Stefanini Group a ouvert un centre d'excellence en IA dans le Michigan, aux États-Unis, dédié aux solutions d'IA

SOUTHFIELD, Michigan et BRUXELLES, 23 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Stefanini Group, une entreprise technologique mondiale valant un milliard de dollars, spécialisée dans les solutions numériques et implantée dans 41 pays, a lancé le Centre d'excellence en IA à Southfield (Michigan, États-Unis). Cette nouvelle initiative est dédiée aux solutions d'intelligence artificielle. Ce nouveau centre permettra au groupe d'innover et de créer les meilleurs outils d'IA qui favoriseront la productivité en interne et répondront aux besoins des clients dans l'ensemble du portefeuille mondial de l'entreprise.

Le bureau de Southfield compte 30 membres d'équipe dédiés aux solutions d'IA, tandis que Stefanini emploie 400 personnes qui se consacrent exclusivement au développement de solutions d'IA dans le monde entier.

« Stefanini travaille avec l'IA depuis plus de dix ans, et nous souhaitions célébrer l'impact considérable que cette technologie a eu sur notre équipe, nos clients et nos communautés. L'IA touche presque toutes les dimensions de notre activité, et nous sommes fiers de développer des solutions de pointe qui libèrent les gens pour un travail plus créatif » a déclaré Marco Stefanini, fondateur et PDG mondial de Stefanini.

Le nouveau Centre d'excellence en IA servira d'espace de réflexion et de formation sur l'IA pour les partenaires, les clients et les employés de Stefanini, ainsi que pour la communauté. Le bureau de Southfield étant déjà à l'avant-garde au niveau mondial pour les solutions d'IA de l'entreprise, il était tout à fait naturel qu'il s'intègre à la nouvelle initiative.

« Les outils d'IA étant devenus incontournables dans tous les domaines de notre activité, nous avons constaté la nécessité de disposer d'une équipe dédiée à la recherche, aux essais et à la mise en œuvre de solutions d'IA. Notre équipe se concentrera sur la recherche de pointe en matière d'IA dans son ensemble, et pas seulement sur l'IA générative, en créant des applications pratiques de services et des solutions conçues pour chaque secteur et en permettant à nos clients d'en récolter les fruits », a déclaré Fabio Caversan, vice-président de Digital Business and Innovation chez Stefanini North America & Asia-Pacific.

« Nous travaillons avec des solutions d'IA depuis plus de 15 ans et nous disposons désormais d'un centre dédié aux États-Unis. Nous sommes heureux que les applications développées répondent aux besoins de nos clients, car nous avons remarqué une demande croissante d'IA de la part de nos clients de la région EMEA », a déclaré Farlei Kothe, PDG de Stefanini EMEA.

Le Centre d'excellence en IA a été lancé à l'occasion de la journée d'appréciation de l'IA, célébrée le 16 juillet.

Parallèlement, du 15 au 21 juillet, Stefanini présentera ses solutions d'IA sur le panneau d'affichage du NASDAQ à Times Square, New York.

L'entreprise présentera sept vidéos de 15 secondes entièrement réalisées à partir d'outils d'IA, présentant sept applications pratiques de ses solutions d'IA sur l'une des plus grandes scènes du monde. L'entreprise adaptera les cas de la campagne « /imagine », en utilisant des cas réels de clients pour démontrer le pouvoir de transformation de l'intelligence artificielle, qui est intégrée dans l'ensemble de notre portefeuille de solutions. La liste complète des cas d'Applied AI est disponible.

À propos du groupe Stefanini

Stefanini Group, une société multinationale avec un large portefeuille de services, a passé des décennies à réimaginer la façon dont les sociétés de services technologiques aident les clients à transformer leurs activités grâce à l'innovation numérique. Créé en 1987 et guidé par un esprit d'entreprise partagé, Stefanini Group travaille en collaboration avec des clients locaux, régionaux et mondiaux pour cocréer des solutions spécialisées et axées sur l'industrie, en s'appuyant sur les dernières avancées technologiques.

De l'intelligence artificielle à l'automatisation, de l'activation du cloud à l'infrastructure hybride et au-delà, Stefanini est un guichet unique pour les solutions numériques. Avec un écosystème d'entreprises, de partenaires et de capacités en constante expansion, l'entreprise élargit constamment ses offres, en trouvant des technologies nouvelles et innovantes qui servent d'outils aux clients pour convertir leurs idées en réalités commerciales.

De plus amples informations sont disponibles sur le site web de l'entreprise, www.stefanini.com.

