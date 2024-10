Stefanini Group nomme Farlei Kothe au poste de PDG pour les régions NA, EMEA et APAC

BRUXELLES, 10 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Stefanini Group, une multinationale technologique mondiale qui accompagne ses clients dans leur transformation numérique, a nommé Farlei Kothe au poste de PDG pour les régions NA, EMEA et APAC. La nomination de Farlei Kothe, qui possède plus de 15 ans d'expérience chez Stefanini, vise à accroître l'efficacité et à renforcer la position de Stefanini sur le marché dans les régions clés.

Stefanini a pour objectif d'intégrer ses équipes dans ces régions, afin de garantir une collaboration sans faille et l'excellence opérationnelle. En regroupant les ressources, l'entreprise souhaite offrir une expérience client unifiée et cohérente. « Notre priorité est d'obtenir des résultats. Nous alignons nos équipes dans les régions NA, EMEA et APAC afin de briser les silos et de renforcer la position de Stefanini en tant qu'organisation unifiée et compétitive au niveau mondial », a déclaré Farlei Kothe, PDG pour les régions NA, EMEA et APAC.

Stefanini s'appuie sur l'IA et l'automatisation pour améliorer les opérations, la prise de décision et l'efficacité dans toutes les régions.

« L'IA et l'automatisation vont révolutionner notre mode de fonctionnement, en favorisant l'innovation rapide, en améliorant les services aux clients et en rationalisant nos activités mondiales. Nous avons pour mission de normaliser les processus essentiels et d'accroître l'efficacité grâce à une automatisation intelligente », a souligné Farlei Kothe.

Stefanini prend des mesures audacieuses pour centraliser la gestion, renforcer la communication interrégionale et mettre en œuvre des outils numériques de pointe afin d'optimiser la collaboration. Ces changements permettront d'éliminer les redondances, d'accélérer la prise de décision et d'améliorer les temps de réponse pour les clients dans les différentes régions. Les clients peuvent s'attendre à des services plus cohérents, à des résolutions plus rapides et à l'accès à un plus large éventail de ressources mondiales, tout en conservant une assistance locale.

« Farlei possède l'expertise et l'esprit d'entreprise nécessaires pour unifier ces régions critiques et garantir que nous continuons à offrir une valeur inégalée à nos clients. Ils bénéficieront d'une approche unifiée, ayant ainsi accès à un plus large éventail de ressources mondiales tout en continuant à recevoir un soutien localisé », a déclaré Marco Stefanini, fondateur et PDG mondial de Stefanini Group.

À court terme, l'entreprise s'attend à une diminution des coûts d'exploitation, tandis qu'à plus long terme, Stefanini vise à renforcer les relations avec les clients, à améliorer l'unité de la marque et à accroître les recettes grâce à des solutions innovantes.

À propos de Stefanini

Stefanini est une multinationale technologique mondiale originaire du Brésil possédant plus de 35 ans d'expérience sur le marché et présente dans 41 pays. L'entreprise investit dans un écosystème d'innovation complet pour soutenir les principaux secteurs verticaux de l'industrie et accompagner ses clients dans leur transformation numérique. Avec des offres robustes alignées sur les tendances du marché telles que l'IA, l'automatisation, le cloud, l'Internet des objets (IoT) et l'expérience utilisateur (UX), l'entreprise a reçu de multiples prix et distinctions dans le domaine de l'innovation.

