności transgranicznych dla największej na świecie bazy użytkowników kart. Sieć partnerów UPI rozrosła się z początkowych 60 członków w 2012 r. do 2,5 tys. instytucji na całym świecie. Obecnie płatności kartami UPI akceptowane są w 181 państwach i regionach, a w 78 z nich wystawiane są już karty UnionPay. Pozwala to zapewnić dogodną obsługę stale rosnącej liczby miejscowych klientów i podmiotów korzystających z kart UnionPay.

UnionPay International znacznie usprawnia transgraniczne płatności dla miejscowych posiadaczy kart

Przez ostatnią dekadę firma UPI nieustannie pracowała nad nowoczesnymi technologiami płatności transgranicznych dla posiadaczy kart UnionPay w każdym zakątku świata. Obecnie poza Chinami kontynentalnymi karty UnionPay akceptuje 38 mln przedsiębiorców na całym świecie, co stanowi czterokrotny wzrost w stosunku do 2012 r. W samym 2022 r. do sieci akceptantów kart UnionPay dołączyły 4 mln podmiotów. Wskaźnik akceptacji kart UnionPay w Azji-Pacyfiku, Europie i Ameryce Północnej wyniósł odpowiednio 95% i po 80%. Z płatności UnionPay korzysta już 22 mln firm internetowych w ponad 200 państwach i regionach.

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat nastąpiła dynamiczna cyfryzacja w branży płatności międzynarodowych. W odpowiedzi na ten trend, z myślą o wciąż ulegających zmianie nawykach płatniczych klientów międzynarodowych, firma UPI przyspieszyła iteracje produktów i aktualizacje swoich usług. UPI blisko współpracuje z bankami centralnymi, krajowymi przełącznikami płatniczymi i sojuszami płatniczymi, dzieląc się swoją innowacyjną infrastrukturą finansową i standardami technicznymi w państwach takich jak Tajlandia czy Filipiny. Jej karty chipowe stanowią obecnie standard w zakresie płatności transgranicznych w ramach Asian Payment Network (azjatycka sieć płatnicza).

Światowa ekspansja UPI idzie w parze z jej imponujących innowacjami technologiczno-cyfrowymi

Kilka lat temu uruchomiona została ujednolicona aplikacja UnionPay dla branży bankowej, która obsługuje płatności UnionPay w formie bezdotykowej, kodami QR i za pośrednictwem aplikacji, znacznie ułatwiając posiadaczom kart dokonywanie płatności mobilnych. Wliczając UnionPay App, poza rynkiem Chin kontynentalnych wprowadzono ponad 170 standardowych e-portfeli UnionPay, a z udogodnień, jakie dają płatności kodem QR czy urządzeniem mobilnym, korzysta już ponad 16 mln przedsiębiorców na całym świecie.

W 2018 r. aplikacja UnionPay ukazała się w wersji przeznaczonej dla Specjalnych Regionów Administracyjnych Hongkongu i Makau, w ciągu czterech lat stając się wśród ich mieszkańców jednym z najpopularniejszych rozwiązań do płatności mobilnych. Z dostępu do usług płatności mobilnych UnionPay mogą korzystać użytkownicy aplikacji PayLah! w Singapurze, Boost w Malezji, K Plus w Tajlandii oraz szeregu innych popularnych produktów. Osiągnięcia te UPI zawdzięcza swojemu zapleczu technicznemu, w tym platformom programistycznym, kart w chmurze i obsługi scenariuszy użytkowania, które ograniczają problemy techniczne partnerów i ponoszone przez nich koszty związane z dostępem do usług mobilnych UnionPay, dzięki czemu możliwa jest obsługa większej liczby instytucji finansowych. W celu usprawnienia płatności mobilnych dokonywanych przez użytkowników na całym świecie z ekosystemu UnionPay postanowiły korzystać również przedsiębiorstwa z branży telekomunikacji, handlu detalicznego i innych sektorów.

Zasięg UnionPay na świecie cały czas szybko rośnie i trend ten utrzyma się w nadchodzącej dekadzie

Stale rosnący globalny zasięg, ciągłe innowacje i łatwość korzystania z kart na całym świecie znajduje potwierdzenie np. we wprowadzeniu w tym roku kart UnionPay w Zambii, gdzie szybko zdobyły one zaufanie tamtejszych użytkowników. Od początku tego roku na całym świecie wydanych zostało ponad 20 mln kart UnionPay, a poziom transakcji przeprowadzanych z ich użyciem wzrósł w stosunku do okresu przed pandemią. W regionie Azji-Pacyfiku na każde cztery nowo wystawione karty płatnicze przypada jedna karta UnionPay. Udział rynkowy kart debetowych UnionPay w Specjalnych Regionach Administracyjnych Hongkongu i Makau wynosi już 95% Według biuletynu Nilson Report UnionPay zajęła w 2021 r. pierwsze miejsce w w rankingu wolumenu transakcji przeprowadzanych z użyciem kart płatniczych największych światowych instytucji wydających karty płatnicze w regionie Azji-Pacyfiku.

SOURCE UnionPay International