Stayfree India procure aux travailleuses du sexe des compétences essentielle grâce au programme « Project Free Period »

Lancé en partenariat avec DDB Mudra Group et l'ONG Prerana, Project Free Period (Le projet d'une menstruation libre) est né de l'idée que si un grand nombre de femmes redoutent souvent les jours de leur menstruation, c'est en revanche le moment du mois où les travailleuses du sexe peuvent disposer de leur temps. Cette initiative vise donc à transformer leur menstruation en jours d'apprentissage essentiel.

Project Free Period engendre de multiples ateliers condensés en modules de formation de trois jours où l'on enseigne aux femmes toute une gamme de compétences qui vont de la fabrication de bougies et la broderie à l'art du henné et à des cours d'initiation à la profession d'esthéticienne. La première édition de ce programme, qui a été lancée dans le quartier rouge de Mumbai, a vu la participation de plus de 30 femmes jusqu'à ce jour.

S'exprimant sur cette campagne, Dimple Sidhar , vice-présidente du marketing et de la division des produits grand public chez Johnson & Johnson India, a déclaré : « Alors que l'Inde du 21[e] siècle fait de grands pas en avant en termes d'éducation et d'indépendance économique des femmes, nous continuons à nous battre contre de vieux préjugés sur des sujets tabous comme la prostitution. Chez Stayfree, nous voulons donner une autonomie économique aux femmes de tous les horizons, tout en 'normalisant la menstruation' ».

Commentant pour sa part la campagne, Rahul Mathew, directeur national de la création chez DDB Mudra Group, a déclaré : « Passer de la normalisation de la menstruation dans la vie des femmes à l'utilisation de la menstruation pour normaliser la vie des travailleuses du sexe constitue un excellent exemple du type de pouvoir et d'influence que les marques peuvent exercer. Project Free Period transforme la menstruation de la pause qu'elle supposait en une occasion à saisir pour que ces femmes puissent survenir à leurs besoins sans monnayer leurs corps ».

Grâce à des campagnes de recrutement menées sur les médias sociaux, l'initiative a également monté une base de données de bénévoles pour continuer à élargir ce projet. Stayfree India et DDB Mudra Group cherchent désormais à s'associer à d'autres organisations à but non lucratif pour reproduire ce modèle et accéder à une base de données plus large d'élèves et de bénévoles à l'avenir.

Mugdha Dandekar, directrice de projet chez Prerana, a déclaré : « Ce projet donne une chance aux femmes qui travaillent dans les quartiers rouges de sortir de la spirale de l'exploitation. Ces femmes n'ayant ni instruction, ni garantie de revenus, cette possibilité d'apprendre une autre profession est cruciale. Les femmes ont choisi les jours où elles aimeraient venir pour la formation, de façon à ce que cela ne perturbe pas leur vie. Le changement doit être progressif et ne pas obéir à un schéma hebdomadaire ou mensuel, et ce projet comprend cela. Par conséquent, nous constatons que nos femmes ont vraiment à cœur de saisir cette opportunité et de donner une chance au changement ».

